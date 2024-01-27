Ангола попросила Россию выйти из проекта по добыче алмазов из-за санкций

АЛРОСА владеет 41% акций компании, разрабатывающей алмазное месторождение Катока. Ангола настаивает на выходе российской фирмы из проекта из-за введенных против нее санкций, которые сказываются на этом бизнесе

Флаг Анголы (Фото: Michael Runkel / imagebroker.com / Global Look Press)

Ангола вынуждает российскую компанию АЛРОСА покинуть алмазный рудник Катока, поскольку из-за санкций против Москвы появились проблемы с продажей добытых там минералов, сообщает местное издание Expansão.

По его данным, противостояние длится уже несколько месяцев. В январе в Дубае проходила встреча сторон по данному вопросу. Издание пишет, что препятствием является желание России получить компенсацию, так как компания внесла крупные инвестиции в месторождение. Однако Ангола просит ее уйти без каких-либо требований. Источник Expansão отметил, что рудник является «наследием Анголы», и поэтому страна не должны выплачивать за него какие-либо компенсации.

В национальной алмазной компании Анголы Endiama заявили, что Катока имеет хорошие показатели, но они зависят от ухода из проекта АЛРОСЫ. В Endiama указывали, что испытывают трудности в сотрудничестве с банками, так как ее партнером является российская подсанкционная компания. «Мы все знаем, что санкции против России и АЛРОСА стали отправной точкой переговоров о выходе россиян из проекта «Катока», — сказал президент компании Ганга Жуниор.

РБК отправил запрос в пресс-службу АЛРОСА. В октябре прошлого года компания отвергала информацию о том, что ведет переговоры с Endiama о выходе из проекта.

Горно-рудное общество «Катока» было основано в первой половине 1990-х годов. Endiama владеет 59% его акций, АЛРОСА — 41%. Это крупнейшая в Анголе алмазодобывающая компания. Ежегодно на Катоке добывают и реализуют около 7 млн алмазов. Запасы месторождения оцениваются в 120 млн карат.

С 1 января этого года страны G7 и ЕС ввели ограничения на импорт непромышленных алмазов, произведенных или обработанных в России, а также добытых там, но обработанных в третьих странах. Кроме того, под санкциями Запада оказались АЛРОСА и ее гендиректор Павел Маринычев.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что ограничения в отношении российских алмазов были спрогнозированы и страна к ним готовилась. «Не думаю, что отсутствуют какие-то варианты обхода этих санкций. Они есть и они будут реализованы. В любом случае будет делаться так, чтобы защищать и обеспечивать наши интересы», — сказал он.