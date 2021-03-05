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Владелец ЧТПЗ выкупил нефтесервисные активы предприятия

Сделка прошла на фоне подготовки продажи самого ЧТПЗ — основным претендентом на него стала Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского
Андрей Комаров
Андрей Комаров (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Андрей Комаров (владеет 86,5% Челябинского трубопрокатного завода) приобрел у ЧТПЗ управляющую компанию нефтесервисного подразделения «Римера» и завод «Алнас» (входит в группу компаний «Римера»). Стоимость сделки составила 1,172 млрд руб., следует из сообщения на портале раскрытия информации.

В сделке по покупке «дочки» принадлежащего ему же предприятия Комаров выступал как физическое лицо. Ему принадлежит 77,26% ЧТПЗ напрямую и еще 9,28% — через Bounceward Ltd.

«Решение о продаже принадлежащих ПАО «ЧТПЗ» акций АО «Римера» и доли в уставном капитале ООО «Римера-Алнас» Андрею Комарову принято в рамках реструктуризации группы компаний «Римера». В результате сделки Комаров станет владельцем 99,9% пакета акций АО «Римера» и единственным участником ООО «Римера-Алнас», — прокомментировали сделку в ЧТПЗ, передает «Интерфакс».

Источник, близкий к участникам переговоров, сообщил, что продажа «Римеры» Комарову является подготовкой к сделке ЧТПЗ с ТМК.

Договор Комаров и ЧТПЗ заключили 4 марта. В сообщении с раскрытием данных о сделке стоимость активов самого ЧТПЗ оценена в 110,466 млрд руб., в соответствии с последним отчетом.

Представитель ЧТПЗ отказался от комментариев.

Крупнейший производитель труб стал претендентом на покупку ЧТПЗ
Бизнес
Фото:Станислав Тихомиров / ТАСС

Летом 2020 года компания подписала соглашение о слиянии со своим конкурентом — Загорским трубным заводом (ЗТЗ) Дениса Сафина и однокурсника Владимира Путина Николая Егорова (он владеет 25% компании). Однако сделка пока не завершена, и в начале марта стало известно, что на покупку ЧТПЗ претендует также крупнейший производитель труб в России — Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского. По версии двух собеседников РБК, у ТМК больше шансов приобрести трубный бизнес Комарова. Сделка может состояться уже в марте-апреле. Причина, по которой Комаров решил продать свой актив — в его желании переключиться на другие проекты, в том числе по добыче драгоценных металлов.

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Летом 2020 года «Газпром нефть» ввела отсрочку платежей по контрактам с нефтесервисными компаниями, а позже предложила продлить ее на 2021 год и далее, говорили источники РБК. Гендиректор компании Александр Дюков подтвердил это, не уточнив, как долго будет действовать данный взаиморасчет с подрядчиками. В Deloitte в декабре прошлого года прогнозировали, что в 2020 году рынок нефтесервисов упадет на 20–25%.

Авторы
Георгий Тадтаев, Людмила Подобедова
ЧТПЗ Андрей Комаров
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