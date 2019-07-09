Кудрин назвал долю считающих бизнес опасным предпринимателей

России нужно улучшать ивестиционный климат, а для этого упрощать взаимодействие государства и бизнеса и снижать давление на предпринимателей со стороны правоохранительных органов, уверен глава Счетной палаты

Алексей Кудрин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Более половины предпринимателей в России считают свое занятие опасным, сообщил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин во время отчета в Госдуме. Прямая трансляция мероприятия идет на сайте парламента.

«У нас больше половины российских бизнесменов считают свою сферу деятельности опасной, а работу курирующих их правоохранительных органов недостаточно справедливой», — обратил внимание Кудрин.

По словам главы СП, одного лишь национального проекта по поддержке предпринимательства недостаточно, так как только общее улучшение инвестиционного климата может привести к росту доверия бизнесменов и молодежи к предпринимательству.

Отвечая на вопросы депутатов, что нужно сделать, чтобы улучшить инвестклимат в России, Кудрин обратил внимание на взаимодействие государства и бизнеса и необходимость его упрощения, а также на проблему взаимоотношений бизнеса и правоохранительных органов. Эти вопросы выходят за рамки национальных проектов, подчеркнул он.