Леонтьев разъяснил предложения «Роснефти» о регулировании рынка топлива

Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев объяснил РБК суть предложений Игоря Сечина о регулировании топливного рынка, которые тот направил премьеру. Их цель — замена ручного регулирования правительства рыночным

Михаил Леонтьев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев объяснил РБК основные предложения главного исполнительного директора нефтяной компании Игоря Сечина относительно регулирования на топливном рынке, которые Сечин направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. Это письмо Сечин отправил 29 марта, рассказал РБК федеральный чиновник.

Глава «Роснефти» в рамках дискуссии о стабилизации цен на топливо предложил правительству уйти от ручного регулирования и перейти к рыночным мерам. Для этого, по его мнению, нужно с мая обязать нефтяные компании перерабатывать 17,5% добытой нефти и поставлять на внутренний рынок светлые нефтепродукты, ввести плавающие акцизы, перенести уплату акцизов с НПЗ на АЗС и бороться со спекулянтами на товарно-сырьевой бирже, сообщали «Интерфакс» и «Ведомости» со ссылкой на письмо. Потери «Роснефти» от сдерживания цен и ручного регулирования Сечин оценил в 75 млрд руб.

Сейчас топливный рынок сбалансирован и не нуждается в регулировании, но наш регулятор в это не верит, объяснил РБК Леонтьев. «Они опасаются и поэтому держатся за механизмы ручного регулирования, которое каждый раз с неизбежностью вызывает необходимость в новом регулировании: у тебя накапливается один дисбаланс, другой дисбаланс, третий и т.д.». По его словам, «Роснефть» предлагает максимально возможные рыночные меры.

Плавающий акциз позволит стабилизировать и цены на бензин и другие нефтепродукты, и доходы бюджета: при высокой цене на нефть государство может снизить акцизы, что будет компенсировано дополнительными налогами (НДПИ и пошлиной) от продажи дорого сырья, а при низких ценах на нефть, наоборот, повысить ставки, объяснил Леонтьев.