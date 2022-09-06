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Туристам с конца августа вернули почти 1,5 млрд руб. за поездки по России

Россияне с 25 августа потратили на путевки с кешбэком более 7 млрд руб. В рамках осеннего этапа программы им вернулось почти 1,5 млрд руб., сообщил телеканалу РБК вице-премьер Дмитрий Чернышенко
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российским туристам вернули почти 1,5 млрд руб. в рамках осеннего этапа туристического кешбэка от Ростуризма, сообщил в интервью телеканалу РБК вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках Восточного экономического форума. По его словам, туристы с конца августа потратили на путевки более 7 млрд руб.

Программа туристического кешбэка стартовала 25 августа и продлится до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком можно будет с 1 октября до 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября до окончания навигации.

Туристы могут отдохнуть в любом регионе страны. По условиям программы тур или проживание в гостинице необходимо оплатить онлайн картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. На карту в течение пяти дней автоматически вернется 20% от стоимости поездки — максимум 20 тыс. руб., следует из информации на сайте Ростуризма.

Ключевым нововведением осеннего этапа является повышенный кешбэк до 40 тыс. руб. на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе. Точный перечень мест проживания можно посмотреть на портале Мирпутешествий. Поездка должна включать минимум три ночевки.

Ростуризм запустил программу туристического кешбэка с августа 2020 года для развития внутреннего туризма. Всего за время действия программы, по данным Ростуризма на 25 августа 2022 года, туры купили 4,3 млн человек, из них более 2,2 млн человек — в этом году. Суммарно они потратили на путевки более 81 млрд руб. По кешбэку туристам вернулось 15,5 млрд руб. за два года.

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Теги
Анна Захарова
туризм Ростуризм Кешбэк Дальний Восток ВЭФ
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