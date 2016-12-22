ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,18 65,83 EUR Нал. 77,08 75,75 USD Бирж. 66,29 -0,27 EUR Бирж. 76,18 -0,31 USD ЦБ. 66,40 -0,57 EUR ЦБ. 76,21 -0,78 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6657,50 -37,70 IMOEX 2443,83 -0,43% RTSI 1159,47 +0,11% Brent 84,73 +1,35% DJIA 26466,31 -0,11% Nasdaq 7749,70 +0,17%
Торговые сети попросили Козака обсудить регулирование отрасли
Лента новостей
СМИ узнали о возможности пожизненной дисквалификации Мамаева и Кокорина 22:39, Общество Патриарх Кирилл обвинил Константинополь в желании «вселенской власти» 22:37, Общество Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 22:33, РБК и Schneider Electric Зорькин напомнил о революции 1917 года при оценке бедности в России 22:30, Общество Экс-глава Марий Эл пожаловался на слепоту из-за условий в СИЗО 22:19, Общество Торговые сети попросили Козака обсудить регулирование отрасли 22:16, Бизнес Новак пообещал достроить «Северный поток-2» несмотря на санкции 21:59, Бизнес Путин поддержал идею снижения НДС на фрукты 21:46, Экономика Глава Конституционного суда предупредил об угрозе нового застоя 21:45, Политика В Рязани загорелось здание Академии ФСИН 21:37, Общество Путин объяснил причину приезда на Ставрополье вместе с Медведевым 21:34, Общество Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 21:33, РБК и Philips Новак ответил на слова Эр-Рияда об «исчезновении» России с рынка нефти 21:14, Экономика Двое пострадавших при взрыве в спортшколе Дагестана скончались в больнице 21:09, Общество На Сокольнической линии метро произошел сбой в движении поездов 21:06, Общество Суд вынес приговор по делу об убийстве блогера в Парке Горького 20:55, Политика Задержанного в связи с убийством болгарской журналистки румына отпустят 20:51, Общество Google решила не продавать официально в России новый смартфон и планшет 20:45, Технологии и медиа «Яндекс» заморозил сервис для поиска попутчиков 20:43, Бизнес Bloomberg назвал кандидата в постпреды США при ООН вместо Никки Хейли 20:32, Политика Журналистки обвинили индийского министра в сексуальных домогательствах 20:09, Общество Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 20:05, РБК и Mastercard Власти Польши решили пересчитать сумму требуемых репараций от Германии 20:02, Общество «Сибур» досрочно выкупит евробонды на $200 млн 19:40, Бизнес Кабмин предложил Госдуме еще раз обсудить законопроект Яровой о продуктах 19:35, Экономика В монастыре Симферополя грибами отравились не менее восьми человек 19:34, Общество Глава Минфина Турции призвал бизнес снизить цены на 10% из-за инфляции 19:31, Политика Чем определяется ценность мяса и его стоимость 19:23, РБК и Мираторг
Торговые сети попросили Козака обсудить регулирование отрасли
Бизнес, 22:16
0
Торговые сети попросили Козака обсудить регулирование отрасли
Вслед за металлургами на совещание к вице-премьеру Дмитрию Козаку придут главы крупнейших розничных сетей. Они намерены обсудить «пределы госрегулирования отрасли»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Перезагрузка отношений

Объединяющая крупнейших российских ретейлеров Ассоциация компаний розничной торговли направила письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой провести встречу, чтобы детально обсудить вопросы регулирования торговли, рассказал РБК председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков.

Ретейлеры, по словам Белякова, хотят обсудить с профильным вице-премьером «пределы государственного регулирования торговли» и вопрос целесообразности изменения базового закона о торговле. Кроме того, у розничных сетей есть вопросы по конкретным нормативным правовым актам по регулированию розницы, трансграничной и онлайн-торговли, уточнил глава АКОРТ.

Торговые сети беспокоит нестабильность законодательства, стремление государства регулировать отношения игроков рынка, недостаточное использование инструментов саморегулирования и региональный протекционизм, перечисляет представитель ретейлера «Лента». Продовольственный рынок чувствителен к изменениям, поэтому важно при любых нововведениях применять инструменты оценки их возможных последствий, принимая во внимание мнение отрасли, добавляет представитель «Магнита». В X5 Retail Group, управляющей сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», вопросы РБК переадресовали в АКОРТ. Другие опрошенные члены АКОРТ — «Ашан», «Азбука вкуса», «Дикси», «О'Кей» — на запросы не ответили.

