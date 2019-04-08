Глава Хакасии подал иск к Леонтьеву из-за прошлогодних высказываний

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,09 -0,25 EUR Бирж. 73,35 +0,05 Brent 70,87 +1,33% USD Нал. 65,63 64,74 EUR Нал. 73,84 72,90 USD ЦБ 65,35 -0,06 EUR ЦБ 73,36 -0,08 EUR/USD 1,1267 +0,0052 BTC/USD Бирж. 5 230,00 -15,50 IMOEX 2 555,29 +0,56% RTSI 1 236,89 +0,90% DJIA 26 308,57 -0,44% Nasdaq 7 914,00 -0,31%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $200 (+14,31%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
ЧТПЗ ₽170 (+16,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Tesla $380 (+36,61%) прогноз Альпари к 08.04.20 Купить
Bank of America $34 (+16,76%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Facebook $200 (+14,31%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
ЧТПЗ ₽170 (+16,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Tesla $380 (+36,61%) прогноз Альпари к 08.04.20 Купить
Bank of America $34 (+16,76%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 65,35 (-0,06) Quote, 14:01
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 73,36 (-0,08) Quote, 14:01
Умерла игравшая в фильмах о Джеймсе Бонде актриса Надя Регин Общество, 17:28 Как поддерживали Кирилла Серебренникова Стиль, 17:25 Единственный действующий аэропорт Триполи приостановил работу после удара Общество, 17:23 Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов Общество, 17:19 Участник банды Басаева признал вину в нападении на Буденновск Общество, 17:15 Титов попросит Следственный комитет выпустить Калви из-под ареста Общество, 17:09 Адвокат сообщил о возмещении экс-полпредом Ишаевым ущерба «Роснефти» Общество, 16:58 На Троекуровском кладбище в Москве похоронили актера Алексея Булдакова Общество, 16:36 Медведев создал рабочую группу для разработки нового КоАПа Общество, 16:34 Мосгорсуд оставил в СИЗО Рауфа Арашукова и его кузена Общество, 16:34 Без Рублевки: сколько стоят особняки в исторических поселках Подмосковья РБК и Элитная недвижимость, 16:30 Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым» Спорт, 16:28 Глава Хакасии подал иск к Леонтьеву из-за прошлогодних высказываний Политика, 16:22 Ford назвал сотрудникам условия выплаты компенсаций Авто, 16:17
Политика ,  
0 
Глава Хакасии подал иск к Леонтьеву из-за прошлогодних высказываний

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«Коновалов подал иск о защите чести и достоинства к Михаилу Леонтьеву по поводу его высказывания. Глава республики подал иск как частное лицо», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что иск будет рассматриваться в Абаканском городском суде. В суде подтвердили «РИА Новости» факт поступления иска Коновалова к Леонтьеву. В настоящее время суд ищет экспертов для проведения лингвистической экспертизы.

Политика
В Кремле отреагировали на слова Леонтьева о главе Хакасии

В разговоре с РБК Михаил Леонтьев заявил, что не получал уведомление о поданном против него губернатором Хакасии иске. «Я узнал про иск из новостей. Во-первых, дело непростое. Целый губернатор почти полгода думал, кто он, и наконец додумался. Человек не спешил определиться. Сам по себе его поступок свидетельствует о неординарной силе ума господина Коновалова, но надо отдать ему должное, он все-таки полгода подумал», — сказал Леонтьев.

По его мнению, ​перед судом стоит сложнейшая дилемма, а судебный процесс по этому иску может затянуться. «Может придется провести полевые испытания, чтобы доказать, кто есть кто», — добавил он.

Михаил Леонтьев ​оскорбительно высказался в адрес губернатора Хакасии в эфире радио «Комсомольская правда» (КП) 12 декабря 2018 года. После этого зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что юристы партии подали иск против пресс-секретаря «Роснефти».

Коммунист Коновалов стал главой Хакасии по итогам второго тура выборов губернатора, где он был единственным кандидатом и получил 57,57% голосов. Прошлый глава региона Виктор Зимин отказался от участия — в первом туре он набрал 32,42% голосов против 44,81% у Коновалова.

Теги: Михаил Леонтьев, иск о защите чести и достоинства, Хакасия
Материалы по теме
В Кремле отреагировали на слова Леонтьева о главе Хакасии
Политика
Леонтьев назвал «своей личной позицией» высказывания об Армении
Общество
Леонтьев написал письмо с извинениями Пашиняну
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter