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Война санкций ,  
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В Анголе заявили, что участие России в добыче алмазов отпугивает клиентов

Сюжет
Война санкций
Ангольские алмазы не попадают под санкции, но из-за сотрудничества с АЛРОСА страна «иногда сталкивается с трудностями» при работе с клиентами. Минфин России допускал продажу доли в совместном с Анголой проекте
Фото: Luke Dray / Getty Images
Фото: Luke Dray / Getty Images

Произведенные в Анголе алмазы не попадают под западные санкции, но, несмотря на это, партнерство с Россией «отпугивает» некоторых клиентов, заявил Bloomberg президент государственной ангольской алмазной компании Endiama Mining SA Жозе Ганга Жуниор.

Endiama владеет 59% акций горно-рудного общества «Катока», в котором АЛРОСЕ принадлежит 41%. Общество ежегодно добывает и реализует около 7-7,5 млн каратов алмазов, запасы оцениваются в 120 млн карат. Также у российской компании есть доля в ангольском алмазном проекте «Луаше».

«Алмазы, которые есть у нас в Анголе, принадлежат нам», — заявил Ганга Жуниор. Тем не менее, по его словам, страна «иногда сталкивается с трудностями» при работе с клиентами на некоторых рынках из-за доли АЛРОСА в рудниках. Он не стал уточнять, оказывал ли кто-либо давление на Анголу, чтобы «вытеснить» российскую компанию из проекта «Катока».

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Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

«АЛРОСА не вмешивается в деятельность Анголы», — подчеркнул глава Endiama. Он добавил, что компания должна создать систему отслеживания и идентификации алмазов, добываемых на ее рудниках.

АЛРОСА находится под санкциями США и Евросоюза, а с 1 января страны G7 запретили импорт российских алмазов. С 1 марта он распространяется на поставки камней, обработанных в третьих странах. Россия считает санкции незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что ограничения в отношении российских алмазов были спрогнозированы и страна к ним готовилась.

В январе ангольское издание Expansão сообщило, что власти этой страны просят АЛРОСУ продать свою долю в «Катоке». Несколько месяцев спустя замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что соответствующие переговоры идут, сумма сделки обсуждается с «дружественными инвесторами». «Ангольцы считают, что присутствие«АЛРОСА в качестве ключевого акционера мешает им развивать их бизнес. В целом, у них есть на это справедливые основания», — отмечал он.

Посол Анголы Аугушту да Силва Кунья сообщил в начале сентября, что АЛРОСЕ предложили «один возможный вариант», который стороны вскоре обсудят. Глава Якутии Айсен Николаев тогда же отмечал, что окончательного решения об участии компании в проекте «Катока» пока не принято.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ангола АЛРОСА алмазы санкции
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