Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина. План разработан во исполнение поручения Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года.

«Планом, в частности, предусматривается подготовка нового закона о контрольно-надзорной деятельности, новой структуры нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений или вида контроля, актуализация и систематизация обязательных требований, в том числе в отдельных сферах», — говорится в документе.

Механизм «регуляторной гильотины» предусматривает масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов. Как отмечал Медведев, в России действует более 9 тыс. нормативных актов, которые устанавливают обязательные требования к бизнесу при проверках, многие из этих правил действуют со времен СССР.