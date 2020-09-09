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Расходы россиян на развлечения в последний месяц лета выросли в три раза

Затраты россиян на поездки внутри страны этим летом превысили, по подсчетам ВТБ, 15,5 млрд руб. Пик расходов пришелся на август, когда отдыхающие потратили почти в три раза больше, чем годом ранее
Фото: Buda Mendes / Getty Images
Фото: Buda Mendes / Getty Images

Летом этого года россияне потратили на внутренние туристические поездки и сопутствующие услуги — проживание в гостиницах, прокат транспорта, рестораны и развлечения — не менее 15,5 млрд руб., следует из имеющейся у РБК статистики эквайрингового бизнеса ВТБ.

Как считали

Выводы банка базируются на проанализированных транзакциях через установленные на кассах устройства для приема карт — POS-терминалы (ВТБ принадлежит вторая по величине сеть в стране) и интернет-эквайринг (оплата банковскими картами на сайтах и в мобильных приложениях). ВТБ находится на 15-м месте среди крупнейших европейских банков-эквайеров по числу платежей через POS-терминалы и эквайрингу в онлайн-магазинах: в 2019 году число его транзакций составило 2,2 млрд с учетом карт «Мир», а число POS-терминалов — 220 тыс. Для сравнения: Сбербанк — крупнейший эквайер Европы — провел в прошлом году более 20,6 млрд транзакций с учетом карт «Мир», а его сеть POS-терминалов выросла до 2,1 млн штук.

Оценивались траты по картам с 1 июня по 31 августа, которые классифицируются как оплата гостиниц, прокат транспорта, рестораны и развлечения (посещение туристических достопримечательностей, парков аттракционов, выставок, спортивных лагерей и т.п.), — всего ВТБ проанализировал 14,8 млн транзакций. В выборку входили расходы в топ-10 пользующихся спросом у туристов российских регионов, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, на Алтае, в Краснодарском крае и Сочи, Калининградской области и Татарстане. В банке подчеркнули, что отделить траты жителей этих регионов от трат туристов нельзя, так как всем выдаются одинаковые карты, но динамика расходов в туристических регионах в сезон может свидетельствовать об определенной активности: траты сравниваются с прошлым сезоном, в котором расходы местных жителей также учитывались.

Жители России приобрели туры с кешбэком на ₽1,4 млрд
Бизнес
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В первой половине лета траты на поездки и отдых были в полтора раза ниже, чем за аналогичный период 2019 года, и составили всего 6 млрд руб. В это время в большинстве российских регионов еще действовали введенные для борьбы с пандемией коронавируса ограничения: отели не принимали туристов, были закрыты заведения общепита, музеи и пляжи. Ограничения снимались постепенно: с 1 июня смогли возобновить работу санатории в Краснодарском крае, с 21 июня принимать здесь туристов смогли и гостиницы. В Москве с 23 июня смогли возобновить работу рестораны и кафе. В Петербурге с 6 июля начали открываться музеи.

Авиасообщение с Турцией, самым популярным выездным направлением, было возобновлено только в августе. Причем напрямую на курорты туристы смогли попасть только со второй декады месяца.

Туристическая активность, согласно данным по транзакциям, начала расти с середины июля. За вторую половину лета расходы на отдых и путешествия по России почти достигли уровня прошлого года и составили 9,5 млрд руб. В июле по мере снятия ограничений спрос на поездки по стране начал восстанавливаться и пришел к значениям, сопоставимым с уровнем прошлого года, констатирует ВТБ.

В августе расходы россиян на популярных внутренних направлениях выросли на 2% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. На размещение в гостиницах российские туристы потратили в последнем летнем месяце текущего года 1,26 млрд руб., что на 28% больше, чем годом ранее. Больше всего выросли расходы на развлечения — до 364 млн руб., или на 188% больше, чем в августе 2019-го. Заметнее всего расходы на развлечения выросли в городах, популярных для путешествий выходного дня, например, объем таких платежей в Казани увеличился в 3,3 раза.

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Расходы россиян на путешествия, рестораны и развлечения в самом популярном курортном регионе, Краснодарском крае, выросли этим летом на 46%. В августе, на который в этом году пришелся пик сезона, они увеличились на 90%, следует из данных ВТБ. На 22% больше потратили туристы этим летом в Калининградской области, а в отдельно взятом августе это был уже рост в 2,3 раза.

В Москву туристы в этом году выбирались реже, но столица по-прежнему лидирует по тратам в абсолютном значении: за лето туристы потратили здесь 9,6 млрд руб. Для сравнения: в Петербурге они оставили 1,7 млрд руб., а в Краснодарском крае — 1,3 млрд.

Почему туристы тратили в августе больше, чем год назад

Летом 2020 года на юге России отдохнули 7 млн россиян — лишь половина того потока, которая бывает в обычный сезон, но сезон, тем не менее, провести удалось, оценила ранее глава Ростуризма Зарина Догузова. Своевременный запуск отрасли после карантина в июле и системные меры господдержки сыграли важную роль в восстановлении турпотока этим летом, сообщила Догузова РБК через представителя. В августе, по ее словам, загрузка была максимальной не только на юге России: практически на 100% были заполнены и нетипичные для летнего отдыха направления — Алтай, Калининградская область, Байкал и Камчатка.

Одним из факторов роста расходов на путешествия стала реализованная программа туристического кешбэка, отмечают в ВТБ. В течение недели, с 21 по 28 августа, россияне могли купить тур в любой из российских регионов этой осенью и зимой и получить возврат средств в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб. при условии, что оплатят услугу картой национальной платежной системы «Мир». Программа туристического кешбэка обеспечила дополнительную загрузку в конце лета — начале осени, подтверждает Догузова. По ее словам, стараясь получить максимальный возврат, туристы выбирали более дорогие направления и продукты, что привело к росту сопутствующих трат в местах отдыха.

Туротрасль попросила Мишустина повторить программу кешбэка за туры
Общество
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Этим летом сработал эффект отложенного спроса: после снятия ограничений на поездки количество туристов и их расходы на курортах всегда растут, а в условиях закрытых границ спрос оказался закупорен на внутреннем рынке, объяснил почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. По его мнению, увеличение трат на проживание можно объяснить и тем, что часть отелей после снятия ограничений подняла цены — в отдельных случаях рост составил до 30–40%. Подобных ограничений на путешествия в России и в мире еще не было, поэтому в этом году есть все основания ждать продления туристического сезона — люди будут ездить по стране и в период межсезонья с октября по конец декабря, уверен Шпилько.

В Сочи этим летом вырос спрос на дорогие отели и VIP-услуги, указывает президент Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина. Если в предыдущие годы на курорт приезжали туристы, которых интересовал бюджетный отдых, то этим летом приехали гости с доходом выше среднего, которые привыкли отдыхать за рубежом и больше тратить. Популярностью у туристов, по словам Нетягиной, пользовались аренда автомобилей, персональные экскурсии для небольших групп, парки аттракционов, выросли также продажи в сувенирных магазинах.

Авторы: Елена Сухорукова, Евгения Чернышова
Теги: туризм, Кешбэк, ВТБ, Ростуризм
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