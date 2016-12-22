Кабмин предложил Госдуме еще раз обсудить законопроект Яровой о продуктах

В правительстве сочли необходимым еще раз обсудить в Госдуме, к каким последствиям может привести принятие закона о запрете ретейлерам возвращать нераспроданные продукты поставщикам

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Правительство рекомендует провести дополнительные слушания в Госдуме по поводу запрета для торговых сетей возвращать нераспроданные продукты производителям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника согласительного совещания у вице-премьера Дмитрия Козака. Другой участник этой же встречи подтвердил РБК соответствующие планы правительства.

По словам собеседника РБК, позиции торговых сетей и сельхозпроизводителей уже отражены в депутатских поправках в законопроект Ирины Яровой. Их детальное обсуждение для выработки позиции перед вторым чтением и оценку регулирующего воздействия, говорит источник, целесообразнее проводить именно в парламенте.

Представитель Козака Илья Джус рассказал РБК, что на согласительном совещании у Козака 9 октября новые предложения в поправки правительства не рассматривались.

Речь идет о законопроекте, который в январе этого года внесла в Госдуму Яровая. В нем говорится о том, что торговым сетям нужно запретить возвращать поставщикам непроданные товары. В конце июля Госдума приняла его в первом чтении. В правительстве указывали, что ко второму чтению законопроект должен быть серьезно доработан.

В минувшую пятницу, 5 октября, РБК писал о том, что Минсельхоз подготовил пакет поправок, которые запрещают возвращать продукты со сроком годности до 20 дней. Минпромторг, в свою очередь, выступил против каких-либо изменений законодательства.

Свои поправки ко второму чтению предложений Яровой подготовили и депутаты нижней палаты парламента. Они выступили за полный запрет на возврат социально значимых продуктов со сроком годности до десяти дней за исключением случаев, когда о возврате просит сам поставщик.

Поставщикам и ретейлерам не нравится ни одна из предлагаемых властями инициатив. Исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков рассказывал РБК, что расходы от возврата в любом случае понесут поставщики. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков считает, что изменения приведут к негативным последствиям не только для поставщиков, но и для потребителей.

Накануне, 8 октября, газета «Известия» предположила, что поправки Яровой могут обернуться дефицитом продуктов на прилавках в выходные дни. Сенатор назвала это сообщение «вбросом недостоверной информации лоббистами торговых сетей».