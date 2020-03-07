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Вирус из Китая ,  
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Экспорт Китая упал на 17% с начала года из-за коронавируса

Импорт в страну сократился на 4%. При этом товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль вырос на 5,6%, в частности импорт российских товаров в Китай увеличился почти на 22%
Фото: Cheng Min / Xinhua / Global Look Press

Экспорт Китая снизился на 17,2% в долларовом выражении в январе и феврале на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщает Главное таможенное управление Китая. Экспорт составил $292,45 млрд.

Кроме того, импорт страны снизился на 4% и составил $299,5 млрд, а сальдо торгового баланса оказалось отрицательным и составило $7,09 млрд.

Также за январь и февраль внешний товарооборот Китая сократился на 11%, составив $591,9 млрд.

Ущерб торговле Китая с другими странами нанесли прежде всего вспышка коронавирусной инфекции и продление праздничных выходных дней по случаю Нового года по лунному календарю, говорится в другом сообщении таможенного управления. По информации управления, влияние эпидемиологической обстановки носит временный характер и общая положительная тенденция развития внешней торговли не изменилась.

Данные о торговле Китая в январе и феврале обычно волатильны из-за сезонных особенностей, вызванных новогодними праздниками, когда предприятия не работают и производство сокращается, пишет Financial Times. Однако вспышка коронавирусной инфекции усугубила негативный экономический эффект, учитывая, что страна ввела карантинные меры, а также ограничения на перемещения внутри страны. Издание также указывает на то, что плохие показатели торговли были получены, после того как производственная активность в стране упала до рекордно низкого уровня.

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При этом Россия и Китай нарастили товарооборот с начала 2020 года на 5,6% в годовом исчислении и он составил $17,1 млрд, утверждает Главное таможенное управление Китая. Импорт российских товаров в Китай за январь и февраль вырос на 21,7% и составил $11,1 млрд, а вот экспорт снизился на 15,4%, до $6 млрд.

20 февраля министр финансов Антон Силуанов сообщал, что Россия ежедневно теряет 1 млрд руб. в день из-за снижения товарооборота с Китаем. Глава Минфина также напомнил, что Китай — крупнейший торговый партнер России.

Антон Силуанов подчеркнул, что влияние коронавируса на экономику России не будет решающим. «<...> все зависит от того, сколько продлятся карантин и ситуация со спросом в Китае. Уверен, что это не скажется принципиально на исполнении задач, над которыми работает правительство», — отметил министр.

В начале марта президент России Владимир Путин сообщал, что вспышка коронавируса оказывает негативное влияние на мировую экономику. Он утверждал, что последствия распространения инфекции затрагивают «всю систему мира хозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик мира».

Автор: Мария Лисицына
Теги: Китай, экспорт, коронавирус
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