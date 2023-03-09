Виноделы Крыма предупредили о росте цен из-за доставки через ДНР

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 80,55 (+0,31) Инвестиции, 07 мар, 16:13 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,02) Инвестиции, 07 мар, 16:13
«Голубой океан» для банков: как решить проблему кредитов для МСП Pro, 09:43
Курс биткоина обновил минимум с середины февраля и снизился до $21,6 тыс. Крипто, 09:40
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 09:40
В Чите из-за взрыва газа в многоэтажном доме рухнули два этажа Общество, 09:38
Суд в США выдал ордер на арест «самолета «Роснефти» стоимостью $25 млн Политика, 09:30
В Грузии отозвали ставший причиной протестов законопроект об иноагентах Политика, 09:23
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Раковка Политика, 09:21
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Власти Липецкой области опровергли работу системы ПВО в регионе Общество, 09:17
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 09:17
ФНС изменила правила допросов. Каких последствий ждать бизнесу Pro, 09:14
Медведев назвал публикации о «Северных потоках» «низкорейтинговой шнягой» Политика, 09:14
Пригожин рассказал про взятие ЧВК «Вагнер» Дубово-Василевки Политика, 09:06
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух пострадавших из-за взрывов Политика, 09:03
Виноделы Крыма предупредили о росте цен из-за доставки через ДНР Бизнес, 09:00
Бизнес ,  
0 

Виноделы Крыма предупредили о росте цен из-за доставки через ДНР

Виноделы Крыма предупредили о росте цен до 15% из-за доставки по новым территориям
Запрет на проезд грузовиков по Крымскому мосту вынудил местных виноделов искать альтернативные маршруты для доставки вина на материк. Из-за того что маршруты проходят по новым территориям, цена перевозки выросла более чем на 80%
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Крымские виноделы готовятся в ближайшее время увеличить цены на свою продукцию из-за удорожания логистики и связанных с ней рисков, рассказали РБК участники винного рынка и ретейла. Оптовая стоимость крымских вин может вырасти от 3 до 15%.

Грядущее подорожание участники рынка объясняют усложнившейся доставкой вин с полуострова после произошедшего теракта на Крымском мосту.

Что случилось с Крымским мостом

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля. После взрыва, который разрушил два пролета автомобильной части и потребует замены еще четырех, автомобильное движение по мосту было приостановлено. Правую сторону моста, которая приняла на себя основную ударную волну от взрыва, восстановили в течение 56 дней — движение по восстановленным пролетам было открыто 7 декабря. Но движение по мосту транспорта грузоподъемностью свыше 1,5 т пока не возобновилось. Грузовые фуры перенаправляются на Керченскую паромную переправу.

В феврале 2023 года вице-премьер Марат Хуснуллин уточнял, что вернуться к вопросу пропуска грузового транспорта по мосту будет возможно после запуска левой его части. 23 февраля Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения по всем полосам. Восстановление железнодорожной части Крымского моста и сопутствующей инфраструктуры, не влияющей на движение, по прогнозам завершится в июле.

До открытия Крымского моста в мае 2018 года основным транспортным коридором, который связывал полуостров с материковой частью России, была Керченская паромная переправа. После ЧП на мосту паромная переправа была вновь запущена для грузовиков, но возможности воспользоваться ей ограничены из-за очередей, поясняет Валерий Захарьин, владелец одного из крупнейших винодельческих предприятий Крыма — завода марочных вин «Инкерман». Свою винодельческую продукцию «Инкерман» отправляет по сухопутному коридору, проходящему через новые, вошедшие в состав России территории по маршруту Джанкой — Мелитополь — Мариуполь — Ростов-на-Дону.

Директор Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина» Тимофей Месеняшин также отмечает, что доставка большей части винных грузов идет по территории Запорожской и Херсонской областей, что сказывается как на длительности доставки, так и на стоимости. «Цены на доставку варьируются, и в целом удорожание по сравнению с доставкой через Крымский мост составляет до 60%», — отметил Месеняшин.

Если раньше грузы из Крыма доставлялись в среднем за 36–48 часов, то теперь время доставки увеличилось больше чем в два раза — грузы едут от 72 до 168 часов, продолжает Захарьин. Транспортные тарифы, по его словам, выросли более чем на 85% — до 150 тыс. руб. за машину. «Основные сложности, влияющие на логистику, — плохие дороги, не ограниченные по времени комендантские часы, долгие проверки, близость данного маршрута к активной зоне проведения специальной военной операции на Украине», — перечисляет винодел.

