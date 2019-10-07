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Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов
Янтарь наряду с косметикой является одним из самых популярных товаров, которые китайцы покупают в России. Вместе на них приходится почти треть всех транзакций через популярные у китайцев платежные системы WeChat Pay и Alipay
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

За девять месяцев 2019 года китайский турист делал покупки в среднем на 24,6 тыс. руб., подсчитали аналитики платежной системы Sendy и ИT-компании «Эвотор». Обе компании выступают провайдерами услуг китайских платежных сервисов WeChat Pay и Alipay в российских магазинах.

Траты через эти платежные системы в других российских городах ожидаемо ниже, чем в столице. Средний чек пользователей WeChat в Петербурге равняется 19,9 тыс. руб., во Владивостоке — 13,6 тыс. руб., Хабаровске — 12,4 тыс. руб., Екатеринбурге — 10,8 тыс. руб., Благовещенске — 9,5 тыс. руб., Новосибирске — 8,8 тыс. руб.

Бизнес
Китайцы стали лидерами по тратам среди приезжающих в Россию иностранцев

Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика. Совокупно на них приходится 30% от всех покупок в российских магазинах с помощью китайских платежных приложений. В пятерку главных по тратам товарных категорий входят также ювелирные украшения (12%), сувениры (8%), алкоголь (6%) и шоколад (5%).

Ажиотажный интерес к янтарю проявляется у китайских туристов не только при покупках. В конце сентября Минкультуры сообщало о туристическом коллапсе в музее-заповеднике «Царское Село», где расположен Екатерининский дворец с Янтарной комнатой. Россияне не могут попасть в музейный комплекс из-за наплыва туристов из Китая, говорила замглавы Минкультуры Алла Манилова и предлагала ввести для китайцев отдельные дни посещения.

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Минкультуры заявило о коллапсе в «Царском Селе» из-за китайских туристов

Как востоковеды и эксперты туристического рынка объясняют популярность янтаря у китайских туристов, как растет турпоток из Китая и сколько уже торговых точек в России принимают платежи через WeChat Pay и Alipay — читайте в материале «РБК Pro».

Авторы: Анна Левинская, Елена Сухорукова
Теги: китайские туристы, покупки, Китай
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