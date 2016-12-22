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Козак поручил РЖД привлечь Лисина к подготовке инвестпрограммы
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Козак поручил РЖД привлечь Лисина к подготовке инвестпрограммы
Бизнес, 15:21
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Козак поручил РЖД привлечь Лисина к подготовке инвестпрограммы
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил РЖД привлечь владельца НЛМК Владимира Лисина к подготовке предложений по развитию железных дорог. Металлурги готовы увеличить перевозку грузов на 12 млн т в год, если РЖД оплатят расширение сети
Владимир Лисин (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

По итогам совещания, которое состоялось 19 сентября, вице-премьер Дмитрий Козак дал поручение привлечь президента ассоциации предприятий черной металлургии «Русская сталь», председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина к подготовке предложений «по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования <...> в целях синхронизации инвестиционной программы РЖД с инвестиционными программами металлургических компаний». Об этом говорится в протоколе по итогам совещания у Козака, копия которого есть у РБК.

Представитель Козака Илья Джус подтвердил РБК, что было дано такое поручение. «Проблематика снятия инфраструктурных ограничений по перевозке в части инфраструктуры общего пользования обсуждалась, были соответствующее обращение и отдельное поручение Козака», — сказал он.

Лисин должен представить предложения до 10 октября в Минтранс, Минпромторг, РЖД и Институт экономики и развития транспорта, а министр транспорта Евгений Дитрих — до 25 октября направить в правительство «согласованные с РЖД и ассоциацией «Русская сталь» предложения об уточнении инвестиционной программы РЖД», — говорится в протоколе. Козак также поручил профильным ведомствам и РЖД «при наличии неурегулированных разногласий» внести в правительство материалы, необходимые для разрешения этих споров, следует из его поручения.

Речь идет о развитии дальних и ближних подходов к российским морским портам и погранпереходам, «станций примыкания» металлургических и горно-обогатительных комбинатов, прилегающих к ним перегонов и участков.

Инициатива об участии «Русской стали» в подготовке инвестпрограммы РЖД принадлежит самому Лисину. В день совещания у Козака, 19 сентября, он направил вице-премьеру письмо, в котором указал, что «существующая железнодорожная инфраструктура, несомненно, нуждается в развитии, в том числе особое внимание необходимо уделить расшивке «узких мест» для перевозки целевого объема, связанного с инвестиционными планами [металлургических компаний], включая экспорт» (у РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил источник, близкий к «Русской стали»). По данным «Русской стали», которая объединяет крупнейшие металлургические компании России, включая НЛМК, «Северсталь», ММК и «ЕвразХолдинг», «в среднесрочной перспективе» эти предприятия планируют увеличить производство как минимум на 3 млн т, а перевозку сырья и готовой продукции — на 12 млн т в год.

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Лисин считает, что РЖД должны сами оплатить расширение инфраструктуры, необходимое металлургам, следует из его письма. «Средства РЖД, вложенные в развитие такой инфраструктуры, вернутся довольно быстро за счет увеличения объемов и, соответственно, платежей за перевозку металлопродукции, являющейся высокодоходным грузом», — пишет он. Так, по расчетам экспертов «Русской стали», при росте объемов погрузки сырья и готовой продукции на 12 млн т платежи в адрес железнодорожной монополии увеличатся на 3,5 млрд руб. в год.

РЖД взимает с грузоотправителей плату за пользование своими путями, поэтому логично, что компания сама будет оплачивать расширение инфраструктуры, сказал РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. По его оценкам, реализация проектов, указанных в письме Лисина, обойдется в 5–10 млрд руб. «Все эти проекты позволяют расширить деятельность металлургических компаний, поскольку ликвидируют «узкие места» на железнодорожной инфраструктуре, но значительного увеличения нагрузки на сеть не произойдет», — сказал он.

Источник, знакомый с поручением Козака, сказал РБК, что металлурги впервые представили свои предложения по развитию инфраструктуры РЖД. Теперь профильные министерства могут конкретно обсудить эти предложения и выработать совместное решение.

В Минтранс поступило поручение правительства о проработке предложений «Русской стали» по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования, сказал РБК представитель ведомства. По его словам, позиция министерства сейчас прорабатывается. РБК также направил запросы в РЖД и Минпромторг.

Проекты Лисина

К своему письму Лисин прилагает перечень объектов инфраструктуры, который, по его мнению, необходимо развивать РЖД для увеличения перевозок металлопродукции на 12 млн т в год. В него в том числе входят создание двухпутного участка от Мурманска до Петрозаводска, строительство дополнительных парков на станции Кемерово-Сортировочная, реконструкция станции Присады в связи со строительством нового предприятия «Тулачермет Сталь», ​ а также расширение череповецкого узла для приема-передачи порожних и груженых вагонов.

Авторы: Тимофей Дзядко, Валерия Комарова.
Теги: РЖД , Владимир Лисин , Дмитрий Козак
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