Читайте на РБК Pro
В России через месяц появится цифровой рубль. Что это и зачем он нужен
Откройте, это ФНС: когда налоговая придет к физлицу с проверкой
«Опять ничего не успеваю!»: как синдром белого кролика мешает жить
«Мы тут не ходим голые»: каково работать в Pornhub — в 5 пунктах

Как логистика повлияет на цену вина

Значительное изменение логистики уже отражается на закупочных ценах продукции, констатирует глава Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма. Цены растут непропорционально увеличению стоимости доставки: в зависимости от производителя и ценового сегмента подорожание может составлять до 15%.

Усложнение и удорожание логистики напрямую влияет на стоимость товара и сроки поставки клиентам, поясняет владелец «Инкермана»: «В этой связи мы вынуждены формировать увеличенный товарный запас на нашем складе в Подмосковье, что отражается на дополнительном отвлечении оборотных средств, которые мы вкладываем в товар», — сетует Захарьин. По его словам, за счет хорошего урожая винограда в 2022 году компании удается в завиcимости от ценовой категории вина не повышать стоимость более чем на 3–5%.

В текущей ситуации низкой потребительской уверенности производители стараются держать цены в пределах договорных обязательств, поэтому существенного вклада в розничные цены из-за сложностей с логистикой не будет, считает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

Торговым сетям уже поступают уведомления от поставщиков вин Крыма об изменении цен. Представитель ретейлера «Лента» сообщил, что крымские производители заявляют о повышении стоимости продукции от 2 до 10% из-за подорожания виноматериалов, услуг розлива и изменения логистики. О просьбах поставщиков повысить стоимость крымской винодельческой продукции из-за роста транспортных затрат рассказали РБК менеджеры еще двух крупных российских ретейлеров.

Впрочем, заметные последствия усложнения логистики из региона отмечают не все игроки рынка. Так, в одном из ретейлеров уточнили РБК, что запросы на повышение цен со стороны поставщиков были «точечными». Сложности с поставками испытывал один из контрагентов сети «Азбука вкуса», но в дальнейшем он начал использовать альтернативный маршрут поставок, сообщили в компании, не уточняя деталей. Сложностей с логистикой в Крыму не наблюдает и один из крупнейших виноторговцев Luding Group — компания наращивает поставки вина из региона. «Крымские поставщики стараются сдерживать рост отпускных цен, несмотря на удорожание импортных компонентов, доля которых в производстве, к сожалению, еще весьма высока. С начала года цены выросли незначительно», — рассказал директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков.

Вывоз вина из Крыма и его реализация, несмотря на сложности с доставкой, пока идут в плановом режиме, утверждает Месеняшин. Временно заморозить поставки и ориентироваться только на локальный рынок крымские виноделы не могут, отмечает один из источников РБК среди дистрибьюторов алкоголя. Внутренний рынок Крыма не сможет даже частично «переварить» объемы продукции в условиях, когда туристический поток на его курорты значительно снизился из-за закрытия аэропорта Симферополя после начала специальной военной операции на Украине.

Как упал турпоток в Крым

С 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция на Украине, Росавиация ввела ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России, в том числе в аэропорт Симферополя. Ограничения неоднократно продлевались, а 30 декабря Росавиация должна была в 50-й раз объявить о продлении ограничений, но было принято решение прекратить публикацию таких оповещений.

На фоне усложнения логистики из-за закрытия аэропорта турпоток на полуостров заметно упал: в первый летний месяц загрузка отелей Крыма оказалась на треть меньше, чем годом ранее. По итогам всего 2022 года Крым принял 6,5 млн туристов — на 50% меньше, чем в 2021 году, когда на полуострове отдохнуло рекордное за все постсоветское время число гостей — 9,5 млн человек. Для сравнения, в 2020 году, когда туристский поток был снижен из-за ограничительных мер, направленных против распространения коронавируса, Крым посетили 6,3 млн туристов.

Авторы
Теги
Анна Левинская
При участии
Артём Кореняко, Елена Сухорукова
Вино Крым логистика автоперевозки
Материалы по теме
Откуда Россия в 2022 году ввозила вино. Инфографика
Бизнес
В России за год выросли производство и продажа алкоголя. Инфографика
Бизнес
Владельцы «Абрау-Дюрсо» продали шампанский дом во Франции
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter