Расходы россиян на развлечения в последний месяц лета выросли в три раза
Летом этого года россияне потратили на внутренние туристические поездки и сопутствующие услуги — проживание в гостиницах, прокат транспорта, рестораны и развлечения — не менее 15,5 млрд руб., следует из имеющейся у РБК статистики эквайрингового бизнеса ВТБ.
Как считали
Выводы банка базируются на проанализированных транзакциях через установленные на кассах устройства для приема карт — POS-терминалы (ВТБ принадлежит вторая по величине сеть в стране) и интернет-эквайринг (оплата банковскими картами на сайтах и в мобильных приложениях). ВТБ находится на 15-м месте среди крупнейших европейских банков-эквайеров по числу платежей через POS-терминалы и эквайрингу в онлайн-магазинах: в 2019 году число его транзакций составило 2,2 млрд с учетом карт «Мир», а число POS-терминалов — 220 тыс. Для сравнения: Сбербанк — крупнейший эквайер Европы — провел в прошлом году более 20,6 млрд транзакций с учетом карт «Мир», а его сеть POS-терминалов выросла до 2,1 млн штук.
Оценивались траты по картам с 1 июня по 31 августа, которые классифицируются как оплата гостиниц, прокат транспорта, рестораны и развлечения (посещение туристических достопримечательностей, парков аттракционов, выставок, спортивных лагерей и т.п.), — всего ВТБ проанализировал 14,8 млн транзакций. В выборку входили расходы в топ-10 пользующихся спросом у туристов российских регионов, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, на Алтае, в Краснодарском крае и Сочи, Калининградской области и Татарстане. В банке подчеркнули, что отделить траты жителей этих регионов от трат туристов нельзя, так как всем выдаются одинаковые карты, но динамика расходов в туристических регионах в сезон может свидетельствовать об определенной активности: траты сравниваются с прошлым сезоном, в котором расходы местных жителей также учитывались.
В первой половине лета траты на поездки и отдых были в полтора раза ниже, чем за аналогичный период 2019 года, и составили всего 6 млрд руб. В это время в большинстве российских регионов еще действовали введенные для борьбы с пандемией коронавируса ограничения: отели не принимали туристов, были закрыты заведения общепита, музеи и пляжи. Ограничения снимались постепенно: с 1 июня смогли возобновить работу санатории в Краснодарском крае, с 21 июня принимать здесь туристов смогли и гостиницы. В Москве с 23 июня смогли возобновить работу рестораны и кафе. В Петербурге с 6 июля начали открываться музеи.
Авиасообщение с Турцией, самым популярным выездным направлением, было возобновлено только в августе. Причем напрямую на курорты туристы смогли попасть только со второй декады месяца.