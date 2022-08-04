Минпромторг предсказал падение спроса в России на медь и алюминий вдвое

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 61,12 (-0,14) Инвестиции, 03 авг, 15:57
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 60,24 (+0,08) Инвестиции, 03 авг, 15:57
Митволь дал показания о встрече с губернатором и угрозе «генералом ФСБ» Общество, 09:14
Путин посмертно присвоил звание Героя России полковнику ДНР Качуре Политика, 09:09
«Звезды» рецессии: какие компании растут во время общего спада экономики Pro, 09:02
Павлюченкова рассказала, на что потратила $12 млн призовых Спорт, 09:00
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 08:59
В Думе предложили ввести налоговый возврат для работающих пенсионеров Общество, 08:49
В обход санкций: как надежно перевести деньги за рубеж или в Россию Pro, 08:43
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 08:32
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Медведев одержал 250-ю победу в ATP и вышел в четвертьфинал в Лос-Кабосе Спорт, 08:28
Урологический препарат для детей вернется в Россию не раньше 2023 года Общество, 08:13
Экс-первая ракетка России оценила победу уроженки Москвы на Уимблдоне Спорт, 08:10
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 08:02
Минпромторг предсказал падение спроса в России на медь и алюминий вдвое Бизнес, 08:00
Анастасия Павлюченкова — РБК: «В детстве нужно было оправдывать затраты» Спорт, 08:00
Бизнес ,  
0 

Минпромторг предсказал падение спроса в России на медь и алюминий вдвое

Минпромторг: спрос на медь и алюминий в России в 2022 году упадет в два раза
Потребление меди и алюминия в России упадет в 2022 году в два раза, до 220–250 тыс. т и 720–760 тыс. т, прогнозирует Минпромторг. Так как эти металлы не под санкциями, компании смогут компенсировать снижение за счет роста экспорта
РУСАЛ RUAL ₽45,95 -3,86% Купить
Норникель GMKN ₽14 754 -2,55% Купить
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Спрос на медь и алюминий в России в 2022 году упадет более чем в два раза, до 220–250 тыс. т и 720–760 тыс. т соответственно. Такая оценка приводится в проекте стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года, которую разработал Минпромторг. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердил источник в одной из отраслевых ассоциаций.

Мощности в производстве цветных металлов, к которым относятся медь и алюминий, в основном избыточны, поэтому ключевым направлением развития остается экспорт продукции, отмечают авторы стратегии.

РБК направил запрос в пресс-службы Минпромторга, единственного производителя первичного алюминия в России UC Rusal и крупнейших игроков на рынке меди — УГМК, «Норильского никеля» и Русской медной компании.

Помимо меди и алюминия Минпромторг прогнозирует в этом году падение спроса и на другие цветные металлы — свинец и цинк. Потребление свинца снизится на 21%, до 90 тыс. т, цинка — на 15–27% (по разным сценариям), до 190–220 тыс. т. По оценкам ведомства, экспорт свинца тоже уменьшится — на 45%, до 70 тыс. т. Цинк же практически не вывозится из России. РБК направил запросы представителю крупнейшего производителя высококачественного свинца в России — завода «Фрегат» — и в пресс-службу единственного производителя цинка УГМК.

Почему падает спрос на цветные металлы

Основными отраслями — потребителями меди и алюминия являются строительство и машиностроение, напоминает аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов. Эти сектора российской экономики сильно пострадали после начала специальной военной операции России на Украине и введенных впоследствии западных санкций. Алюминий применяется в основном в строительстве коммерческой недвижимости, в частности в изготовлении ненесущих конструкций, уточняет эксперт по промышленности Леонид Хазанов.

Объемы нового строительства торговой недвижимости по итогам первого полугодия 2022 года сократились на 75%, достигнув минимального уровня с 2004 года. Производство же легковых автомобилей, по данным Росстата, за тот же период упало в 2,6 раза, до 281 тыс. штук; выпуск грузовиков снизился на 17,7%, до 70,4 тыс. Многие иностранные производители заявили об уходе с рынка, а российские компании, включая «АвтоВАЗ», сокращают производство из-за острого дефицита комплектующих.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Burak Kara / Getty Images Инфляция 160%: почему власти Турции не могут сдержать рост цен
Статьи
Pro
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images Бизнесу разрешили получать займы в обмен на токены. Почему это важно
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Восемь советов для тех, кто хочет вывести медитацию на новый уровень
Инструкции
Pro
Фото: Waqas Sultan / Unsplash Жаркий пик: почему всем понадобилась недвижимость в ОАЭ
Статьи
Pro
Фото: David Paul Morris / Getty Images Строители начали зарплатные гонки за работников. Как меняется отрасль
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую?
Инструкции
Pro
Как просить повышения зарплаты: 9 правил
Инструкции
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни
Статьи

Глава АвтоВАЗа назвал планы по оптимизации и сокращениям
Экономика
Фото:Яков Князев / ТАСС

Продажи меди также могут снижаться из-за переноса отдельных проектов в электроэнергетике, в которых она используется, добавляет Хазанов.

