Структуру AG Siemens в России переименовали в «Системс»

Российская структура AG Siemens сменила название с ООО «Сименс» на ООО «Системс». Компания с 2021 года находится в процессе реорганизации. Немецкий концерн объявил об уходе с российского рынка в 2022 году

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Российское ООО «Сименс» (входит в немецкий концерн AG Siemens) переименовали в ООО «Системс», следует из выписки о компании из ЕГРЮЛ. Сведения о смене названия были внесены 8 февраля.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 100% акций компании принадлежат AG Siemens. С декабря 2021 года ООО «Сименс» находилась в процессе реорганизации в форме выделения. Генеральным директором является Степан Зайцев.

Немецкий концерн AG Siemens работал в России с 1852 года. Он в том числе осуществлял поставки медицинского оборудования, продукции для железнодорожной отрасли, продукции и технологии для энергетики, систем промышленной автоматизации, а также потребительских товаров. На Россию приходилось порядка 1% всех продаж конгломерата. После начала военной операции на Украине компания объявила об уходе с российского рынка.

В октябре 2022 года 65% акций совместного предприятия Siemens Energy и «Силовых машин» — ООО «Силовые технологии газовых турбин» (ООО «СТГТ») — приобрело «Интер РАО». Предприятие занимается производством и обслуживанием газовых турбин SGT5-2000E и SGT5-4000 F.

Вместе с тем голландская структура «Интер РАО» — RAO Intertech B.V. — выкупила воронежский завод Siemens Energy ― ООО «Воронежский трансформатор» (бывшее ООО «Сименс энергетика трансформаторы», входившее в подразделение Siemens Energy). Сумму этих двух сделок оценивали в €25 млн.

По итогам 2022 года AG Siemens оценила потери от своего ухода из России в €600 млн. Согласно отчету компании, убытки в том числе понесла «дочка» группы Siemens Mobility, которая совместно с РЖД создала депо для обслуживания поездов «Ласточка» и «Сапсан», а ее структуры производили преобразователи частоты и тяговые электродвигатели. Однако по итогам 2023 года AG Siemens зафиксировала €200 млн прибыли на этом направлении.