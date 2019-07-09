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Бизнес ,  
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Кудрин назвал долю считающих бизнес опасным предпринимателей
России нужно улучшать ивестиционный климат, а для этого упрощать взаимодействие государства и бизнеса и снижать давление на предпринимателей со стороны правоохранительных органов, уверен глава Счетной палаты
Алексей Кудрин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Более половины предпринимателей в России считают свое занятие опасным, сообщил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин во время отчета в Госдуме. Прямая трансляция мероприятия идет на сайте парламента.

«У нас больше половины российских бизнесменов считают свою сферу деятельности опасной, а работу курирующих их правоохранительных органов недостаточно справедливой», — обратил внимание Кудрин.

По словам главы СП, одного лишь национального проекта по поддержке предпринимательства недостаточно, так как только общее улучшение инвестиционного климата может привести к росту доверия бизнесменов и молодежи к предпринимательству.

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Отвечая на вопросы депутатов, что нужно сделать, чтобы улучшить инвестклимат в России, Кудрин обратил внимание на взаимодействие государства и бизнеса и необходимость его упрощения, а также на проблему взаимоотношений бизнеса и правоохранительных органов. Эти вопросы выходят за рамки национальных проектов, подчеркнул он.

Глава Счетной палаты также указал на то, что из 6% молодых людей в России, желающих начать бизнес, только 2% на самом деле начинают собственное дело. «Это недостаточно для страны, желающей прорыва в том числе в области частной инициативы, частных инвестиций, на основе которых будет обеспечиваться экономический рост», — сказал он.

В бурно развивающихся странах число желающих открыть свой бизнес доходит до 40–50%, отметил Кудрин.

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По мнению главы СП, чтобы изменить ситуацию, «нужно улучшить отношение [россиян] к предпринимательству», то есть изменить отношение к его безопасности, к упрощению процедур, к уменьшению административной нагрузки на бизнес.

Кудрин не впервые выступает за сокращение регуляторных требований к предпринимателям. В частности, в рамках Петербургского международного форума (ПМЭФ-2019) он предлагал распространить так называемый принцип регуляторной гильотины (то есть отказ от обязательных требований к бизнесу со стороны проверяющих ведомств) на валютный и налоговый контроль, а также на надзор со стороны Центробанка. «Налоговая система — у нас несколько раз в год принимаются изменения Налогового кодекса. Это та сфера, где изменения должны существенно реже происходить», — говорил тогда глава СП.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Алексей Кудрин, Бизнес, предприниматели
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