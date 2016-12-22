Олег Дерипаска продал долю в своем девелоперском бизнесе

У Олега Дерипаски сменились партнеры по строительному бизнесу: Максим Воробьев и Михаил Кенин вышли из проектов с олигархом, а долю в одной из компаний получил Юрий Чечихин, которого называют зятем главы Росгвардии

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Изменения в составе акционеров ООО «Главстрой-инвест», которое входит в строительное подразделение холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски, произошли в среду, 4 июля, следует из данных ЕГРЮЛ. Владельцем 9% ООО стал Юрий Чечихин. Владельцем 90,9% осталась структура Дерипаски (миллиардер владеет этой долей через кипрскую Fenestraria Consultans Ltd и Basic Element Ltd из Джерси; последняя была включена в санкционный список США из-за близости к Дерипаске). Бенефициары еще 0,1% — два физлица.

Компания «Главстрой-инвест» на 100% владеет компанией «Главстрой-СПб», которая строит два жилых комплекса в Петербурге и один в Московской области. Всего, по данным единой информационной системы жилищного строительства, у компании сейчас действуют разрешения на строительство 521 тыс. кв. м жилой недвижимости.

В пресс-службе «Главстрой-СПб» РБК подтвердили изменение акционерной структуры компании и от дальнейших комментариев отказались. В головной ГК «Главстрой», в которую входит «Главстрой-СПб», не ответили на запрос РБК.

Медиастроитель

Согласно отчету о выпуске облигаций «Главстрой-СПб», Чечихин уже в ноябре прошлого года входил в состав совета директоров этой компании. В отчете (есть в распоряжении РБК) он указан в должности заместителя генерального директора центра энергоэффективности «Интер РАО ЕЭС». РБК передал вопросы Юрию Чечихину через «Интер РАО», но ответ на момент публикации в редакцию не поступил.

Алексей Навальный называет Юрия Чечихина мужем Жанны Золотовой — дочери директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) Виктора Золотова. Юрий Чечихин раньше был больше заметен в медиабизнесе, а не в строительном. Вместе с сыном Виктора Золотова Романом он продюсировал несколько фильмов, в том числе сериал «Воротилы» и ленту «Обстоятельства». ИНН совладельца «Главстрой-инвеста» Юрия Чечихина совпадает с ИНН владельца продюсерских компаний, в том числе ООО «Фестивали и кино», которым Чечихин и Золотов владели на паритетных началах.

С 2009 до 2011 год Чечихин также занимал пост гендиректора газеты «Известия». Из строительного бизнеса у Чечихина есть компания «Домстрой», которая, в частности, ремонтировала дом отдыха «Можайский» для Министерства обороны, свидетельствуют данные СПАРК.

Гендиректор Colliers Int. в Петербурге Андрей Косарев, исходя из стоимости земли и строящихся объектов, оценивает стоимость 9% «Главстрой-СПб» примерно в 4 млрд руб. без учета долга.

Совладельцем каких проектов стал Юрий Чечихин ЖК «Северная долина» строится в Выборгском районе на севере Петербурга с 2009 года. Общая площадь жилья — 2,7 млн кв. м. Уже построено 2 млн кв. м. Проект завершат в 2021 году. ЖК «Юнтолово» строится в Приморском районе Петербурга. В нем к 2025 году будет построено 2,2 млн кв. м. Пока в эксплуатацию введено 274 тыс. кв. м. ЖК «Столичный» — проект общей площадью 890 тыс. кв. м — строится в городе Железнодорожный Московской области, в эксплуатацию введено около 180 тыс. кв. м. Кроме того, компании «Главстрой-СПб» принадлежит несколько корпусов в торговом центре «Апраксин двор» в центре Петербурга. У компании были планы по комплексному развитию всей территории этого рынка, но проект не был реализован.

Вместе и врозь

В 2017 году под брендом «Главстрой» были объединены ранее формально независимые компании строительного сектора «Базового элемента» — «Главмосстрой», «Главстрой-девелопмент» и «Главстрой-СПб». Кроме проектов в Петербурге и Подмосковье компания строит жилой комплекс площадью 633 тыс. кв. м в Москве и комплекс на 70 тыс. кв. м в Ярославле.

