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Вирус из Китая ,  
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Банки зафиксировали падение трат китайцев в России на 30% из-за вируса

Траты китайских туристов в России в первые дни февраля сократились на фоне запрета организованных поездок из КНР из-за коронавируса, заметили два российских банка-эквайера. Помимо турбизнеса, потери несут торговля и музеи
Фото: Зыков Кирилл / АГН «Москва»

Количество платежей в России через китайскую Alipay (недоступна россиянам, работает только для нерезидентов) в январе 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 31,2%, а в первые семь дней февраля — уже на 73,4%, следует из данных, предоставленных РБК банком «Русский стандарт», являющимся одним из банков-эквайеров этой системы. В китайской платежной системе Union Pay (иностранные карты), по данным банка, в рассматриваемые периоды снижение составило 52 и 68% соответственно.

Предоставить сравнительные данные по транзакциям популярного китайского сервиса оплаты по QR-кодам WeChat Pay в «Русском стандарте» не смогли, так как банк начал сотрудничество с ним только в феврале 2019 года.

ВТБ как банк-эквайер отмечает «незначительное» снижение числа платежей как по Alipay, так и по картам, выпущенным китайскими банками, начавшееся около двух недель назад. Абсолютные данные по числу транзакций оба банка не привели. В Alipay на запрос РБК по существу не ответили.

В Сбербанке и Газпромбанке, являющимися крупными банками-эквайерами, не стали комментировать, как изменились платежи в России по выпущенным в Китае картам.

Россия без китайских туристов

Значительному снижению платежей уже в январе удивился Александр Агамов, исполнительный директор ассоциации «Мир без границ», занимающейся развитием российско-китайского туризма. Китайские туристы, основная часть которых въезжает в Россию в составе организованных групп (группы от пяти человек пускают без виз, и на них приходится 80% турпотока), приезжали в Россию фактически весь месяц, отправку туристических групп власти Китая из-за коронавируса приостановили только с 27 января, напоминает Агамов. Он сомневается, что несколько дней в конце января могли оказать такое сильное влияние на число транзакций. В январе турпоток из Китая был плановым, подтверждает представитель туроператора «Интурист».

Однако в феврале все туры, по словам представителя «Интуриста», были аннулированы «до нормализации ситуации», а последние китайские туристы, прибывшие в составе тургрупп, уехали 5 февраля. Сейчас в России остаются китайцы, которые приехали по индивидуальным туристическим визам, указывает Агамов. В московских гостиницах, по данным ассоциации «Мир без границ», сейчас находится около 1 тыс. таких туристов. По сравнению с организованным турпотоком это небольшое число: за первый квартал 2019 года по индивидуальным туристическим визам в Россию приехали около 8–9 тыс. китайцев, а по сведениям погранслужбы ФСБ, всего в январе—марте 2019 года в Россию прибыли 342 тыс. граждан КНР, из них с туристическими целями — 163 тыс. человек.

Официально выдача индивидуальных туристических виз пока не остановлена, хотя достоверной информации, выдают ли их на деле китайцам, у российских туроператоров нет, добавляет Агамов.

Оценка потерь

Всего в феврале, по прогнозам «Мира без границ», в Россию должны были приехать 45 тыс. организованных китайских туристов. Потери легального турбизнеса — авиакомпаний, туроператоров, гостиниц и точек общепита — в случае аннуляции этих заявок могут составить $40–45 млн, оценивала ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР). Если карантин продлится в марте, Россия, по оценкам АТОР, может недосчитаться еще 50 тыс. китайских туристов — в этом случае турбизнес, работающий с группами из Китая, может потерять в первом квартале 2020 года до $100 млн.

По оценкам «Мира без границ», оборот туроператоров по обслуживанию китайских туристов в Москве и Петербурге составляет 30 млрд руб. в год — это деньги, которые тратятся на услуги гостиниц, транспорта, заведений общепита и музеев. Сверх этого китайцы могут тратить в Москве и Петербурге на покупки, развлечения и др., не входящие в программу туроператоров, еще 10 млрд руб., добавляет Агамов. Текущие потери «больные и ощутимые, но не смертельные и не драматические» для компаний, работающих на рынке въездного китайского туризма, но туроператоров беспокоит неопределенность ситуации в высокий сезон — с мая по сентябрь. В случае снятия ограничений турпоток может восстановиться быстро, но турфирмы опасаются, что могут затянуться бюрократические процедуры по подтверждению того, что эпидемиологическая ситуация в Китае нормализовалась, говорит Агамов.

Падение турпотока из Китая скажется и на гостиничном бизнесе — для некоторых отелей туристы из Китая создают основной спрос. Например, в московской гостинице «Космос» (более 1,7 тыс. номеров) туристы из Китая составляют 68% от всех гостей, свидетельствует отчетность ПАО «Гостиничный комплекс «Космос» за третий квартал 2019 года. В пресс-службе гостиницы «Космос» не стали отвечать на вопрос, ощутил ли отель спад числа туристов из Китая и отменяют ли они брони номеров в гостинице.

Люкс без китайских покупателей

Российский рынок премиальных и люксовых товаров зависим от китайских потребителей так же, как и мировой, указывает директор группы по обслуживанию розничной и оптовой торговли и дистрибуции Deloitte Оксана Кожина. По ее словам, Россия много лет подряд остается одним из самых востребованных рынков для совершения китайцами покупок в сегменте класса люкс во многом благодаря слабому рублю. Большая часть покупок приходится на традиционные магазины, поэтому сегмент класса люкс так чувствителен к оттоку туристического потока из Китая, уточняет эксперт.

Доля китайцев на мировом рынке персональных люксовых товаров (одежда, сумки, обувь, часы и украшения) в 2019 году достигла, по данным Bain & Company, 35%. Всего продажи люксовых товаров в прошлом году выросли на 4%, до €281 млрд. Вклад китайских потребителей в рост объема рынка составляет около 90%.

В январе и начале февраля трафик в московских торговых центрах премиум-сегмента снизился на 9,4%, вытекает из исследования Shopping Index консалтинговой компании Watcom (учитывает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади, отражает активность потребителей в торговых комплексах). Но, отмечает президент Watcom Роман Скороходов, отсутствие китайских туристов только частично отразилось на снижении трафика в ТЦ — в целом для премиум-сегмента характерна отрицательная динамика, связанная с экономической ситуацией в стране.

Один из крупнейших люксовых игроков России, компания Mercury, ранее раскрывала, что доля покупателей из Китая от общего числа клиентов ЦУМа составляет 7%, у петербургского ДЛТ — 17%. Компания разрабатывала специальную туристическую шопинг-программу, нацеленную на туристов из Китая, и рассчитывала нарастить долю до 30%.

В Mercury не стали комментировать ситуацию с китайскими туристами, объяснив тем, что основной фокус и приоритет ЦУМа в этом году — работа с постоянными клиентами из России и стран СНГ. Не ответили на запрос РБК и в Bosco di Ciliegi (управляет, в частности, ГУМом).

Без культурной программы

Из-за вспышки коронавируса в Китае посетителей в Царском Селе стало меньше, констатировала на прошлой неделе пресс-служба музея. Так, в первую неделю февраля общее число посетителей Царского Села снизилось на 9,6% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Царское Село — один из самых посещаемых китайскими туристами музейных комплексов России. В сентябре 2019 года из-за них случился «коллапс»: посетителей из Китая было так много, что россияне не могли попасть в музей-заповедник. Тогда в Царском Селе был «красный уровень опасности», утверждала замминистра культуры России Алла Манилова. Она предлагала выделить для китайских туристов отдельные дни посещения, чтобы решить проблему загруженности музея.

РБК направил запросы в Царское Село, Эрмитаж, музеи Московского Кремля, Государственный исторический музей, Третьяковскую галерею.

Авторы: Анна Левинская, Евгения Чернышова, Елена Сухорукова
При участии: Елизавета Ефимович, Надежда Федорова
Теги: коронавирус, туристы, траты
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