Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом»

Американская Uber Technologies раскрыла, что ее доля в чистом убытке совместного предприятия (СП) с «Яндекс. Такси» в 2018 году составила $42 млн, следует из проспекта первичного публичного размещения акций (IPO) Uber.
Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.
Uber также раскрыла некоторые детали совместного бизнеса с «Яндексом», которые ранее не публиковались.
- До февраля 2021 года Uber не вправе продавать долю в СП без согласия «Яндекса»;
- после февраля 2021 года, в течение определенного периода, «Яндекс» будет иметь право преимущественного выкупа доли Uber;
- до февраля 2025 года Uber запрещено конкурировать с его совместным предприятием с «Яндексом» в России и СНГ «в отношении определенных аспектов бизнеса», тогда как совместному предприятию это не запрещено — оно вправе конкурировать с Uber где угодно.