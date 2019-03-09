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Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
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Бизнес ,  
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Мальтийское СМИ сообщило о требованиях удалить статью об офшорах «Тройки»
Юристы, представляющие интересы Рубена Варданяна, пригрозили изданию The Shift News исками о клевете из-за публикации об офшорной сети инвесткомпании. В редакции удалить статью отказались
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Юристы из британской фирмы Simons Muirhead & Burton, представляющие интересы Рубена Варданяна, потребовали от мальтийского издания The Shift News удалить статью о финансовой схеме инвесткомпании «Тройка Диалог», которая написана на основе материалов Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Об этом сообщается на сайте издания.

В письме, которое поступило в редакцию, юристы указывают, что выпущенная 4 марта статья «наносит огромный ущерб» репутации Варданяна (до 2012 года он возглавлял «Тройку»). Если The Shift News не согласится удалить материал, против издания и его редакторов будут поданы иски о клевете.

Бизнес
Варданян назвал вымыслом данные об офшорной сети «Тройки»

Юристы в письме указывают, что обвинения, опубликованные в СМИ, касаются «подразделения по управлению частным капиталом группы компаний «Тройка Диалог», которое представляет собой небольшую долю активов компании». Они утверждают, что Варданян никогда не участвовал в деятельности этого управления и не был задействован «в схеме отмывания денег». 

В The Shift News отметили, что удалять опубликованный материал не собираются. РБК направил запрос представителю Варданяна.

Скандал вокруг «Тройки» возник после того, как в начале марта OCCRP сообщил о созданной компанией сети из более чем 70 офшоров. По данным авторов расследования, с помощью этой финансовой схемы были отмыты около $4,6 млрд, посредниками «Тройки» называют Deutsche Bank, Citigroup Inc и Raiffeisen Bank.

Финансы
Raiffeisen Bank проверит данные расследования об офшорах «Тройки Диалог»

В пресс-службе последнего банка сообщали РБК о начале внутреннего расследования.  Акции кредитной организации после публикации OCCRP​ упали на 10%. Сам Варданян заявил, что материалы журналистского проекта содержат «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел».

Авторы: Тимофей Дзядко, Григорий Дубов
Теги: Тройка Диалог, Рубен Варданян, Офшоры
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Raiffeisen Bank проверит данные расследования об офшорах «Тройки Диалог»
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