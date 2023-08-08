Bloomberg: стоимость российской нефти для Индии упала до $68,17 за баррель

Цена российской нефти для Индии упала до минимума с февраля 2022 года

В июне Россия поставляла Индии нефть по цене $68,17 за баррель. Месяцем ранее он стоил $70,17, а в прошлом году — $100,48. Летом поставки начали снижаться, но, по мнению аналитиков, осенью они вновь вырастут

Фото: Lars Klemmer / dpa / Global Look Press

В июне средняя стоимость российской нефти для Индии достигла минимума с начала военных действий на Украине зимой 2022 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на индийское Министерство торговли и промышленности.

По данным ведомства, в первый месяц лета баррель российской нефти обошелся Индии в $68,17, включая расходы на перевозку. В мае он стоил $70,17, а годом ранее — $100,48.

Хотя сумма и превышает потолок цен в $60, установленный западными странами, она не привязана к лимиту, отмечает Bloomberg: расходы на доставку, фрахт, таможенные процедуры и страхование не включены в предельную цену. Индия не присоединилась к санкциям, введенным после ввода российских войск на Украину, но обещала придерживаться ценового потолка.

Ирак в июне поставлял Индии нефть по цене $67,10 за баррель, а Саудовская Аравия — $81,78.

Индия стала ключевым потребителем российской нефти после начала военной операции России на Украине. По оценкам аналитиков Kpler, в мае на российскую нефть пришлось 46% от всего нефтяного импорта Индии. В следующем месяце поставки выросли и побили очередной рекорд (2,2 млн барр. в день), но в июле сократились до 2,09 млн барр. в сутки. Они предположили, что осенью поставки вновь вырастут. По словам эксперта «ИнфоТЭК» Александра Фролова, снижение наблюдалось и прошлым летом.

По словам вице-премьера Александра Новака, из-за санкций Россия перенаправила на азиатские рынки около 20% нефти, поставлявшейся в Европу.