«Главстрой-СПб», хоть и входит в «Главстрой», но позиционируется отдельно: у компании есть отдельный сайт, на нем указаны только проекты в Петербурге, которые не упомянуты в портфолио на основном сайте компании. Но на сайте ГК «Главстрой» указан ЖК «Столичный», который в Московской области возводит «Главстрой-СПб».

Фото: Татьяна Тимирханова / Интерпресс / ТАСС

«Компании «Главстрой» и «Главстрой-СПб», хотя формально и являются частью одной структуры, управляются раздельно — это параллельные процессы», — пояснил источник, близкий к петербургскому подразделению компании.

Активы Олега Дерипаски и санкции Состояние Олега Дерипаски Forbes оценивает в $6,7 млрд. Основная часть активов миллиардера объединена в холдинг «Базовый элемент». Его крупнейший актив — группа компаний En+, которая контролирует пакеты акций в российском производителе алюминия «Русале» и электроэнергетической компании «Евросибэнерго». Компания «Русские машины» объединяет машиностроительные активы Дерипаски, в том числе автомобилестроительную группу ГАЗ, авиастроительный завод «Авиакор» в Самаре и др. Также у бизнесмена есть активы в строительной, транспортной и других отраслях. В начале апреля 2018 года предприниматель и несколько контролируемых им юрлиц попали под санкции США. Rusal и En+ в день объявления санкций потеряли $2,85 млрд. Международные трейдеры перестали покупать у «Русала» алюминий, а крупнейшие биржи приостановили торги его продукцией. В конце апреля Дерипаска решил снизить свою долю в группе En+ ниже 50%, а в мае ушел из советов директоров En+ и «Русала». В ответ Минфин США смягчил санкции, увеличив срок, в течение которого американские физические и юридические лица могут завершить сделки с санкционными компаниями. Полное снятие ограничений власти США допустили в том случае, если предприниматель перестанет контролировать включенные в список компании. Российские власти в качестве мер поддержки предпринимателя рассматривали частичную национализацию его компаний, увеличение госзакупок продукции санкционных предприятий, оказание финансовой помощи через кредиты госбанков. В частности, сообщалось о планах Промсвязьбанка выделить кредит группе ГАЗ. В конце июня стало известно, что все компании Дерипаски отказались от кредитов этого банка, так как «условия помощи были кабальными».

Партнерами Олега Дерипаски в «Главстрой-СПб» несколько лет были совладельцы компании «Русская аквакультура» Максим Воробьев и Михаил Кенин. Они купили 25% «Главстрой-СПб» в 2009 году.

Воробьев и Кенин сейчас ведут девелоперский бизнес под брендом «Самолет». В ГК «Самолет» не прокомментировали, в какие годы партнеры были акционерами «Главстрой-СПб». Источник, близкий к руководству «Главстрой-СПб», рассказал РБК, что Воробьев и Кенин были акционерами компании до начала 2018 года, но теперь не имеют к ней отношения.

Данные торгового реестра Кипра подтверждают эту версию: компания Basic Element Ltd Олега Дерипаски в феврале 2018 года консолидировала 100% акций Fenestraria Consultans Ltd, которая на то время владела 90,9% «Главстрой-инвеста».

Усиление связей

С 1 июля 2018 года вступили в силу изменения в закон о долевом строительстве жилой недвижимости, которые ужесточили требования к застройщикам. В частности, теперь все застройщики должны открывать отдельные расчетные счета на каждое разрешение на строительство, а банки будут контролировать, как тратятся деньги с таких счетов. Через год, с 1 июля 2019 года, требования ужесточатся: застройщики не смогут использовать средства дольщиков до окончания строительства жилого дома, а будут вынуждены перейти на банковское проектное финансирование.

В новых рыночных условиях смогут успешно работать в основном крупные девелоперы и те, кто сможет усилить свои позиции, говорит генеральный директор Key Capital Сергей Камлюк. «В случае с изменением состава акционеров структуры «Главстроя» мы можем предположить, что это нужно для усиления административных возможностей. Не исключаю, что для дальнейшего получения госзаказов», — предполагает он.