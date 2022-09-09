Сбербанк с партнером заменят французскую Accor в проекте на Тверской

Вместо французской группы Accor управлять новым комплексом Vesper Tverskaya будет команда небольшого московского Moss Boutique Hotel. Девелоперам приходится искать замену международным брендам, которые остановили проекты в России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Девелопер Vesper подписал соглашение о намерениях с компанией Moss Boutique Hotel об управлении проектом Vesper Tverskaya, сообщили РБК в его пресс-службе.

Комплекс, в который по проекту должен был войти отель и апартаменты, строится на 1-й Тверской-Ямской, 2. По 50% принадлежит владельцам Vesper Денису Китаеву и Борису Азаренко и Сбербанку. Ранее управлять объектом планировала премиальная сеть Fairmont Hotels&Resorts, которая входит во французскую группу Accor (управляет отелями под брендами Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, Adagio, Swissôtel, Raffles). Но в марте 2022 года стало известно, что Fairmont Hotels&Resorts отказалась от проекта, это связывали с участием в нем Сбербанка.

Accor приостановила все договоры с владельцами отелей, находящихся под международными санкциями, а также запланированное строительство и открытие отелей в России, говорится в отчетности компании за первое полугодие. Сбербанк попал под западные санкции 24 февраля, после начала боевых действий на Украине, а в апреле в отношении банка были введены блокирующие санкции США.

В пресс-службах Сбербанка и Accor отказались от комментариев.

Moss Boutique Hotel с 31 номерами открылся в Кривоколенном переулке в центре Москвы в 2017 году. Отелем, 13 апартаментами под брендом Moss, которые находятся в том же здании, а также домом Наркомфина на Новинском бульваре управляет ООО «Мосс Хоспиталити». По данным ЕГРЮЛ, эта компания принадлежит основателю и совладельцу сети кафе «Кофемания» Игорю Журавлеву и бизнесмену Валерию Гончарову. Журавлев сказал РБК, что вышел из этого бизнеса и уже не имеет отношения к проекту отеля, не уточнив деталей. РБК направил запрос в Moss Boutique Hotel.

Как изменится проект на Тверской

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Планировалось, что в проекте на Тверской будут соседствовать пятизвездочный отель на 165 номеров и 43 апартамента. По данным двух источников РБК на московском рынке недвижимости, Vesper рассматривает отказ от отельной составляющей и переформатирование всего комплекса под апартаменты. В пресс-службе Vesper сообщили РБК, что в проекте сохранится «отельная планировка», а часть апартаментов «будет в продаже». Представитель девелопера не уточнил, планируется ли продавать номера в отельной части. Команда Moss Boutique Hotel будет управлять всем проектом как оператор, оказывая все традиционные для пятизвездочного отеля сервисы, добавил он.

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов ранее рассказывал РБК, что один из клиентов банка, который строил гостиницу под управлением крупного международного оператора, переформатировал проект. «Отказ оператора от дальнейшего сотрудничества подтолкнул бенефициара к принятию правильного рыночного решения, а именно к переформатированию отеля в апартаменты, на которые есть стабильный спрос», — говорил он. Но топ-менеджер не уточнял, о каком именно проекте идет речь.

Структура планировочных решений апартаментов и отеля кардинально отличается, говорит управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Для инвестора такое радикальное изменение концепции может нести существенные затраты, из-за чего проект может стать экономически неэффективным, предупреждает эксперт. Он полагает, что одним из наиболее приемлемых вариантов могла бы быть продажа всего здания как проекта отеля.

Как девелоперы заменяют уходящие международные бренды

После начала боевых действий на Украине 24 февраля о частичной или полной приостановке работы в России, сокращении инвестиций или о полном уходе с рынка заявили более 1 тыс. иностранных компаний, среди них и международные отельные операторы. О полном уходе из России сообщала компания Marriott, которая, в частности, управляет отелями Ritz-Carlton, St. Regis, Bulgari, W, Renaissance и Courtyard. В Marriott уточнили, что остановка работы на российском рынке будет постепенной. Британская отельная группа IHG также находится в процессе прекращения всех операций в России, а финская S-Group уже продала отельный бизнес в Петербурге, где управляла отелями Sokos. Radisson Hotel Group заявила об остановке новых инвестиций в Россию, гостиничные группы Accor, Hilton, Hyatt — об отказе от открытия новых отелей.

Таким образом, практически все отели, которые запланированы к открытию в ближайшие годы под международными брендами, могут потерять право на их использование. Среди отелей, которые запланированы к открытию в Москве в 2022–2023 годах и потеряли такое право, в консалтинговой компании CORE.XP называют, например, гостиницу в офисном парке Comcity (планировалась работа под брендом Novotel), Hilton Garden Inn на Павелецкой, AC Hotels by Marriott у метро «Маяковская», Raffles в Зарядье, DoubleTree by Hilton Moscow Arbat, Indigo Moscow Tverskaya и Bvlgari Hotel Moscow.

Партнер Commonwealth Partnership Марина Усенко также приводит в пример отель в Сочи, который планировался под брендом Adagio, но в этом году открылся под названием Le Rond Sochi, и отель в комплексе «Парк Хуамин» в Москве, который должен был называться Crown Plaza, но сейчас планируется к открытию под брендом Soluxe Hotel Moscow. Это будет первый отель китайской Soluxe Hotel Group в России. Пока нет других примеров, когда российским девелоперам удалось привлечь новых для России отельных операторов.

«Наш рынок был во многом завязан на глобальные узнаваемые бренды, которые уже развили в России сети своих гостиниц. Одномоментно отдавать судьбу в руки не очень известных брендов может быть рискованно, и многие собственники выжидают, продолжают надеяться на лучшее», — говорит Усенко. Кроме того, любой выход на российский рынок нового бренда при идеальном сценарии должен сопровождаться подготовительной работой, формированием офиса и команды и, возможно, прошло еще недостаточно времени для принятия таких решений, замечает она.

Уход зарубежных брендов в сочетании с ростом внутреннего спроса — это стратегическая возможность для развития российских операторов, уверен замдиректора отдела стратегического консалтинга и индустрии гостеприимства CORE.XP Михаил Багдасаров. «В условиях отсутствия западных туристов переход на российский бренд или трансформация в небрендированный отель — это наиболее выгодная стратегия для собственников гостиниц», — полагает он. Эксперт говорит, что гостиницы, работавшие с западными компаниями, могут использовать накопленный опыт и продолжить работу в штатном режиме с сохранением команды, развивая при этом собственное имя. Для гостиниц, у которых нет подобного опыта, более выгодной стратегией будет сотрудничество с российскими операторами, например Azimut и Cosmos Hotel Group, которые уже набирают вес на рынке.

Cosmos Hotel Group получила в управление отель недалеко от Павелецкого вокзала, который работал под брендом Courtyard by Marriott, а также расторгла соглашения с IHG и будет самостоятельно управлять бывшими отелями Holiday Inn Express Paveletskaya в Москве и Holiday Inn Express в Воронеже. Вице-президент по развитию Cosmos Hotel Group Александр Биба рассказал РБК, что компания также взяла в управление отель в Когалыме, который раньше работал под брендом ibis Styles (с июня называется Cosmos Smart). Компания подписала еще несколько договоров на управление подобными объектами, но пока не может разглашать детали, отметил Биба. РБК направил запрос в пресс-службу Azimut.