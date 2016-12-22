Торговые сети попросили Козака обсудить регулирование отрасли

Вслед за металлургами на совещание к вице-премьеру Дмитрию Козаку придут главы крупнейших розничных сетей. Они намерены обсудить «пределы госрегулирования отрасли»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Перезагрузка отношений

Объединяющая крупнейших российских ретейлеров Ассоциация компаний розничной торговли направила письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой провести встречу, чтобы детально обсудить вопросы регулирования торговли, рассказал РБК председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков.

Ретейлеры, по словам Белякова, хотят обсудить с профильным вице-премьером «пределы государственного регулирования торговли» и вопрос целесообразности изменения базового закона о торговле. Кроме того, у розничных сетей есть вопросы по конкретным нормативным правовым актам по регулированию розницы, трансграничной и онлайн-торговли, уточнил глава АКОРТ.

Торговые сети беспокоит нестабильность законодательства, стремление государства регулировать отношения игроков рынка, недостаточное использование инструментов саморегулирования и региональный протекционизм, перечисляет представитель ретейлера «Лента». Продовольственный рынок чувствителен к изменениям, поэтому важно при любых нововведениях применять инструменты оценки их возможных последствий, принимая во внимание мнение отрасли, добавляет представитель «Магнита». В X5 Retail Group, управляющей сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», вопросы РБК переадресовали в АКОРТ. Другие опрошенные члены АКОРТ — «Ашан», «Азбука вкуса», «Дикси», «О'Кей» — на запросы не ответили.

«От рассмотрения точечных инициатив имеет смысл перейти к перезагрузке отношений с отраслью и обсуждению отраслевого регулирования в целом», — подтвердил получение письма АКОРТ представитель Козака Илья Джус. По его словам, Минпромторгу и другим министерствам дано поручение проработать все предложения ретейлеров и «детально обсудить их на встрече вице-премьера с гендиректорами компаний — членов АКОРТ. В Минпромторге​ на запрос не ответили.

Если встреча состоится, на ней необходимо присутствие поставщиков, уверен исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. По его мнению, торговля должна решать проблемы с участием всех игроков рынка, в противном случае могут быть одобрены инициативы, которые будут выгодны только одной стороне и не изменят ситуацию в лучшую сторону, скептичен он.

Вопросы к Думе

Главным основанием беспокойства торговых сетей стал готовящийся ко второму чтению законопроект депутата Ирины Яровой, запрещающий возвращать поставщикам непроданные продукты, указывает Беляков. Законопроект обсуждался на межведомственном совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, которое прошло во вторник 9 октября.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Правительство будет рекомендовать Госдуме провести дополнительные слушания ко второму чтению законопроекта Яровой о возврате продуктов, сообщил РБК участник прошедшего во вторник совещания у Козака. По словам собеседника РБК, позиции торговых сетей и производителей уже отражены в разработанных депутатами поправках ко второму чтению, поэтому целесообразно обсуждать их на площадке Госдумы. Депутаты предлагают запретить рознице возвращать поставщикам только социально значимые товары (хлеб, питьевое молоко, отдельные виды мяса и рыбы и т.д.) со сроком хранения до десяти дней. Поправки депутатов учитывают интересы и сетей, и поставщиков, поэтому они позволят нивелировать негативные эффекты от принятия такого закона, отмечает Беляков. Свой компромиссный вариант законопроекта ко второму чтению подготовил и Минсельхоз. Он предлагает запретить ретейлерам отправлять обратно поставщикам продукты со сроком годности до 20 дней включительно.

Новые предложения в поправки правительства на согласительном совещании 9 октября не рассматривались, уточнил РБК Джус.

АКОРТ в августе уже обращалась по поводу законопроекта Яровой к премьеру Дмитрию Медведеву. В том письме (копия есть у РБК) ретейлеры предлагали ввести мораторий на изменение базового закона о торговле, «приводящего к ужесточению делового оборота». Необходимость моратория сети обосновывали тем, что относительно недавно, в 2016 году, вступили в силу поправки в отраслевой закон: они, в частности, снизили с 10 до 5% максимальный размер вознаграждения ретейлеров, ужесточили сроки оплаты товаров, предписали взимать плату за изменение ассортимента и т.д.

​По примеру металлургов

В сентябре посвященное отраслевому регулированию совещание вице-премьер Дмитрий Козак провел с металлургами. Инициатором встречи была ассоциация «Русская сталь», на нем обсуждались ограничения, которые, по мнению металлургов, сдерживают развитие отрасли.

Как отмечал глава «Русской стали» и основной акционер НМЛК Владимир Лисин, металлурги «не ходили к Стене Плача и не просили Деда Мороза», а обсуждали «отраслевые вопросы, которые находятся в компетенции правительства и не способствуют развитию отрасли» (цитата по «Интерфаксу»). Источник РБК, близкий к одному из участников совещания, признавал, что оно прошло позитивно и Козак «по многим вопросам поддержал металлургов». Состоялось «конструктивное обсуждение части важнейших проблем, которые замедляют развитие черной металлургии (например, инфраструктурные ограничения железнодорожных путей и станций примыкания), а также инициатив, которые могут нанести вред не только отрасли, но и всей экономике, отметил представитель «Русской стали».