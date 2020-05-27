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Финансы ,  
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В число крупнейших эквайеров Европы вошли пять российских банков

Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк и «Русский стандарт» по итогам 2019 года вошли в топ-45 банков Европы по числу проведенных карточных платежей в магазинах. Их доля превысила 20%. В прошлом рейтинге было 4 банка из России
Сбербанк SBER ₽196,94 +1,52% Купить
ВТБ VTBR ₽0,03521 +0,3% Купить
Газпромбанк RU000A0ZYAE3 ₽1 031,65 +0,49% Купить
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Пять российских банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк и «Русский стандарт») по итогам 2019 года вошли в топ-45 европейских банков-эквайеров по числу платежей, проведенных через их POS-терминалы (устройства для приема карт в точках продаж). В двадцатке крупнейших европейских эквайеров в онлайн-магазинах также оказались пять банков из России: Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк, Газпромбанк и Альфа-банк.

Такие данные содержатся в исследовании компании Nilson Report (есть у РБК), которая проводит ежегодные исследования рынка безналичных платежей.

В прошлом году в топ-45 и топ-20 входили по четыре российские кредитные организации. По итогам 2019 года в рейтинг крупнейших эквайеров в целом впервые попал Тинькофф Банк, а в онлайн-магазинах — Газпромбанк.

Nilson Report проводит исследование на основе анализа операций, осуществленных по картам платежных систем Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, JCB, UnionPay, а также национальных карточных систем, в том числе российских «Мир» и «Про100» («Просто» — платежная система Сбербанка, выпуск карт прекращен в конце 2016 года). Для топ-20 ренкинга банков рассчитываются платежи по всем картам, включая национальные, для топ-45 — обороты в офлайн-магазинах только по картам Visa и Mastercard, в онлайн-торговле — по всем брендам. Обороты по картам «Мир» для российских банков в расширенном ренкинге не учитываются.

Общая доля российских банков по числу транзакций в европейском топ-45 за год выросла на 2,9 п.п., до 20,7%, соответствует 19,6 млрд обслуженных платежей (долю Nilson рассчитывает только для карт Visa и Mastercard).

Как изменились позиции банков

Четвертый год подряд крупнейшим эквайером Европы становится Сбербанк. Он провел более 20,6 млрд транзакций с учетом карт «Мир», за год увеличив показатель на 43,3%. По денежному объему принятых транзакций ($186,82 млрд) банк находится на пятом месте, уступая британским WorldPay и Barclays, а также немецкой компании Nets и французской Worldline. За год Сбербанк нарастил сеть POS-терминалов — с 1,7 млн до 2,1 млн (установлены в 1,3 млн магазинов), следует из отчета Nilson. В Сбербанке отметили, что основной рост количества транзакций идет как за счет привлечения к сотрудничеству новых партнеров, так и за счет роста доли безналичных платежей в России, которая в настоящий момент является одним из мировых лидеров по темпам прироста безналичных расчетов.

ВТБ за год увеличил число обработанных транзакций по картам на 60%, переместившись с 17-го места рейтинга на 15-е. Показатель числа его транзакций — 2,2 млрд с учетом карт «Мир», число POS-терминалов — 220 тыс. По денежному объему платежей ВТБ не попал в топ-20. Без учета карт «Мир» оборот платежей по его POS-терминалам снизился за год на 10%, до $22,6 млрд.

Третий по размеру российский банк — Газпромбанк — занимает 30-ю строчку европейского рейтинга, поднявшись за год на три позиции. Он увеличил число и объем принятых платежей на 49 и 33% соответственно (782 млн платежей на $10,3 млрд, без учета карт «Мир»).

На 43-м месте находится Тинькофф Банк: за год он поднялся с 50-й строчки и нарастил число обработанных транзакций на 51% (321,8 млн), а объем — на 61% ($11,9 млрд). Банк обслуживает небольшое по меркам рейтинга количество POS-терминалов — 48,4 тыс.

Банк «Русский стандарт», наоборот, за год ухудшил результат на 15% и провел 312,5 млн платежей, опустившись на две строчки. Но объем операций вырос на 9%, до $5,7 млрд. По числу обслуживаемых POS-терминалов банк идет сразу после Сбербанка с показателем 667,3 тыс. устройств. «Такое изменение структуры платежей произошло в связи с тем, что в 2019 году изменился ландшафт платежной системы России благодаря внедрению в стране Системы быстрых платежей», — объясняет директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова, добавляя, что банк активно подключает магазины к приему платежей с помощью QR-кода (технология СБП) с августа 2019 года. Оборот удалось увеличить за счет подключения новых клиентов с большим средним чеком и меньшим количеством транзакций, объяснила она.

РБК ожидает ответа от других банков, попавших в рейтинг.

Роль онлайн-эквайринга

В сегменте обеспечения онлайн-платежей Сбербанк находится на пятой строчке из двадцати. Он обработал в интернете и мобильных приложениях 1 млрд транзакций по картам всех платежных систем, за год увеличив их число почти в два раза. Однако в общем объеме безналичных платежей, которые принял Сбербанк, доля онлайн-покупок занимает всего 5,3%, и это наименьший показатель среди российских банков.

Далее следует ВТБ, который по итогам 2019 года провел 306 млн онлайн-транзакций, или 13,6% от общего числа платежей через его сеть. Через Тинькофф Банк прошло 276 млн платежей, это основная часть (74,2%) принятых им транзакций. Газпромбанк, который впервые попал в рейтинг, обработал 146 млн онлайн транзакций (15,7%). На 18-й строчке рейтинга находится Альфа-банк: в онлайне он провел 97,7% всех принятых им платежей, или 117 млн операций.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: банки, платежи
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