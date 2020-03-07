Аналитик предупредил о задержке выхода iPhone с 5G из-за коронавируса

Из-за проблем с поставками и падения спроса может сдвинуться релиз и новой бюджетной модели. Официально Apple новые телефоны еще не анонсировала

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Из-за распространения нового коронавируса выход предполагаемой новой модели iPhone с поддержкой 5G — Apple о планах выпустить такую модель официально не заявляла — может быть отложен на месяц. Об этом со ссылкой на эксперта по цепочкам поставок Apple Эллиота Лэна сообщил Bank of America, пишет Bloomberg.

Кроме того, по прогнозу Лэна, предполагаемый запуск новой бюджетной модели iPhone (компания также пока не анонсировала его, СМИ называют возможную модель iPhone SE2 и iPhone 9) будет отложен «на несколько месяцев» как из-за «проблем с поставками, так и из-за падения спроса на фоне COVID-2019».

Аналитик Bank of America Вамси Мохан в свою очередь отметил, что срок запуска новых моделей iPhone будет зависеть от того, какими темпами поставщики будут восстанавливать производство в апреле и мае.

Тайваньская фирма Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co.), занимающаяся производством iPhone, назвала другие сроки. Она ожидает, что ее китайские заводы вернутся к работе в штатном режиме уже к концу марта, пишет агентство.