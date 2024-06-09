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ПМЭФ-2024 ,  
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«Вкусно — и точка» передумала открывать рестораны в Абхазии

Гендиректор «Вкусно — и точка»: сеть передумала выходить на рынок Абхазии
Сюжет
ПМЭФ-2024
Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии, а там работает франшиза McDonald's, с которой «Вкусно — и точка» не хочет конкурировать, объяснил отказ от планов экспансии гендиректор сети Пароев
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» больше не планирует выходить на рынок Абхазии, рассказал в интервью «РИА Новости» на ПМЭФ-2024 генеральный директор сети Олег Пароев.

«Мы внимательно изучили рынок Абхазии и пришли к выводу, что не будем там открываться. Причин этому несколько: с одной стороны, Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии, а там работает франшиза McDonald's и мы бы не хотели создавать конфликт», — сказал он.

Тем не менее, по словам Пароева, вскоре ресторан «Вкусно — и точка» может открыться возле Абхазии — в Сочи или Адлере, что будет «логистически гораздо проще» с точки зрения управления и набора персонала.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

Пароев также не стал исключать выход сети «Вкусно — и точка» в другие страны. «На данный момент я не хотел бы говорить про конкретные страны, хотя могу сказать, что конкретные планы уже рассматриваются», — отметил он.

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Бизнес

Владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор заявил о планах сети выйти на новые рынки, в том числе в Абхазию, в декабре 2022 года. «Непризнанные республики к нам тоже обращаются. Мы все делаем, чтобы туда зайти, например в Абхазию. Но от нас это не зависит. Новые территории мы пока не рассматриваем, в том числе Крым», — сказал он тогда.

О том, что сеть не планирует выходить в новые регионы, Пароев говорил в начале июня. «Сейчас мы не видим возможности, как мы можем обеспечить стабильность поставок и безопасность наших гостей. Это самая большая проблема», — объяснял он. При этом во всех остальных российских регионах сеть уже присутствует, добавил гендиректор.

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Фотогалерея 

«Вкусно — и точка» пришла на смену «Макдоналдсу», который в марте 2022 года приостановил работу в России, а в мае объявил об уходе из страны. Бизнес приобрел сооснователь компании «НефтеХимСервис» Александр Говор, чья компания «Гид» управляла 25 ресторанами американской сети в Сибири. Бизнесмен заявлял, что приобрел бизнес «за символическую плату», но точную сумму разглашать отказался. В соглашении предусмотрен опцион на обратный выкуп в течение 10–15 лет при условии, если Говор будет мастер-франчайзи.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Абхазия рестораны Вкусно – и точка Макдоналдс Грузия ПМЭФ
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