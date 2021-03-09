Крупнейший производитель труб в России объявил о покупке ЧТПЗ

О том, что ТМК стал претендентом на покупку ЧТПЗ стало известно в начале марта. Летом 2019-го ЧТПЗ подписал соглашение о слиянии с другим конкурентом — ЗТЗ, но сделку так и не провели

Фото: chelpipegroup / Facebook

«Трубная металлургическая компания» Дмитрия Пумпянского, крупнейший производитель труб в России, выкупит 86,54% у ЧТПЗ Андрея Комарова, в которую входят Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компаний.

«Настоящим совместным заявлением ПАО «ТМК» и контролирующий акционер ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров сообщают о заключении сделки по приобретению ПАО «ТМК» 86,54% акций ПАО «ЧТПЗ». Все необходимые одобрения, в том числе от ФАС России, получены», — говорится в сообщении.

Председатель совета директоров ПАО «ТМК» Дмитрий Пумпянский заявил, что сделка — еще один шаг в реализации стратегии ТМК, направленной на расширение производственной базы и рынков сбыта, диверсификацию продуктового портфеля и развитие научно-технической и инновационной составляющей бизнеса. «Текущая ситуация требует от нас ускоренного внедрения новых технологий добычи и транспортировки сырья, обустройства и сервиса скважин и инфраструктуры. Приобретенная компания — это признанный, сильный игрок трубного рынка с современным производством, высокопрофессиональным коллективом, собственными научными разработками, налаженными каналами продаж», — сказал он.

Ранее о подготовке сделки РБК рассказали четыре источника, знакомые с переговорами сторон. Сделка готовилась несмотря на то, что летом 2020 года у ЧТПЗ уже появился покупатель — тогда компания подписала соглашение о слиянии с подмосковным Загорским трубным заводом (ЗТЗ) Дениса Сафина и однокурсника Владимира Путина Николая Егорова (он владеет 25% компании).