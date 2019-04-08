Глава Хакасии подал иск к Леонтьеву из-за прошлогодних высказываний

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«Коновалов подал иск о защите чести и достоинства к Михаилу Леонтьеву по поводу его высказывания. Глава республики подал иск как частное лицо», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что иск будет рассматриваться в Абаканском городском суде. В суде подтвердили «РИА Новости» факт поступления иска Коновалова к Леонтьеву. В настоящее время суд ищет экспертов для проведения лингвистической экспертизы.

В разговоре с РБК Михаил Леонтьев заявил, что не получал уведомление о поданном против него губернатором Хакасии иске. «Я узнал про иск из новостей. Во-первых, дело непростое. Целый губернатор почти полгода думал, кто он, и наконец додумался. Человек не спешил определиться. Сам по себе его поступок свидетельствует о неординарной силе ума господина Коновалова, но надо отдать ему должное, он все-таки полгода подумал», — сказал Леонтьев.