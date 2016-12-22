Яровая ответила на слова об угрозе возникновения дефицита продуктов

Сообщения о том, что в магазинах может сложиться дефицит продуктов из-за законопроекта о запрете на возврат поставщикам непроданных товаров, являются «не более чем вбросом недостоверной информации лоббистами торговых сетей», заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает ТАСС. Яровая — автор соответствующих поправок в законодательство.

Депутат предложила провести парламентские слушания с участием ретейлеров по этим поправкам.

Яровая заявила, что ретейлеры, желая избегать рисков, возвращают поставщикам «все непроданное», хотя те понесли затраты на производство и упаковку продукции.

«Как покупатель, который приходит в продовольственный магазин, платит сразу деньги на кассе. Если купил лишнее и не съел, в магазин вернуть не имеет права», — резюмировала она суть поправок.

«Обман про дефицит — это уловка, чтобы сохранить дискриминацию в отношении производителей», — добавила она.

Законопроект был внесен Яровой еще в январе 2018 года и вызвал критику со стороны ретейлеров. Как писал 5 октября РБК, в Минсельхозе подготовили поправки, в соответствии с которыми торговым сетям запрещается возвращать продукты со сроком годности до 20 дней. В Минпромторге выступили против изменений закона о торговле.

Поправки ко второму чтению подготовили и в Госдуме. Депутаты выступили за полный запрет на возврат социально значимых продуктов со сроком годности до десяти дней. Исключение предложено сделать для тех случаев, когда о возврате просит поставщик.

Поставщиков не устраивает ни один вариант. Как рассказал РБК исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков, в любом случае расходы будут нести поставщики. Негативно отреагировали и ретейлеры. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков предупредил о негативных последствиях для потребителей и поставщиков в случае принятия поправок.

Позднее о реакции на предложения Яровой написала газета «Известия», отметив, что принятие поправок «может обернуться дефицитом продуктов» в выходные дни.