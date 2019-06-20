Путин назвал Кудрина дрейфующим в сторону Глазьева «экономистом из 90-х»

Глава Счетной палаты является единственным в российской управленческой системе экономистом «из 1990-х», и то не в полном объеме, заключил президент

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

В российской управленческой системе нет экономистов из 1990-х, за исключением главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Об этом в ходе прямой линии заявил президент Владимир Путин. Трансляцию ведет телеканал РБК.

«Ну, во-первых, у нас нет экономистов из 90-х. Где они? Назовите хоть одну фамилию. Если только Алексей Леонидович Кудрин, так, не в полном объеме, но тем не менее. Да и тот перековался, он уже дрейфует в сторону [советника президента, экономиста] Сергея Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить», — сказал глава государства.

Материал дополняется.