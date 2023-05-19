Калви и Дельпаль не получили визу для присутствия в суде, который рассматривает апелляции

Калви и Дельпаль не смогли получить визу в Россию для присутствия на суде

Майкл Калви (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Американский бизнесмен Майкл Калви не смог получить российскую визу, чтобы приехать в Москву на заседание Мосгорсуда, который рассматривает апелляцию на его приговор. Об этом в суде сообщила его адвокат Лариса Каштанова, передает «Интерфакс».

В такой же ситуации оказался и другой фигурант дела, французский предприниматель и операционный партнер инвестиционной компании Baring Vostok Филипп Дельпаль. «Визу он не получил, в Москве его нет, и в этом заседании он участвовать не будет», — сказал его адвокат Александр Михайлов.

Адвокаты сказали, что оба их подзащитных согласились на рассмотрение жалоб без их участия.

Калви и Дельпаль проходят по делу Baring Vostok. Их задержали в 2019 году вместе с другими фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у Первого коллекторского бюро акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга в размере 2,5 млрд руб. При этом реальная рыночная стоимость, полагает обвинение, составляла 600 тыс. руб. В августе 2021 года суд приговорил Калви и его партнеров к условным срокам. Основатель инвестфонда получил пять лет шесть месяцев условно, Дельпаль — четыре с половиной года. Вину они не признали.

В начале 2022 года суд отменил меру пресечения для Калви и Дельпаля в виде запрета определенных действий (им запрещалось, в частности, покидать Россию в течение пяти лет). После этого оба бизнесмена уехали из страны.