Кабмин предложил Госдуме еще раз обсудить законопроект Яровой о продуктах
Экономика

«От рассмотрения точечных инициатив имеет смысл перейти к перезагрузке отношений с отраслью и обсуждению отраслевого регулирования в целом», — подтвердил получение письма АКОРТ представитель Козака Илья Джус. По его словам, Минпромторгу и другим министерствам дано поручение проработать все предложения ретейлеров и «детально обсудить их на встрече вице-премьера с гендиректорами компаний — членов АКОРТ. В Минпромторге​ на запрос не ответили.

Если встреча состоится, на ней необходимо присутствие поставщиков, уверен исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. По его мнению, торговля должна решать проблемы с участием всех игроков рынка, в противном случае могут быть одобрены инициативы, которые будут выгодны только одной стороне и не изменят ситуацию в лучшую сторону, скептичен он.

Вопросы к Думе

Главным основанием беспокойства торговых сетей стал готовящийся ко второму чтению законопроект депутата Ирины Яровой, запрещающий возвращать поставщикам непроданные продукты, указывает Беляков. Законопроект обсуждался на межведомственном совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, которое прошло во вторник 9 октября.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Правительство будет рекомендовать Госдуме провести дополнительные слушания ко второму чтению законопроекта Яровой о возврате продуктов, сообщил РБК участник прошедшего во вторник совещания у Козака. По словам собеседника РБК, позиции торговых сетей и производителей уже отражены в разработанных депутатами поправках ко второму чтению, поэтому целесообразно обсуждать их на площадке Госдумы. Депутаты предлагают запретить рознице возвращать поставщикам только социально значимые товары (хлеб, питьевое молоко, отдельные виды мяса и рыбы и т.д.) со сроком хранения до десяти дней. Поправки депутатов учитывают интересы и сетей, и поставщиков, поэтому они позволят нивелировать негативные эффекты от принятия такого закона, отмечает Беляков. Свой компромиссный вариант законопроекта ко второму чтению подготовил и Минсельхоз. Он предлагает запретить ретейлерам отправлять обратно поставщикам продукты со сроком годности до 20 дней включительно.

Ни вашим ни нашим: что предложил Минсельхоз ретейлу по возврату продуктов
Бизнес

Новые предложения в поправки правительства на согласительном совещании 9 октября не рассматривались, уточнил РБК Джус.

АКОРТ в августе уже обращалась по поводу законопроекта Яровой к премьеру Дмитрию Медведеву. В том письме (копия есть у РБК) ретейлеры предлагали ввести мораторий на изменение базового закона о торговле, «приводящего к ужесточению делового оборота». Необходимость моратория сети обосновывали тем, что относительно недавно, в 2016 году, вступили в силу поправки в отраслевой закон: они, в частности, снизили с 10 до 5% максимальный размер вознаграждения ретейлеров, ужесточили сроки оплаты товаров, предписали взимать плату за изменение ассортимента и т.д.

​По примеру металлургов

В сентябре посвященное отраслевому регулированию совещание вице-премьер Дмитрий Козак провел с металлургами. Инициатором встречи была ассоциация «Русская сталь», на нем обсуждались ограничения, которые, по мнению металлургов, сдерживают развитие отрасли.

Дороги для Лисина: о чем бизнесмен попросил Дмитрия Козака
Бизнес

Как отмечал глава «Русской стали» и основной акционер НМЛК Владимир Лисин, металлурги «не ходили к Стене Плача и не просили Деда Мороза», а обсуждали «отраслевые вопросы, которые находятся в компетенции правительства и не способствуют развитию отрасли» (цитата по «Интерфаксу»). Источник РБК, близкий к одному из участников совещания, признавал, что оно прошло позитивно и Козак «по многим вопросам поддержал металлургов». Состоялось «конструктивное обсуждение части важнейших проблем, которые замедляют развитие черной металлургии (например, инфраструктурные ограничения железнодорожных путей и станций примыкания), а также инициатив, которые могут нанести вред не только отрасли, но и всей экономике, отметил представитель «Русской стали».

Авторы: Елена Сухорукова, Ольга Дубравицкая, Тимофей Дзядко.
Теги: АКОРТ , Дмитрий Козак , Ирина Яровая , торговля
Главное
Sukhoj Superjet-100 выкатился за пределы полосы при посадке в Якутске Общество
Материалы по теме
Кабмин предложил Госдуме еще раз обсудить законопроект Яровой о продуктах Экономика
Козак проведет совещание по законопроекту о возврате товаров ретейлерами Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter