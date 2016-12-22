Министр ЖКХ сообщил о нехватке денег Фонда дольщиков на дома Urban Group

Средств фонда защиты дольщиков недостаточно для окончания строительства недостроенных домов компании Urban Group, необходимо привлекать бюджетные деньги. Об этом рассказал журналистам министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, передает корреспондент РБК.

«Что касается Фонда защиты прав дольщиков сумма там очень небольшая, если кто-то считает, что мы туда собираем огромные деньги, за которые мы сможем покрыть дыру Urban Group. Естественно, без помощи регионального бюджета и бюджета Московской области проблему просто не решить», — сказал Якушев.

По его словам, в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства застройщики перечислили всего 1,6 млрд руб. Этих средств недостаточно на достройку проблемных объектов даже одной Urban Group, заключил министр.

Якушев добавил, что в результате аудита Urban Group выявлена «достаточно большая дыра». Ее размер министр не назвал, уточнив, что установочное совещание на тему, как достраивать объекты компании, пройдет завтра.

Фонд защиты прав дольщиков начал работу в ноябре 2017 года, в него застройщики отчисляют 1,2% от стоимости проданных квартир. Владимир Якушев отметил, что, возможно, будет принято решение об увеличении доли отчислений в фонд.

Фонд защиты дольщиков подконтролен правительству, а возглавляет его руководитель «Дом.РФ» (бывшее Агентство по ипотечному жилищному кредитованию) Александр Плутник.

Компания Urban Group объявила о приостановке продажи квартир в своих жилых комплексах 30 мая. Аудит показал нецелевое расходование средств и проблемы с отчетностью.

1 июня в Минстрое заявили, что берут ситуацию с застройщиком под свой контроль, объекты будут достраиваться при поддержке Фонда дольщиков и правительства Подмосковья.