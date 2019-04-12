Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом»

Uber и «Яндекс. Такси» объединились в России и СНГ в феврале 2018 года. Американская компания получила 38% в совместном предприятии под названием MLU B.V., говорится в проспекте на IPO («Яндекс» изначально указывал другую долю Uber — 36,9%).

Uber внесла в СП $345 млн денежными средствами (до этого сообщалось лишь о $225 млн), а также контракты, включая контракты на доставку еды из ресторанов (сервис Uber Eats). Одновременно с закрытием сделки Uber выпустила в пользу «Яндекса» 2 млн своих акций класса A на общую сумму $52 млн (по цене $26 за бумагу). По прошествии года после закрытия сделки (то есть после февраля 2019 года) Uber обязана выкупить эти акции по цене $48 за штуку, то есть «Яндекс» может получить $96 млн.

Uber также сообщила, что владение миноритарной долей в СП с «Яндексом» является для нее одним из факторов риска. Компания не представлена в менеджменте СП, а значит не участвует в каждодневном управлении бизнесом. Uber не имеет контролирующего влияния в совете директоров СП, поэтому руководство СП может принимать решения, противоречащие интересам Uber. Кроме того, СП конкурирует с самой Uber на некоторых рынках Европы, отмечается в проспекте.