Крупнейшие агрегаторы такси в России отчитались об убытках за 2018 год

Выручка компаний, управляющих сервисами «Яндекс.Такси», Gett и «Ситимобил», в прошлом году выросла в разы. Вместе с тем компании генерировали миллиардные убытки, исключение — компания, представлявшая Uber в России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Согласно данным финансовой отчетности по РСБУ, опубликованным в СПАРК, выручка ООО «Яндекс.Такси» в 2018 году выросла почти в 3 раза, до 26,74 млрд руб. Аналогичный показатель у ООО «Геттакси Рус.» (работает под брендом Gett) увеличился на 32%, до 4,75 млрд руб. Выручка ООО «Сити-Мобил» (бренд «Ситимобил») выросла в 3,4 раза, до 1,068 млрд руб.

Указанные компании показали чистый убыток в прошлом году:

у «Яндекс.Такси» он снизился более чем в 3 раза и составил 1,685 млрд руб.

у «Геттакси» уменьшился на 8%, до 2,27 млрд руб.

у «Сити-Мобил» вырос более чем в 100 раз, до 3,63 млрд руб.

Лишь показатели ООО «Убер Текнолоджи» (Uber) имели другую динамику. Выручка этой компании в прошлом году снизилась более чем в 3 раза, до 571 млн руб. Все годы существования компания была прибыльной, и этот показатель стабильно рос. Однако в 2018 году чистая прибыль «Убер Текнолоджи» снизилась в 5,5 раз, до 14,65 млн руб.

Из всех перечисленных компаний финансовые показатели частично раскрывала лишь «Яндекс.Такси». Ее материнская компания «Яндекс» сообщала, что выручка сегмента такси в 2018 году выросла на 293% до 19,2 млрд руб. Чистый убыток не назывался, но по итогам второго квартала этого года она стала прибыльной, заявляли в «Яндексе».

Несоответствие показателей, опубликованных в СПАРК и ранее объявленных компанией отчасти связано с разными стандартами отчетности («Яндекс» раскрывает данные по стандарту US GAAP). Кроме того, в феврале прошлого года «Яндекс.Такси» закрыла сделку по объединению с бизнесом Uber в России и нескольких странах СНГ. Была создана новая структура в Нидерландах — компания MLU B.V. «Яндекс» получил в ней 59,3%, Uber — 36,6%, оставшиеся 4,1% были распределены между сотрудниками компании. Однако в ближайшее время в результате сделки по приобретению активов ГК «Везет» (управляет сервисами заказа такси «Везёт», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi) распределение долей в MLU может поменяться. Нынешние акционеры «Везет» могут получить до 3,6% MLU, доля «Яндекса» в СП снизится до 56,2%, а Uber — до 35% (оставшиеся 5,3% будут у сотрудников). Финансовые показатели «Везет» оценить невозможно, поскольку в группу входит множество юрлиц.

При этом глобальная Uber Technologies Inc. убыточна. По итогам 2018 года ее чистый убыток составил $1,8 млрд, что на 15% меньше, чем в 2017 году. Выручка этой компании выросла на 43%, до $11,3 млрд.