Проблемы в строительном секторе, где используются оцинкованная сталь и оцинкованные металлоконструкции, и автомобилестроении повлияют и на снижение спроса на цинк, следует из стратегии Минпромторга. Снизится спрос на цинк и со стороны металлургов, так как под угрозой находятся поставки стальной оцинкованной продукции внешним потребителям из-за запрета Евросоюза ввозить российскую сталь. «Коллапс автопроизводства» также станет причиной проседания потребления свинца, говорится в проекте стратегии.

Как это скажется на металлургах

Один из крупнейших в мире производителей алюминия UC Rusal не раскрывает долю продаж на российском рынке, но на Россию и другие страны СНГ в целом приходится около 28%. Снижение спроса на внутреннем рынке негативно скажется на результатах компании, но эффект будет не таким значительным, если ей удастся перебросить избыточные объемы металла на другие рынки, считает Данилов.

Из основных производителей меди (УГМК, Русской медной компании и «Норникеля») никто не почувствует на себе спада, так как отправит выпадающие объемы на мировой рынок, где сейчас наблюдается ее дефицит, считает Хазанов. В среднесрочной перспективе дефицит меди в мире будет составлять 2–3 млн т, говорил РБК председатель совета директоров «Удоканской меди» (компания только строит обогатительную фабрику для производства меди) Валерий Казикаев, ссылаясь на прогнозы экспертов.

Разработчик крупнейшего месторождения меди решил перенести запуск фабрики
Бизнес
Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Ни алюминий, ни медь не находятся под западными санкциями, поэтому вывоз этих товаров из России сейчас может затрудняться только логистическими сложностями и проблемами с платежами, отмечает Хазанов. Продукция российской цветной металлургии по-прежнему востребована на зарубежных рынках, поэтому компании должны без проблем переориентировать часть объемов с внутреннего рынка на экспорт, особенно в условиях отсутствия прямых санкций против UC Rusal и «Норникеля», согласен Данилов.

Экспорт меди, по прогнозу Минпромторга, должен вырасти в 2022 году на 58–62%, до 730–750 тыс. т, а алюминия — на 45–47%, до 3,49–3,53 млн т.

По словам Хазанова, скорее сниженный спрос на медь скажется на мелких производителях, выпускающих медную катанку и медную шину из ломов, так как они заточены исключительно на внутренний рынок и на экспорт не продают. Но сейчас в России, наоборот, идет рост заказов на эту продукцию, указывает он.

Как власти будут стимулировать потребление цветных металлов

Господдержка отрасли цветных металлов (за исключением цинка, по которому спрос и предложение в России традиционно сбалансированы), в первую очередь должна быть направлена на стимулирование экспорта, следует из проекта стратегии развития металлургической промышленности.

Для увеличения спроса на цинк необходимо продвигать на государственном уровне новые стандарты по использованию оцинкованной продукции в строительстве, особенно на объектах, которые относятся к классу повышенной опасности, отмечает Минпромторг. «Рынку также крайне важны крупные инфраструктурные, промышленные и дорожные проекты, где требуется оцинкованная сталь для создания инфраструктуры», — говорится в документе.

Власти назвали расходы на стройку и ЖКХ до 2030 года
Бизнес
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

Для того чтобы поддержать спрос на продукцию черной металлургии, попавшую под западные санкции, Минстрой разработал план по увеличению использования стали при строительстве школ, детсадов и жилья. Для роста внутреннего спроса на медь и алюминий также необходимо стимулировать транспортный и строительный сектора, считает Данилов. Кроме того, поддержку отрасли может оказать актуализация действующих и разработка новых стандартов на применение алюминиевой и медной продукции в различных отраслях промышленности, которые будут стимулировать рост ее использования в промышленности строительстве, замечает Хазанов.

Авторы
Теги
Надежда Синцова Надежда Синцова
Минпромторг алюминий медь свинец цинк РУСАЛ УГМК Норникель РМК «Фрегат» экспорт потребление ...
Материалы по теме
UC Rusal привязал цены на алюминий к котировкам Лондонской биржи
Бизнес
Минпромторг отвел восемь лет на восстановление экспорта металлургов
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter