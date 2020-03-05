Bloomberg узнал о сбое поставок iPhone и запчастей

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Компания Apple предупредила сервисные центры о сбоях поставок iPhone и запчастей для смартфонов в ближайшие недели. Об этом сотрудники Apple Store сообщили изданию Bloomberg.

Компания разослала специальное предупреждение для своих сервисных центров, в котором указала вероятную задержку в поставках комплектующих до четырех недель. В связи с этим у сотрудников центров возникнет дефицит в замене сильно поврежденных телефонов. Журналисты Bloomberg считают коронавирус возможной причиной сбоя работы компании.

Официальные представители Apple не прокомментировали ситуацию.

По условиям Apple, если ее устройство невозможно отремонтировать путем замены отдельных деталей, то магазин предоставляет клиенту такое же устройство.

В январе 2020 года Bloomberg сообщил о высоком риске сбоя поставок техники Apple в связи с коронавирусом. По информации агентства, производители iPhone выполняют большинство сборочных работ в Китае, поэтому окажутся под ударом в случае введения карантина. Источник издания отмечал, что Apple заранее прорабатывает сценарий развития неблагоприятной ситуации.