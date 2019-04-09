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Леонтьев разъяснил предложения «Роснефти» о регулировании рынка топлива
Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев объяснил РБК суть предложений Игоря Сечина о регулировании топливного рынка, которые тот направил премьеру. Их цель — замена ручного регулирования правительства рыночным
Михаил Леонтьев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев объяснил РБК основные предложения главного исполнительного директора нефтяной компании Игоря Сечина относительно регулирования на топливном рынке, которые Сечин направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. Это письмо Сечин отправил 29 марта, рассказал РБК федеральный чиновник.

Глава «Роснефти» в рамках дискуссии о стабилизации цен на топливо предложил правительству уйти от ручного регулирования и перейти к рыночным мерам. Для этого, по его мнению, нужно с мая обязать нефтяные компании перерабатывать 17,5% добытой нефти и поставлять на внутренний рынок светлые нефтепродукты, ввести плавающие акцизы, перенести уплату акцизов с НПЗ на АЗС и бороться со спекулянтами на товарно-сырьевой бирже, сообщали «Интерфакс» и «Ведомости» со ссылкой на письмо. Потери «Роснефти» от сдерживания цен и ручного регулирования Сечин оценил в 75 млрд руб.

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Сейчас топливный рынок сбалансирован и не нуждается в регулировании, но наш регулятор в это не верит, объяснил РБК Леонтьев. «Они опасаются и поэтому держатся за механизмы ручного регулирования, которое каждый раз с неизбежностью вызывает необходимость в новом регулировании: у тебя накапливается один дисбаланс, другой дисбаланс, третий и т.д.». По его словам, «Роснефть» предлагает максимально возможные рыночные меры.

Плавающий акциз позволит стабилизировать и цены на бензин и другие нефтепродукты, и доходы бюджета: при высокой цене на нефть государство может снизить акцизы, что будет компенсировано дополнительными налогами (НДПИ и пошлиной) от продажи дорого сырья, а при низких ценах на нефть, наоборот, повысить ставки, объяснил Леонтьев.

Вторая мера — обязательство для нефтяников направлять на переработку 17,5% добываемой нефти — должна поровну распространить низкую доходность или убытки от переработки на всю отрасль. «Сейчас у нас переработка превратилась в обузу, ее приходится субсидировать за счет доходов от добычи — это результат большого налогового маневра, с которым мы смирились и не спорим. Но давайте тогда разделим этот дисбаланс на всех поровну. 17,5% — это и есть объем поставок нефти для получения нефтепродуктов для внутреннего рынка. Если ввести это обязательство, рынок сбалансируется, и регулятору больше не нужно будет заниматься «рукосуйством», — объяснил Леонтьев.

Третье предложение — перенос уплаты акцизов с заводов на АЗС — позволит регулятору держать под контролем все объемы и источники продаж топлива, объяснил Леонтьев.

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РБК направил запрос представителю вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего ТЭК.

Дмитрий Медведев, получив письмо Сечина, поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову и Козаку рассмотреть предложенные меры, сообщал «Интерфакс». А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 8 апреля сказал, что «соответствующие экспертные подразделения администрации президента очень внимательно отслеживают ситуацию на топливном рынке». «Этот вопрос неоднократно рассматривался, в том числе на совещаниях в Кремле», — добавил он.

Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова
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