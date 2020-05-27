В число крупнейших эквайеров Европы вошли пять российских банков

Как изменились позиции банков
Четвертый год подряд крупнейшим эквайером Европы становится Сбербанк. Он провел более 20,6 млрд транзакций с учетом карт «Мир», за год увеличив показатель на 43,3%. По денежному объему принятых транзакций ($186,82 млрд) банк находится на пятом месте, уступая британским WorldPay и Barclays, а также немецкой компании Nets и французской Worldline. За год Сбербанк нарастил сеть POS-терминалов — с 1,7 млн до 2,1 млн (установлены в 1,3 млн магазинов), следует из отчета Nilson. В Сбербанке отметили, что основной рост количества транзакций идет как за счет привлечения к сотрудничеству новых партнеров, так и за счет роста доли безналичных платежей в России, которая в настоящий момент является одним из мировых лидеров по темпам прироста безналичных расчетов.
ВТБ за год увеличил число обработанных транзакций по картам на 60%, переместившись с 17-го места рейтинга на 15-е. Показатель числа его транзакций — 2,2 млрд с учетом карт «Мир», число POS-терминалов — 220 тыс. По денежному объему платежей ВТБ не попал в топ-20. Без учета карт «Мир» оборот платежей по его POS-терминалам снизился за год на 10%, до $22,6 млрд.
Третий по размеру российский банк — Газпромбанк — занимает 30-ю строчку европейского рейтинга, поднявшись за год на три позиции. Он увеличил число и объем принятых платежей на 49 и 33% соответственно (782 млн платежей на $10,3 млрд, без учета карт «Мир»).
На 43-м месте находится Тинькофф Банк: за год он поднялся с 50-й строчки и нарастил число обработанных транзакций на 51% (321,8 млн), а объем — на 61% ($11,9 млрд). Банк обслуживает небольшое по меркам рейтинга количество POS-терминалов — 48,4 тыс.
Банк «Русский стандарт», наоборот, за год ухудшил результат на 15% и провел 312,5 млн платежей, опустившись на две строчки. Но объем операций вырос на 9%, до $5,7 млрд. По числу обслуживаемых POS-терминалов банк идет сразу после Сбербанка с показателем 667,3 тыс. устройств. «Такое изменение структуры платежей произошло в связи с тем, что в 2019 году изменился ландшафт платежной системы России благодаря внедрению в стране Системы быстрых платежей», — объясняет директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова, добавляя, что банк активно подключает магазины к приему платежей с помощью QR-кода (технология СБП) с августа 2019 года. Оборот удалось увеличить за счет подключения новых клиентов с большим средним чеком и меньшим количеством транзакций, объяснила она.
РБК ожидает ответа от других банков, попавших в рейтинг.
В сегменте обеспечения онлайн-платежей Сбербанк находится на пятой строчке из двадцати. Он обработал в интернете и мобильных приложениях 1 млрд транзакций по картам всех платежных систем, за год увеличив их число почти в два раза. Однако в общем объеме безналичных платежей, которые принял Сбербанк, доля онлайн-покупок занимает всего 5,3%, и это наименьший показатель среди российских банков.
Далее следует ВТБ, который по итогам 2019 года провел 306 млн онлайн-транзакций, или 13,6% от общего числа платежей через его сеть. Через Тинькофф Банк прошло 276 млн платежей, это основная часть (74,2%) принятых им транзакций. Газпромбанк, который впервые попал в рейтинг, обработал 146 млн онлайн транзакций (15,7%). На 18-й строчке рейтинга находится Альфа-банк: в онлайне он провел 97,7% всех принятых им платежей, или 117 млн операций.