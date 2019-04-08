Сечин предложил правительству свой способ регулирования топливного рынка

В письме на имя премьер-министра Дмитрия Медведева глава «Роснефти» указал на недостатки используемого в настоящее время «ручного нерыночного регулирования цен» на бензин и предложил перейти к рыночным механизмам

Игорь Сечин (Фото: Александр Неменов / EPA / ТАСС)

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин направил премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо, в котором указал на риски, связанные с нерыночным регулированием правительством внутреннего топливного рынка, сообщает «Интерфакс».

Согласно сведениям агентства в документе (с копией которого ему удалось ознакомиться), в частности, подчеркивается, что такой подход «создает системные риски для функционирования системообразующей нефтяной отрасли», а предложенные властями механизмы не компенсируют потерь нефтяникам.

​В связи с этим Сечин предлагает перейти на новый способ регулирования топливных цен, закрепив в лицензионных соглашениях для недропользователей обязанность перерабатывать на российских НПЗ и поставлять на внутренний рынок светлые нефтепродукты в объеме не менее 17,5% от нефти, добываемой в России (за исключением проектов СРП и поставок в Белоруссию).

«Вместе с тем в качестве возможного механизма администрирования обязательной переработки доли добытой в РФ нефти предлагается проработать использование механизма замещения доли обязательного объема перерабатываемой нефти на корзину светлых нефтепродуктов («свопирование»)», — цитирует «Интерфакс» письмо Сечина.

Глава «Роснефти» указал также, что компании, имеющие НПЗ в России, могли бы покупать нефть у добывающих структур по договорной цене, выдавая тем самым корзины светлых нефтепродуктов, произведенных из сданного сырья. Кроме того, вертикально интегрированные компании могли бы помогать в продаже бензина и дизтоплива по рыночной цене производителям, у которых отсутствуют собственные трейдинговые подразделения.