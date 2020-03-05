Bloomberg узнал о сбое поставок iPhone и запчастей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 66,19 (+0,11) Quote, 12:28
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 73,68 (-0,05) Quote, 12:28
12 главных ошибок инвестора по версии MarketWatch Quote, 14:16 В Кремле началась встреча Путина и Эрдогана Политика, 14:15 J.P. Morgan оценил уровень возврата с дефолтных бондов Russian Standard Финансы, 14:10 Памфилова объяснила пакетное голосование по Конституции на примере обеда Политика, 14:07 Кремль исключил обсуждение с лидерами фракций досрочных выборов в Госдуму Политика, 14:03 Сколько платят за сострадание и лидерство: исследование McKinsey Pro, 14:02 Кондитерские «Аленка» начнут продавать колбасу и молоко Бизнес, 14:01 Власти Москвы попросили прибывших из Италии отправиться в самоизоляцию Общество, 13:58 Регулирование и налоги. Что будет с биткоином после халвинга Крипто, 13:55 Новак объяснил свой уход с заседания комитета ОПЕК+ Экономика, 13:49 Мишустин уволил Сергея Сторчака с должности заместителя министра финансов Политика, 13:48 Мишустин выдвинул Орешкина вместо Белоусова в совет директоров «Роснефти» Бизнес, 13:47 СМИ узнали имя заразившегося коронавирусом итальянца в России Общество, 13:39 Обвиняемым по делу об убийстве посла России запросили пожизненный срок Общество, 13:35
Вирус из Китая ,  
0 

Bloomberg узнал о сбое поставок iPhone и запчастей

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Компания Apple предупредила сервисные центры о сбоях поставок iPhone и запчастей для смартфонов в ближайшие недели. Об этом сотрудники Apple Store сообщили изданию Bloomberg.

Компания разослала специальное предупреждение для своих сервисных центров, в котором указала вероятную задержку в поставках комплектующих до четырех недель. В связи с этим у сотрудников центров возникнет дефицит в замене сильно поврежденных телефонов. Журналисты Bloomberg считают коронавирус возможной причиной сбоя работы компании.

Официальные представители Apple не прокомментировали ситуацию.

По условиям Apple, если ее устройство невозможно отремонтировать путем замены отдельных деталей, то магазин предоставляет клиенту такое же устройство.

В январе 2020 года Bloomberg сообщил о высоком риске сбоя поставок техники Apple в связи с коронавирусом. По информации агентства, производители iPhone выполняют большинство сборочных работ в Китае, поэтому окажутся под ударом в случае введения карантина. Источник издания отмечал, что Apple заранее прорабатывает сценарий развития неблагоприятной ситуации.

Теги: коронавирус, поставки, Apple, iPhone
Материалы по теме
Конгрессмены США одобрили выделение $8 млрд на борьбу с коронавирусом
Политика
Apple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter