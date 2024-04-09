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Война санкций ,  
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В «АгроТерре» ответили на указ о передаче активов словами о посевной

«АгроТерра» заявила о продолжении работы после передачи активов Росимуществу
Сюжет
Война санкций
Путин накануне подписал указ о передаче во временное управление Росимущества активов «АгроТерры». В самой компании сообщили РБК, что официального уведомления о передаче ее активов не получали и продолжают работать
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Сельскохозяйственная компания «АгроТерра» не получала официальной информации относительно президентского указа о передаче ее активов во временное управление Росимущества и продолжает работу, заявили РБК в пресс-службе компании.

«АгроТерра» осуществляет свою деятельность в соответствии с российским законодательством, и с точки зрения оперативной деятельности мы продолжаем работать как раньше. Сейчас самое главное для нас всех — посевная кампания», — сказали в «АгроТерре».

Президент Владимир Путин 8 апреля подписал указ о передаче во временное управление Росимущества активов «АгроТерры». Ее фактическим владельцем является нидерландский холдинг AgroTerra Investments B.V.

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Группа «Агротерра» создана в 2008 году инвестиционной компанией NCH, чей головной офис находится в Нью-Йорке, следует из информации на сайте американской компании Основатель NCH Джордж Рор с 1990-х годов начал инвестировать в различные активы в Восточной Европе. С 2006 года NCH начала приобретать сельскохозяйственные угодья в Черноморском регионе. Сейчас «Агротерра» входит в число 20 крупнейших владельцев сельхозземель в России: по оценке компании BEFL, в мае 2023 года компания занимала 18 строчку рейтинга и владела 265 тыс. га земли (для сравнения, лидеру рейтинга агрохолдингу «Мираторг» принадлежит 1,1 млн га земель). У «Агротерры» 24 хозяйства в Тульской, Рязанской, Пензенской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Орловской областях, 19 элеваторов общей мощностью более 500 тыс. т. Основное направление деятельности группы — выращивание сельхозкультур. Кроме этого компания занимается производством семян пшеницы, сои, гибридов кукурузы и подсолнечника, а также оказывает услуги региональным агропроизводителям по всему производственному циклу.

Согласно документу, Росимуществу передали акции:

  • ООО «Капитал АгроФинанс» (99 и 1% принадлежат AgroTerra Investments B.V. и Agro Investments Limited соответственно);
  • ООО «АгроТерра» (99, 0,9 и 0,1% принадлежат AgroTerra Holdings B.V., Agro Holdings Limited и ООО «Капитал АгроФинанс» соответственно);
  • ООО «АгроСистема-Регионы (50,1 и 49,9% принадлежат ООО «АгроСистема» и NAP Finance B.V. соответственно);
  • ООО «АгроСистема» (50,1 и 49,9% принадлежат ООО «АгроСистема-Регионы» и NAP Finance B.V. соответственно).

Forbes называет основателем ГК «АгроТерра» инвестиционную компанию NCH Capital Inc., принадлежащую американцу с украинскими корнями Джорджу Рору. По данным издания, с 1990-х годов бизнесмен вкладывается в активы на территории бывшего СССР, к 2012 году его компании консолидировали более 800 тыс. га земли в России, Болгарии, Казахстане, Румынии и на Украине.

В апреле 2023 года Путин подписал указ об изъятии зарубежных активов в ответ на конфискации в США и «примкнувших к ним» других государствах имущества России, российских граждан или компаний. С того времени под временное управление Росимущества перешли активы финского энергетического концерна Fortum, доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone и «Балтике», акции автопроизводителя «Рольф» и др. В июле 2023 года глава государства говорил, что Россия в целом дружественно настроена к партнерам, которые не хотят уходить из страны, и «ни у кого ничего не отбирает».

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Илья Пламенев Илья Пламенев
АПК Росимущество Владимир Путин посевная кампания
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