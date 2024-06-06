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ПМЭФ-2024 ,  
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Во «Вкусно — и точка» пока не стали планировать выход в Донбасс

Глава «Вкусно — и точка» Говоров: сеть пока не планирует выход в новые регионы
Сюжет
ПМЭФ-2024
«Вкусно — и точка» есть не во всех российских регионах, подчеркнул гендиректор сети. По его словам, она выходит в те места, в которых может обеспечить стабильность поставок и безопасность сотрудников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» пока не планирует выход в новые регионы из-за соображений безопасности. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор компании Олег Пароев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если вы имеете в виду новые регионы, которые вошли в состав Российской Федерации, то сейчас мы не видим возможности, как мы можем обеспечить стабильность поставок и безопасность наших гостей. Это самая большая проблема», — заявил он. По такой же причине компания пока не рассматривает возможность открытия своих заведений в Крыму.

По словам Пароева, «Вкусно — и точка» есть не во всех российских регионах. Он объяснил, что сеть выходит в те места, где «есть количество потребителей, которые делают нам экономику» и где «мы можем обеспечить стабильность поставок и безопасность наших сотрудников».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области также вошли в состав страны по итогам проведенных там референдумов осенью 2022 года.

«Вкусно — и точка» объявила о временном закрытии ресторанов в Белгороде
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В конце мая Пароев сказал, что сеть планирует начать работу в Иркутской области в июле 2024 года, и выйти в регионы Северного Кавказа в начале 2025 года.

19 марта «Вкусно — и точка» сообщила о временном закрытии объектов в Белгороде, когда город находился под украинскими обстрелами. Ранее в тот же день глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об эвакуации порядка 9 тыс. детей в другие регионы.

В городе у компании работали четыре ресторана. «ТЦ были закрыты по решению региональных властей. В скором времени все предприятия возобновят свою работу и вновь откроются для посетителей», — написали в компании.

В середине апреля местное агентство «Бел.Ру» писало, что в Белгороде возобновили работу рестораны сети возле автовокзала, в районе Центрального рынка и в торговом центре «Мега Гринн».

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Теги
Георгий Смирнов
Вкусно – и точка Крым регионы России ПМЭФ
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