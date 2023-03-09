Виноделы Крыма предупредили о росте цен из-за доставки через ДНР

Запрет на проезд грузовиков по Крымскому мосту вынудил местных виноделов искать альтернативные маршруты для доставки вина на материк. Из-за того что маршруты проходят по новым территориям, цена перевозки выросла более чем на 80%

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Крымские виноделы готовятся в ближайшее время увеличить цены на свою продукцию из-за удорожания логистики и связанных с ней рисков, рассказали РБК участники винного рынка и ретейла. Оптовая стоимость крымских вин может вырасти от 3 до 15%.

Грядущее подорожание участники рынка объясняют усложнившейся доставкой вин с полуострова после произошедшего теракта на Крымском мосту.

Что случилось с Крымским мостом Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля. После взрыва, который разрушил два пролета автомобильной части и потребует замены еще четырех, автомобильное движение по мосту было приостановлено. Правую сторону моста, которая приняла на себя основную ударную волну от взрыва, восстановили в течение 56 дней — движение по восстановленным пролетам было открыто 7 декабря. Но движение по мосту транспорта грузоподъемностью свыше 1,5 т пока не возобновилось. Грузовые фуры перенаправляются на Керченскую паромную переправу. В феврале 2023 года вице-премьер Марат Хуснуллин уточнял, что вернуться к вопросу пропуска грузового транспорта по мосту будет возможно после запуска левой его части. 23 февраля Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения по всем полосам. Восстановление железнодорожной части Крымского моста и сопутствующей инфраструктуры, не влияющей на движение, по прогнозам завершится в июле.

До открытия Крымского моста в мае 2018 года основным транспортным коридором, который связывал полуостров с материковой частью России, была Керченская паромная переправа. После ЧП на мосту паромная переправа была вновь запущена для грузовиков, но возможности воспользоваться ей ограничены из-за очередей, поясняет Валерий Захарьин, владелец одного из крупнейших винодельческих предприятий Крыма — завода марочных вин «Инкерман». Свою винодельческую продукцию «Инкерман» отправляет по сухопутному коридору, проходящему через новые, вошедшие в состав России территории по маршруту Джанкой — Мелитополь — Мариуполь — Ростов-на-Дону.

Директор Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина» Тимофей Месеняшин также отмечает, что доставка большей части винных грузов идет по территории Запорожской и Херсонской областей, что сказывается как на длительности доставки, так и на стоимости. «Цены на доставку варьируются, и в целом удорожание по сравнению с доставкой через Крымский мост составляет до 60%», — отметил Месеняшин.

Если раньше грузы из Крыма доставлялись в среднем за 36–48 часов, то теперь время доставки увеличилось больше чем в два раза — грузы едут от 72 до 168 часов, продолжает Захарьин. Транспортные тарифы, по его словам, выросли более чем на 85% — до 150 тыс. руб. за машину. «Основные сложности, влияющие на логистику, — плохие дороги, не ограниченные по времени комендантские часы, долгие проверки, близость данного маршрута к активной зоне проведения специальной военной операции на Украине», — перечисляет винодел.

Как логистика повлияет на цену вина

Значительное изменение логистики уже отражается на закупочных ценах продукции, констатирует глава Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма. Цены растут непропорционально увеличению стоимости доставки: в зависимости от производителя и ценового сегмента подорожание может составлять до 15%.

Усложнение и удорожание логистики напрямую влияет на стоимость товара и сроки поставки клиентам, поясняет владелец «Инкермана»: «В этой связи мы вынуждены формировать увеличенный товарный запас на нашем складе в Подмосковье, что отражается на дополнительном отвлечении оборотных средств, которые мы вкладываем в товар», — сетует Захарьин. По его словам, за счет хорошего урожая винограда в 2022 году компании удается в завиcимости от ценовой категории вина не повышать стоимость более чем на 3–5%.

В текущей ситуации низкой потребительской уверенности производители стараются держать цены в пределах договорных обязательств, поэтому существенного вклада в розничные цены из-за сложностей с логистикой не будет, считает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

Торговым сетям уже поступают уведомления от поставщиков вин Крыма об изменении цен. Представитель ретейлера «Лента» сообщил, что крымские производители заявляют о повышении стоимости продукции от 2 до 10% из-за подорожания виноматериалов, услуг розлива и изменения логистики. О просьбах поставщиков повысить стоимость крымской винодельческой продукции из-за роста транспортных затрат рассказали РБК менеджеры еще двух крупных российских ретейлеров.

Впрочем, заметные последствия усложнения логистики из региона отмечают не все игроки рынка. Так, в одном из ретейлеров уточнили РБК, что запросы на повышение цен со стороны поставщиков были «точечными». Сложности с поставками испытывал один из контрагентов сети «Азбука вкуса», но в дальнейшем он начал использовать альтернативный маршрут поставок, сообщили в компании, не уточняя деталей. Сложностей с логистикой в Крыму не наблюдает и один из крупнейших виноторговцев Luding Group — компания наращивает поставки вина из региона. «Крымские поставщики стараются сдерживать рост отпускных цен, несмотря на удорожание импортных компонентов, доля которых в производстве, к сожалению, еще весьма высока. С начала года цены выросли незначительно», — рассказал директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков.

Вывоз вина из Крыма и его реализация, несмотря на сложности с доставкой, пока идут в плановом режиме, утверждает Месеняшин. Временно заморозить поставки и ориентироваться только на локальный рынок крымские виноделы не могут, отмечает один из источников РБК среди дистрибьюторов алкоголя. Внутренний рынок Крыма не сможет даже частично «переварить» объемы продукции в условиях, когда туристический поток на его курорты значительно снизился из-за закрытия аэропорта Симферополя после начала специальной военной операции на Украине.