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Пандемия коронавируса ,  
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Производство бензина в России упало почти на 20%

Производство бензина в России за первую неделю апреля упало на 19%. Нефтеперерабатывающие заводы стали производить меньше топлива на фоне сокращения спро,а из-за самоизоляции граждан и сокращения числа поездок
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Производство бензина пятого экологического класса в России за неделю с 1 по 7 апреля упало на 18,9% к уровню предыдущей недели и составило 648 тыс. т вместо 799,3 тыс. т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго), которые изучил РБК.

Отгрузка бензина на внутренний рынок также упала на 11,6%, до 554,2 тыс. т. Товарные остатки по состоянию на 6 апреля составили 1,8 млн т, увеличившись на 0,1 млн т (около 6%), сообщили РБК в пресс-службе Минэнерго. Производство дизельного топлива также упало за первую неделю апреля на 6%, до 1,45 млн т, поставки на внутренний рынок — на 10,3%, до 675 тыс. т.

«Анализ производства, отгрузок и наличия товарных остатков нефтяных компаний показывает, что ситуация с топливообеспечением страны стабильная, предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в десять суток», — говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго по итогам очередного заседания штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов, которое состоялось 9 апреля. В заседании приняли участие представители министерства, ЦДУ ТЭК, «Транснефти», РЖД, нефтяных компаний, Российского топливного союза (объединяет сети независимых АЗС), а также Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

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Общество

По данным Росстата, падение производства нефтепродуктов было меньше — с 30 марта по 5 апреля выпуск бензина снизился по сравнению с предыдущей неделей на 8,9%, до 721,5 тыс. т бензина, а дизтоплива — примерно на 2%, до 1,6 млн т.

Падение производства бензина и дизтоплива произошло на фоне пандемии коронавируса и режима нерабочих дней, который в конце марта ввел президент Владимир Путин для снижения риска распространения инфекции. Производство топлива в России падает из-за падения спроса после введенных мер по самоизоляции, пояснил РБК президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, который принимал участие в заседании штаба при Минэнерго. «В тех регионах, где режим самоизоляции ослабляется, наблюдается тенденция к повышению спроса на топливо, но пока он остается гораздо ниже, чем был до вируса», — отмечает он. По словам Аркуши, по мере роста спроса НПЗ нарастят и производство до уровней до пандемии.

Пока падение производства бензина не сильно влияет на обеспечение внутреннего рынка, поскольку потребление бензина в России сократилось сильнее, чем его производство, отмечает гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов. Министр энергетики Александр Новак 2 апреля говорил в интервью «Эхо Москвы», что на АЗС в крупных городах, где вводится жесткий режим карантина, например в Москве, наблюдается снижение спроса на бензин и дизтопливо на 20–30%, а в других городах снижение пока лишь 10–15%. Он тогда предупреждал, что падение спроса продолжится и может достичь 40%.

Но сокращение продаж топлива на биржевых торгах и запрет импорта более дешевого бензина из Белоруссии, по мнению Турукалова, может обернуться проблемами на внутреннем рынке, как только спрос начнет восстанавливаться. 6 апреля РБК писал со ссылкой на источники в Минэнерго и на топливном рынке об инициативе правительства по запрету импорта бензина в Россию на полгода.

Средние потребительские цены на бензин в России с 30 марта по 5 апреля снизились лишь на 1

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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копейку по сравнению с предыдущей неделей и составили 44,92 руб. за литр. Как следует из материалов Росстата, в Москве бензин подорожал на 0,3%, до 46,9 руб. за литр. «Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне волатильности на рынке нефти. Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно», — заявил 11 марта замминистра финансов Алексей Сазанов.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Людмила Подобедова
Теги: бензин, цены на бензин, производство, коронавирус
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