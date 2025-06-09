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Война санкций ,  
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АЛРОСА вышла из проекта добычи алмазов в Анголе из-за санкций

Сюжет
Война санкций
Долю АЛРОСА в ангольской алмазодобывающей компании «Катока» получила структура суверенного фонда Омана. Власти Анголы в прошлом году попросили Россию выйти из проекта из-за санкций
АЛРОСА ALRS ₽46,16 -1,28% Купить
Фото: catoca.com
Фото: catoca.com

Доля АК «АЛРОСА» в ангольском горнорудном обществе «Катока» перешла Taadeen, структуре суверенного фонда Омана, следует из данных на сайте компании.

Теперь Tadeen принадлежат 41% акций, которыми ранее владела АЛРОСА. Еще 59% остались у государственной ангольской алмазной компании Endiama Mining SA.

Когда именно произошли изменения, не уточняется. 27 мая ангольские СМИ сообщали, что Tadeen вошла в акционерный капитал «Катоки», «этому предшествовал выход АЛРОСА [из проекта], которая передала свою долю Endiama».

В АЛРОСА подтвердили РБК информацию о переходе доли в ангольском проекте «Катока» к компании Taadeen.

Ангола попросила Россию выйти из проекта по добыче алмазов из-за санкций
Бизнес
Фото:alrosa.ru

Согласно сведениям на сайте «Катоки», на ее долю приходится добыча 75% ангольских алмазов. По данным на 2019 год, общество ежегодно добывало и реализовывало около 7–7,5 млн каратов алмазов.

В январе 2024 года ангольское издание Expansão сообщило, что власти этой страны просят АЛРОСА продать свою долю в «Катоке» из-за санкций против российской компании. Несколько месяцев спустя замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что соответствующие переговоры идут, сумма сделки обсуждается с «дружественными инвесторами». «Ангольцы считают, что присутствие АЛРОСА в качестве ключевого акционера мешает им развивать их бизнес. В целом у них есть на это справедливые основания», — отмечал он. В минувшем мае Моисеев сообщил, что сделку должны закрыть до конца июня.

АЛРОСА находится под санкциями США и Евросоюза, также западные страны ограничили импорт российских алмазов. Россия считает эти меры незаконными.

В прошлом октябре президент Endiama Жозе Ганга Жуниор заявил, что произведенные в Анголе алмазы не подпадают под западные санкции, но, несмотря на это, партнерство с Россией «отпугивает» некоторых клиентов.

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