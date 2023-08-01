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Поставки российской нефти в Индию перешли от рекордного роста к снижению

Аналитик Kpler предсказал дальнейшее сокращение поставок российской нефти в Индию
Аналитик Kpler прогнозирует дальнейшее падение поставок российской нефти в Индию на фоне решения Москвы о сокращении экспорта, но предполагает, что рост возобновится осенью
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Импорт российской нефти в Индию сокращается второй месяц подряд, и эта тенденция, вероятно, продолжится на фоне решения Москвы о сокращении экспорта «для обеспечения баланса рынка», пишет Bloomberg со ссылкой на аналитика Kpler Виктора Катону.

По его оценке, поставки российской нефти в Индию в июле сократились до 2,09 млн барр. в сутки после показателя в 2,11 млн барр. в июне. В мае, по обновленным данным Kpler, суточные поставки составляли 2,2 млн барр.

В начале июля Катона приводил другую оценку и называл июньские поставки нефти из России в Индию рекордными по сравнению с маем: 2,2 млн барр. против 1,96 млн барр. в сутки соответственно. Теперь из данных аналитика следует, что рекордный объем импорта был зафиксирован в мае. До этого суточные поставки российской нефти росли почти непрерывно (исключением стал прошлый август, когда они сократились) с марта 2022 года.

В июле Индия сократила импорт и саудовской нефти (520 тыс. барр. нефти против 745 тыс. барр. в сутки в июне), при этом поставки из Ирака увеличились: 976 тыс. барр. в сутки против 819 тыс. барр. месяцем ранее.

Катона считает, что в августе импорт российской нефти в Индию может упасть до 1,6 млн барр. в сутки, что будет самым низким показателем с начала года. В то же время он полагает, что поставки могут увеличиться с октября и достигнуть 2,2 млн барр. в сутки. Это может последовать за сезонным ростом спроса и вернуть показатель к рекордным значениям.

Июльское снижение поставок носит незначительный характер, отмечает заместитель гендиректора Института национальной энергетики, эксперт «ИнфоТЭК» Александр Фролов. «Если сравнить с показателями прошлого года, мы увидим аналогичную картину: в июне поставки в эту страну из России были максимальными, а затем снижались в течение лета. Притом год назад изменение объемов было куда более заметным, чем сейчас», — сказал он.

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Российские нефтяные компании демонстрируют рекордные темпы бурения в этом году, пишет Bloomberg. По данным агентства, с января по июнь буровые установки пробурили в России 14,7 тыс. км эксплуатационных скважин, что на 6,6% больше, чем планировалось, и на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналитик Рональд Смит из BCS Global Markets ожидает, что в этом году будет установлен новый максимум после достижения постсоветского рекорда по бурению в 2022-м. «Эксплуатационное бурение не увеличивает добычу напрямую, но вносит свой вклад в будущие производственные мощности, что именно сейчас и делают российские производители», — отмечает аналитик Kpler Виктор Катона.

Ускорение бурения скважин в России происходит на фоне решения Москвы о добровольном сокращении добычи, отмечает агентство. В феврале вице-премьер Александр Новак говорил, что Россия добровольно сократит добычу нефти на 5%, или на 500 тыс. барр. в сутки, в марте. Позднее решение продлили до июля, а потом и до конца года. Кроме того, в середине лета Новак объявил, что Москва сократит экспорт нефти на 500 тыс. барр. в сутки в рамах «усилий по обеспечению баланса рынка».

Индия стала ключевым потребителем российской нефти после начала военной операции России на Украине (по оценке Kpler, в мае российская доля в индийском экспорте нефти составляла 46%), но закупки могут быть близки к своему пределу, в том числе из-за ограниченных возможностей индийской инфраструктуры, отмечало агентство.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Тимофей Дзядко
российская нефть Индия экспорт импорт
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