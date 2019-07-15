ФАС не получала ходатайство о сделке «Яндекса» и сервиса такси «Везёт»

ФАС не получала ходатайство о сделке «Яндекса» и сервиса такси «Везёт»

Ходатайство о сделке «Яндекс.Такси» и «Везёт» не поступало в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщил ТАСС замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

Он напомнил, что сделка может быть одобрена только после одобрения ФАС.

15 июля компания MLU B.V., образованная в результате слияния «Яндекс.Такси» и Uber, объявила о приобретении кол-центров ГК «Везёт», управляющей сервисами заказа такси «Везёт», «Такси Сатурн», Fasten и Red.

По условиям сделки, нынешние акционеры «Везёт» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн при условии достижения запланированных показателей. Закрыть сделку в случае одобрения ФАС планируется до конца 2019 года.