Глава Apple разрешил сотрудникам работать из дома из-за коронавируса

Тим Кук разрешил сотрудникам Apple работать удаленно с 9 по 13 марта. Правило распространяется на офисы в регионах, в которых зафиксировано наибольшее количество случаев заражения

Фото: AP / Ng Han Guan

Исполнительный директор Apple Тим Кук разрешил сотрудникам глобальных филиалов компании работать удаленно в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на разосланное работникам Apple сообщение Кука.

Глава корпорации отметил, что сотрудники могут не появляться в офисах, если тип их задач это позволяет, с 9 по 13 марта, а правило распространяется на те регионы, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения — в городах Санта-Клара и Элк-Гров в Калифорнии, а также в филиалах в Сиэтле, Южной Корее, Японии, Италии, Германии, Франции, Швейцарии и Великобритании.

В пятницу, 6 марта, Apple разрешила работать удаленно сотрудникам в Калифорнии и Сиэтле.

Первая вспышка нового коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. После этого он распространился и в других частях КНР и мире.