Владелец ЧТПЗ выкупил нефтесервисные активы предприятия

Сделка прошла на фоне подготовки продажи самого ЧТПЗ — основным претендентом на него стала Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского

Андрей Комаров (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Андрей Комаров (владеет 86,5% Челябинского трубопрокатного завода) приобрел у ЧТПЗ управляющую компанию нефтесервисного подразделения «Римера» и завод «Алнас» (входит в группу компаний «Римера»). Стоимость сделки составила 1,172 млрд руб., следует из сообщения на портале раскрытия информации.

В сделке по покупке «дочки» принадлежащего ему же предприятия Комаров выступал как физическое лицо. Ему принадлежит 77,26% ЧТПЗ напрямую и еще 9,28% — через Bounceward Ltd.

«Решение о продаже принадлежащих ПАО «ЧТПЗ» акций АО «Римера» и доли в уставном капитале ООО «Римера-Алнас» Андрею Комарову принято в рамках реструктуризации группы компаний «Римера». В результате сделки Комаров станет владельцем 99,9% пакета акций АО «Римера» и единственным участником ООО «Римера-Алнас», — прокомментировали сделку в ЧТПЗ, передает «Интерфакс».

Источник, близкий к участникам переговоров, сообщил, что продажа «Римеры» Комарову является подготовкой к сделке ЧТПЗ с ТМК.

Договор Комаров и ЧТПЗ заключили 4 марта. В сообщении с раскрытием данных о сделке стоимость активов самого ЧТПЗ оценена в 110,466 млрд руб., в соответствии с последним отчетом.