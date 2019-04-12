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Золото $1 415 (+8,81%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
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Бизнес ,  
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Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом»
Американский гигант по вызову такси Uber записал себе убыток от совместного предприятия с «Яндекс.Такси» в 2018 году на сумму $42 млн. Это отражает часть чистого убытка совместного предприятия
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Американская Uber Technologies раскрыла, что ее доля в чистом убытке совместного предприятия (СП) с «Яндекс. Такси» в 2018 году составила $42 млн, следует из проспекта первичного публичного размещения акций (IPO) Uber.

Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.

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Uber также раскрыла некоторые детали совместного бизнеса с «Яндексом», которые ранее не публиковались.

  • До февраля 2021 года Uber не вправе продавать долю в СП без согласия «Яндекса»;
  • после февраля 2021 года, в течение определенного периода, «Яндекс» будет иметь право преимущественного выкупа доли Uber;
  • до февраля 2025 года Uber запрещено конкурировать с его совместным предприятием с «Яндексом» в России и СНГ «в отношении определенных аспектов бизнеса», тогда как совместному предприятию это не запрещено — оно вправе конкурировать с Uber где угодно.

Uber и «Яндекс. Такси» объединились в России и СНГ в феврале 2018 года. Американская компания получила 38% в совместном предприятии под названием MLU B.V., говорится в проспекте на IPO («Яндекс» изначально указывал другую долю Uber — 36,9%).

Uber внесла в СП $345 млн денежными средствами (до этого сообщалось лишь о $225 млн), а также контракты, включая контракты на доставку еды из ресторанов (сервис Uber Eats). Одновременно с закрытием сделки Uber выпустила в пользу «Яндекса» 2 млн своих акций класса A на общую сумму $52 млн (по цене $26 за бумагу). По прошествии года после закрытия сделки (то есть после февраля 2019 года) Uber обязана выкупить эти акции по цене $48 за штуку, то есть «Яндекс» может получить $96 млн.

Uber также сообщила, что владение миноритарной долей в СП с «Яндексом» является для нее одним из факторов риска. Компания не представлена в менеджменте СП, а значит не участвует в каждодневном управлении бизнесом. Uber не имеет контролирующего влияния в совете директоров СП, поэтому руководство СП может принимать решения, противоречащие интересам Uber. Кроме того, СП конкурирует с самой Uber на некоторых рынках Европы, отмечается в проспекте.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: «Яндекс. Такси», Yandex, Uber, IPO
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