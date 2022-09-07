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Песков назвал ерундой данные FT о звонках Кремля уехавшим бизнесменам

О том, что российские власти «просят» покинувших страну бизнесменов вернуться, писала газета Financial Times. По словам представителя Кремля, это неправда, и многие предприниматели сами звонят в Россию из-за границы
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Данные газеты Financial Times (FT) о звонках Кремля уехавшим российским бизнесменам с просьбой вернуться — ерунда, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Многие из-за границы звонят сюда, это так, — отметил он. — А впрочем, лучше им самим позвонить и спросить. Кроме тех, кто сознательно порвал с нами полностью».

FT писала о просьбах к бизнесменам вернуться в Россию со ссылкой на двух людей, которые, по их словам, сами получали такие звонки из Кремля, и еще нескольких осведомленных собеседников. По данным издания, некоторые бизнесмены всерьез рассматривают такую возможность из-за западных санкций.

Один из опрошенных газетой российских предпринимателей признался, что его коллеги оказались «полностью дезориентированы»: они боятся потерять деньги и репутацию и не знают, выступать против военной операции на Украине или нет. Некоторые из бизнесменов, в том числе Михаил Фридман, предлагали помощь Киеву в надежде, что это поспособствует снятию с них западных санкций, сообщают источники FT. Близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому собеседник рассказал, что тот готов согласиться поддержать снятие с Фридмана санкций лишь в том случае, если миллиардер более четко выскажет свою позицию по спецоперации. В свою очередь замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма подчеркнул, что «Киев не использует санкции, чтобы торговаться».

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Фото:Ondrej Zaruba / CTK / Global Look Press

По меньшей мере 21 российский бизнесмен сейчас пытается оспорить санкции в суде ЕС, заявляя об их безосновательности. FT со ссылкой на источники и документы, в которых приводятся обоснования санкций, отмечает, что во многих случаях это просто беспорядочно собранные вырезки из газетных статей, копии страниц на сайтах компаний и постов в соцсетях.

Иногда основанием для санкций становятся налоги, которые предприниматели платят в России — это многих из них возмущает. Один из бизнесменов указал изданию, что Евросоюз, покупая газ и нефть из России, помогает Владимиру Путину намного больше: «Им стоит против себя санкции ввести».

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Представитель Европейской службы внешних связей Петер Стано заявил FT, что санкции основаны «на доступных доказательствах» и приняты в соответствии с санкционными нормами по согласию всех стран Евросоюза.

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