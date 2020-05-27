В число крупнейших эквайеров Европы вошли пять российских банков

Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк и «Русский стандарт» по итогам 2019 года вошли в топ-45 банков Европы по числу проведенных карточных платежей в магазинах. Их доля превысила 20%. В прошлом рейтинге было 4 банка из России

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Пять российских банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк и «Русский стандарт») по итогам 2019 года вошли в топ-45 европейских банков-эквайеров по числу платежей, проведенных через их POS-терминалы (устройства для приема карт в точках продаж). В двадцатке крупнейших европейских эквайеров в онлайн-магазинах также оказались пять банков из России: Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк, Газпромбанк и Альфа-банк.

Такие данные содержатся в исследовании компании Nilson Report (есть у РБК), которая проводит ежегодные исследования рынка безналичных платежей.

В прошлом году в топ-45 и топ-20 входили по четыре российские кредитные организации. По итогам 2019 года в рейтинг крупнейших эквайеров в целом впервые попал Тинькофф Банк, а в онлайн-магазинах — Газпромбанк.

Nilson Report проводит исследование на основе анализа операций, осуществленных по картам платежных систем Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, JCB, UnionPay, а также национальных карточных систем, в том числе российских «Мир» и «Про100» («Просто» — платежная система Сбербанка, выпуск карт прекращен в конце 2016 года). Для топ-20 ренкинга банков рассчитываются платежи по всем картам, включая национальные, для топ-45 — обороты в офлайн-магазинах только по картам Visa и Mastercard, в онлайн-торговле — по всем брендам. Обороты по картам «Мир» для российских банков в расширенном ренкинге не учитываются.

Общая доля российских банков по числу транзакций в европейском топ-45 за год выросла на 2,9 п.п., до 20,7%, соответствует 19,6 млрд обслуженных платежей (долю Nilson рассчитывает только для карт Visa и Mastercard).