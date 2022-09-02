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Novelis отказалась закупать российский алюминий

Решение не повлияет на уже заключенные сделки, но новых контрактов компания с 2023 года заключать не будет
Фото: Jan Woitas / DPA / ТАСС
Фото: Jan Woitas / DPA / ТАСС

Американская компания Novelis (принадлежит индийской Hindalco Industries), один из крупнейших производителей алюминиевого проката, в следующем году не будет приобретать российский алюминий для своих заводов в Европе. Об этом представитель компании сообщил агентству Bloomberg.

Компания объявила тендер на поставки, но указала, что металл российского происхождения приниматься не будет. Причин Novelis не назвала. Новые условия не повлияют на уже заключенные сделки, уточнили два источника Bloomberg.

Агентство отмечает, что Европа — крупнейший покупатель российского металла, и если другие компании последуют примеру Novelis, производителям из России придется искать новых покупателей.

США после начала российской военной операции на Украине ввели против Москвы несколько пакетов жестких санкций, но поставки алюминия под ограничения не подпали. 1 июля США ввели повышенный 35-процентный тариф на перечень из 570 российских товарных позиций, в список вошли и несколько видов алюминиевой продукции.

Цены на алюминий в день начала спецоперации на фоне опасений насчет санкций подскочили до исторического рекорда — $3480 за 1 тонну. Сейчас алюминий торгуется на уровне около $2300 за 1 тонну.

С 2018 года Novelis не покупает металл у «Русала», который тогда оказался под американскими санкциями.

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