Откуда Россия в 2022 году ввозила вино. Инфографика

Несмотря на проблемы с логистикой и ограничениями, объемы поставок вина в Россию не только не снизились за 2022 год, а даже увеличились. Лидер ввоза по-прежнему Италия, самый быстрый рост поставок год к году показал Узбекистан

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Несмотря на значительные сложности с импортом вина в 2022 году, Россия по итогам года завезла его больше, чем в 2021-м. Исходя из данных, основанных на сведениях Федеральной таможенной службы (ФТС), которые предоставил РБК один из участников алкогольного рынка, в январе—декабре 2022 года дистрибьюторы ввезли в страну 405,1 млн л вина (речь идет о тихих, игристых и крепленых винах). Объем импорта оказался на 10% больше, чем за 12 месяцев 2021 года. Совокупные данные, касающиеся объемов поставок и крупнейших стран-импортеров, подтвердили еще двое участников рынка, указав на ряд незначительных погрешностей.

В пресс-службе ФТС запрос РБК о соответствии данных по импорту вина в 2022 году не прокомментировали по существу, напомнив, что временно не публикуют данные о внешнеторговых операциях. Публикация статистики ФТС по экспорту и импорту была приостановлена с конца февраля 2022 года «во избежание некорректных оценок».

Что повлияло на импорт алкоголя В 2022 году антироссийские санкции, введенные после начала специальной военной операции на Украине, осложнили закупки и поставки товаров в Россию и кардинально изменили в том числе рынок импорта вина. Поставки алкоголя в Россию запретили США, запрет на экспорт винодельческой продукции ввела Австралия, а страны ЕС ограничили поставки в Россию дорогих вин (запрет коснулся товаров дороже €300). Крупнейшие мировые производители объявили о приостановке поставок или постепенном полном выходе с российского рынка — среди них компании Diageo (бренды Johnnie Walker, Baileys и др.), LVMH (Hennessy, Moët & Chandon, Bacardi Limited) и Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat).

Кто ввозит больше всего вина

По итогам прошедшего года крупнейшим импортером вина впервые стал ретейлер X5 Group (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»). Исходя из имеющихся у РБК данных, компания в 2022 году нарастила собственные поставки на 62% — до 34,9 млн л, обогнав алкогольных дистрибьюторов Luding Group и Simple Group. Они, в свою очередь, нарастили импорт в натуральном выражении на 3 и 19% соответственно: Luding Group ввезла 30,1 млн л вина, а Simple Group — до 21,2 млн л.

У X5 Group рост импорта обеспечило расширение географии поставок и ассортимента, в том числе линейки импортных товаров под собственными брендами, поясняли ранее в компании.

РБК направил запрос в X5 Group с просьбой прокомментировать данные статистики по импорту вина в 2022 году. В Simple Group сообщили, что порядок цифр схож с их собственными данными, в Luding Group не смогли прокомментировать вопрос, так как еще формируют сводную статистику импорта по итогам 2022 года.

Какая страна больше остальных нарастила поставки

Если не принимать во внимание поставки вина из Канады, выросшие из-за мизерной базы 2021 года более чем в 19 раз, самый быстрый рост поставок год к году показал Узбекистан. В 2021 году Россия ввезла из этой страны 204,7 тыс. л вина, а спустя год этот показатель вырос в 5,8 раза, до 1,2 млн л. В основном речь идет о недорогих винах, которые импортеры начали активно завозить на фоне сложностей с импортом алкоголя из западных стран.

Лидером по ввозу вина в Россию, как и в 2021 году, осталась Италия. В 2022 году дистрибьюторы ввезли на 19% больше ее продукции, чем годом ранее, — всего 134,1 млн л. Руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев иронизирует, что для российского винного импорта страна давно стала «системообразующей», а ассортимент, соответствующий «правилу трех П» — «Просекко», «Пино Гриджио» и «Примитиво», — всегда есть в рознице, начиная от премиальных супермаркетов и заканчивая магазинами формата «у дома».

Чего ожидать от изменений на рынке

Ставцев также напомнил, что одним из значительных событий для винного импорта в 2022 году стали «компенсаторные» изменения графика поставки продукции. За три месяца начавшегося в августе нового маркетингового года 2022/23 (речь идет о периоде в течение календарного года, на протяжении которого происходит продажа товаров определенного ассортимента) только страны ЕС поставили в Россию на 43% больше вина, чем в августе—октябре предыдущего маркетингового года. Обычно всплеск в импорте винной продукции приходится на четвертый квартал — перед праздничным сезоном. При этом продажи алкоголя вышли на «нормальный» для этого времени года уровень только в последние две недели 2022 года, поэтому у поставщиков сформировался очень приличный сток, который будет приводить к высокой конкурентной борьбе и побуждать игроков усиливать промоакции для увеличения оборачиваемости на фоне стагнирующего спроса, считает Ставцев.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин, напротив, полагает, что скидок и акций будет меньше, так как из-за роста валютных курсов, логистических сложностей и увеличения закупочных цен новые поставки уже будут дороже, а значит, работать только на оборачиваемость нет смысла: «Лучше остаться с товаром, чем распродать склады и не иметь возможности привезти что-то новое». Но, по мнению Липилина, в феврале и марте многие игроки не будут поднимать цены на вино, покрыв рост себестоимости новой продукции за свой счет.