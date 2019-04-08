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Экономика ,  
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Сечин предложил правительству свой способ регулирования топливного рынка
В письме на имя премьер-министра Дмитрия Медведева глава «Роснефти» указал на недостатки используемого в настоящее время «ручного нерыночного регулирования цен» на бензин и предложил перейти к рыночным механизмам
Игорь Сечин (Фото: Александр Неменов / EPA / ТАСС)

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин направил премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо, в котором указал на риски, связанные с нерыночным регулированием правительством внутреннего топливного рынка, сообщает «Интерфакс».

Согласно сведениям агентства в документе (с копией которого ему удалось ознакомиться), в частности, подчеркивается, что такой подход «создает системные риски для функционирования системообразующей нефтяной отрасли», а предложенные властями механизмы не компенсируют потерь нефтяникам.

​В связи с этим Сечин предлагает перейти на новый способ регулирования топливных цен, закрепив в лицензионных соглашениях для недропользователей обязанность перерабатывать на российских НПЗ и поставлять на внутренний рынок светлые нефтепродукты в объеме не менее 17,5% от нефти, добываемой в России (за исключением проектов СРП и поставок в Белоруссию).

«Вместе с тем в качестве возможного механизма администрирования обязательной переработки доли добытой в РФ нефти предлагается проработать использование механизма замещения доли обязательного объема перерабатываемой нефти на корзину светлых нефтепродуктов («свопирование»)», — цитирует «Интерфакс» письмо Сечина.

Глава «Роснефти» указал также, что компании, имеющие НПЗ в России, могли бы покупать нефть у добывающих структур по договорной цене, выдавая тем самым корзины светлых нефтепродуктов, произведенных из сданного сырья. Кроме того, вертикально интегрированные компании могли бы помогать в продаже бензина и дизтоплива по рыночной цене производителям, у которых отсутствуют собственные трейдинговые подразделения.

По данным «Интерфакса», Медведев уже поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову и вице-премьеру Дмитрию Козаку подготовить позицию по предложенным мерам.

Представитель «Роснефти» отказался комментировать служебную переписку главного исполнительного директора компании. РБК направил запрос о письме Сечина представителю Козака, а также в пресс-службы «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти». Представитель ЛУКОЙЛа от комментариев отказался, представитель Минфина не прокомментировал письмо Сечина.

В прошлом году 7 ноября Медведев поручил Минэнерго и ФАС заключить соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо на автозаправках на уровне июня со всеми крупными нефтяными компаниями. В общей сложности подписи под документом должны поставить представители десяти компаний. Официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил РБК, что компания подписала соглашение первой и сделала это еще 1 ноября.

РБК направил запросы в Минэнерго и ФАС, с которыми «Роснефть» и другие нефтяные компании подписывали топливные соглашения в прошлом ноябре.​

В апреле 2018 года Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо до 1 июля 2019 года. Суть аналогичного соглашения на второй квартал 2019 года, которое подписали правительство и нефтяники, заключается в продлении уже существовавших договоренностей, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Людмила Подобедова, Светлана Бурмистрова
Теги: Игорь Сечин, «Роснефть»
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Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен
Экономика
Нефтяники сообщили о договоренностях с правительством по заморозке цен
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