СМИ сообщили об угрозе производству Apple из-за коронавируса в Китае

Китайцы, которые занимаются сборкой гаджетов Apple, возможно, не смогут выходить на работу из-за карантина. По той же причине в провинции Хэнань может быть закрыта фабрика компании Foxconn, ключевого сборщика iPhone

Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Расположенное в Китае производство продукции Apple находится под угрозой срыва из-за коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов, а также Nikkei Asian Review со ссылкой на источники среди поставщиков компании. Это может быть связано с карантином, из-за которого работникам будет запрещено выходить на работу.

В частности, практически все iPhone создаются на двух фабриках тайваньских сборщиков Foxconn (дочерняя компания Hon Hai) и Pegatron, расположенных примерно в 500 км от Уханя, где началась вспышка, однако такое расстояние «не защищает их от последствий», пишет деловое агентство. В Китае на Apple напрямую работают около 10 тыс. человек, еще несколько миллионов заняты в цепочке поставок для гаджетов компании вроде iPad, iPhone и Apple Watch и в последние дни находились дома из-за каникул в связи с китайским Новым годом.

Попросила ли Apple сотрудников не выходить на работу дольше из-за распространения вируса, не известно. Однако, добавляет South China Morning Post, некоторые американские банки и финансовые фирмы, включая Citigroup, потребовали от сотрудников в Гонконге оставаться дома в течение двух недель.

Аналитик Bloomberg Мэтью Кантерман уточнил, что число подтвержденных случаев заболевания в провинции Хэнань, где расположена одна из фабрик Foxconn, увеличивается. Это может привести к закрытию завода, известного как «Город iPhone», по решению Hon Hai или местных властей, утверждает он. Впрочем, в Foxconn Bloomberg сообщили, что принимают меры для выполнения своих международных обязательств по поставкам. В Apple от комментариев отказались.