Минпромторг предсказал падение спроса в России на медь и алюминий вдвое

Минпромторг: спрос на медь и алюминий в России в 2022 году упадет в два раза

Потребление меди и алюминия в России упадет в 2022 году в два раза, до 220–250 тыс. т и 720–760 тыс. т, прогнозирует Минпромторг. Так как эти металлы не под санкциями, компании смогут компенсировать снижение за счет роста экспорта

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Спрос на медь и алюминий в России в 2022 году упадет более чем в два раза, до 220–250 тыс. т и 720–760 тыс. т соответственно. Такая оценка приводится в проекте стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года, которую разработал Минпромторг. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердил источник в одной из отраслевых ассоциаций.

Мощности в производстве цветных металлов, к которым относятся медь и алюминий, в основном избыточны, поэтому ключевым направлением развития остается экспорт продукции, отмечают авторы стратегии.

РБК направил запрос в пресс-службы Минпромторга, единственного производителя первичного алюминия в России UC Rusal и крупнейших игроков на рынке меди — УГМК, «Норильского никеля» и Русской медной компании.

Помимо меди и алюминия Минпромторг прогнозирует в этом году падение спроса и на другие цветные металлы — свинец и цинк. Потребление свинца снизится на 21%, до 90 тыс. т, цинка — на 15–27% (по разным сценариям), до 190–220 тыс. т. По оценкам ведомства, экспорт свинца тоже уменьшится — на 45%, до 70 тыс. т. Цинк же практически не вывозится из России. РБК направил запросы представителю крупнейшего производителя высококачественного свинца в России — завода «Фрегат» — и в пресс-службу единственного производителя цинка УГМК.

Почему падает спрос на цветные металлы

Основными отраслями — потребителями меди и алюминия являются строительство и машиностроение, напоминает аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов. Эти сектора российской экономики сильно пострадали после начала специальной военной операции России на Украине и введенных впоследствии западных санкций. Алюминий применяется в основном в строительстве коммерческой недвижимости, в частности в изготовлении ненесущих конструкций, уточняет эксперт по промышленности Леонид Хазанов.

Объемы нового строительства торговой недвижимости по итогам первого полугодия 2022 года сократились на 75%, достигнув минимального уровня с 2004 года. Производство же легковых автомобилей, по данным Росстата, за тот же период упало в 2,6 раза, до 281 тыс. штук; выпуск грузовиков снизился на 17,7%, до 70,4 тыс. Многие иностранные производители заявили об уходе с рынка, а российские компании, включая «АвтоВАЗ», сокращают производство из-за острого дефицита комплектующих.

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Продажи меди также могут снижаться из-за переноса отдельных проектов в электроэнергетике, в которых она используется, добавляет Хазанов.

Проблемы в строительном секторе, где используются оцинкованная сталь и оцинкованные металлоконструкции, и автомобилестроении повлияют и на снижение спроса на цинк, следует из стратегии Минпромторга. Снизится спрос на цинк и со стороны металлургов, так как под угрозой находятся поставки стальной оцинкованной продукции внешним потребителям из-за запрета Евросоюза ввозить российскую сталь. «Коллапс автопроизводства» также станет причиной проседания потребления свинца, говорится в проекте стратегии.

Как это скажется на металлургах

Один из крупнейших в мире производителей алюминия UC Rusal не раскрывает долю продаж на российском рынке, но на Россию и другие страны СНГ в целом приходится около 28%. Снижение спроса на внутреннем рынке негативно скажется на результатах компании, но эффект будет не таким значительным, если ей удастся перебросить избыточные объемы металла на другие рынки, считает Данилов.

Из основных производителей меди (УГМК, Русской медной компании и «Норникеля») никто не почувствует на себе спада, так как отправит выпадающие объемы на мировой рынок, где сейчас наблюдается ее дефицит, считает Хазанов. В среднесрочной перспективе дефицит меди в мире будет составлять 2–3 млн т, говорил РБК председатель совета директоров «Удоканской меди» (компания только строит обогатительную фабрику для производства меди) Валерий Казикаев, ссылаясь на прогнозы экспертов.

Ни алюминий, ни медь не находятся под западными санкциями, поэтому вывоз этих товаров из России сейчас может затрудняться только логистическими сложностями и проблемами с платежами, отмечает Хазанов. Продукция российской цветной металлургии по-прежнему востребована на зарубежных рынках, поэтому компании должны без проблем переориентировать часть объемов с внутреннего рынка на экспорт, особенно в условиях отсутствия прямых санкций против UC Rusal и «Норникеля», согласен Данилов.

Экспорт меди, по прогнозу Минпромторга, должен вырасти в 2022 году на 58–62%, до 730–750 тыс. т, а алюминия — на 45–47%, до 3,49–3,53 млн т.

По словам Хазанова, скорее сниженный спрос на медь скажется на мелких производителях, выпускающих медную катанку и медную шину из ломов, так как они заточены исключительно на внутренний рынок и на экспорт не продают. Но сейчас в России, наоборот, идет рост заказов на эту продукцию, указывает он.

Как власти будут стимулировать потребление цветных металлов

Господдержка отрасли цветных металлов (за исключением цинка, по которому спрос и предложение в России традиционно сбалансированы), в первую очередь должна быть направлена на стимулирование экспорта, следует из проекта стратегии развития металлургической промышленности.

Для увеличения спроса на цинк необходимо продвигать на государственном уровне новые стандарты по использованию оцинкованной продукции в строительстве, особенно на объектах, которые относятся к классу повышенной опасности, отмечает Минпромторг. «Рынку также крайне важны крупные инфраструктурные, промышленные и дорожные проекты, где требуется оцинкованная сталь для создания инфраструктуры», — говорится в документе.

Для того чтобы поддержать спрос на продукцию черной металлургии, попавшую под западные санкции, Минстрой разработал план по увеличению использования стали при строительстве школ, детсадов и жилья. Для роста внутреннего спроса на медь и алюминий также необходимо стимулировать транспортный и строительный сектора, считает Данилов. Кроме того, поддержку отрасли может оказать актуализация действующих и разработка новых стандартов на применение алюминиевой и медной продукции в различных отраслях промышленности, которые будут стимулировать рост ее использования в промышленности строительстве, замечает Хазанов.