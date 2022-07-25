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Путин назвал ключевые задачи авиаотрасли

Одной из основных задач остается увеличение объемов внутренних перевозок и повышение их доступности для россиян, заявил президент
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

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Западные санкции поставили под удар сферу авиаперевозок в России, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«В условиях санкций, неадекватных, я бы сказал, решений бывших наших западных партнеров, именно бывших, потому что они отказываются с нами работать, откровенного политического давления на коммерческие компании, сфера воздушных перевозок оказалась под ударом», — сказал Путин.

Он указал на стратегическое значение авиационной отрасли в стране, которая «стимулирует развитие высокотехнологичной промышленности, дает загрузку и, соответственно, рабочие места во всем комплексе смежных производств». Кроме того, она «играет важнейшую роль» в обеспечении транспортной доступности регионов в такой огромной по территории страны, как Россия. «Задача по наращиванию объемов внутренних перевозок и повышению их доступности для граждан, безусловно, остается в числе ключевых как на этот год, так и в дальнейшем», — подчеркнул глава государства. Он попросил уделить особое внимание отдаленным и труднодоступным районам.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Путин убежден, что сложившаяся из-за санкций ситуация в авиаотрасли «при всех ее очевидных сложностях» дает России «уникальную возможность» выйти «на принципиально новый уровень развития» и в полном объеме реализовать свой научный, технологический и промышленный потенциал. «А он у нас есть, у нас хорошие заделы, достались нам еще с советских времен», — считает президент.

Он сообщил, что правительством уже утверждена программа развития авиаотрасли до 2030 года, она должна быть готова к восстановлению услуг. «Внутренний потребительский спрос сейчас активно оживает. И это будет сопровождаться опережающим ростом спроса на авиаперелеты со стороны наших граждан», — заключил Путин.

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В России с 2018 года действует программа субсидирования авиаперевозок, субсидируются перелеты на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь.

В декабре 2020 года Путин призывал сделать перелеты с Дальнего Востока более доступными. По его словам, еще в конце 1990-х годов в стране сложилась ситуация, когда жители региона не могут «нормально добраться до европейской части и обратно». Президент поручил премьер-министру Михаилу Мишустину заняться вопросом доступности перелетов и предложил увеличить субсидирование перевозок.

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Теги
Елена Чернышова
Владимир Путин авиаперевозки
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