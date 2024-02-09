 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Структуру AG Siemens в России переименовали в «Системс»

Российскую структуру AG Siemens переименовали в ООО «Системс»
Сюжет
Война санкций
Российская структура AG Siemens сменила название с ООО «Сименс» на ООО «Системс». Компания с 2021 года находится в процессе реорганизации. Немецкий концерн объявил об уходе с российского рынка в 2022 году
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Российское ООО «Сименс» (входит в немецкий концерн AG Siemens) переименовали в ООО «Системс», следует из выписки о компании из ЕГРЮЛ. Сведения о смене названия были внесены 8 февраля.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 100% акций компании принадлежат AG Siemens. С декабря 2021 года ООО «Сименс» находилась в процессе реорганизации в форме выделения. Генеральным директором является Степан Зайцев.

Немецкий концерн AG Siemens работал в России с 1852 года. Он в том числе осуществлял поставки медицинского оборудования, продукции для железнодорожной отрасли, продукции и технологии для энергетики, систем промышленной автоматизации, а также потребительских товаров. На Россию приходилось порядка 1% всех продаж конгломерата. После начала военной операции на Украине компания объявила об уходе с российского рынка.

От Adobe до Visa: какие компании приостановили работу в России
Фотогалерея 

В октябре 2022 года 65% акций совместного предприятия Siemens Energy и «Силовых машин» — ООО «Силовые технологии газовых турбин» (ООО «СТГТ») — приобрело «Интер РАО». Предприятие занимается производством и обслуживанием газовых турбин SGT5-2000E и SGT5-4000 F.

Вместе с тем голландская структура «Интер РАО» — RAO Intertech B.V. — выкупила воронежский завод Siemens Energy ― ООО «Воронежский трансформатор» (бывшее ООО «Сименс энергетика трансформаторы», входившее в подразделение Siemens Energy). Сумму этих двух сделок оценивали в €25 млн.

Siemens потеряла €600 млн после ухода из России
Бизнес
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

По итогам 2022 года AG Siemens оценила потери от своего ухода из России в €600 млн. Согласно отчету компании, убытки в том числе понесла «дочка» группы Siemens Mobility, которая совместно с РЖД создала депо для обслуживания поездов «Ласточка» и «Сапсан», а ее структуры производили преобразователи частоты и тяговые электродвигатели. Однако по итогам 2023 года AG Siemens зафиксировала €200 млн прибыли на этом направлении.

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?

В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Германия Siemens AG
Материалы по теме
Siemens потеряла €600 млн после ухода из России
Бизнес
Siemens вступился за свое сотрудничество с Россией по АЭС в Венгрии
Политика
«Дочки» Siemens и Volkswagen попросили компенсировать инвестиции в Россию
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 17:04
Спотовые биткоин-ETF за месяц накопили 200 тыс. монет на $9,5 млрд Крипто, 18:13
«Зеркало недели» узнало, кто заменит нового главкома ВСУ на прошлом посту Политика, 18:07
Эксперты ожидают двукратное падение инвестиций в девелопмент жилья Недвижимость, 18:07
«Пощекотавшую» монумент «Родина-мать» девушку отправили в СИЗО Общество, 18:00
В Москве отреставрируют самое ранее здание архитектора Мельникова Недвижимость, 17:59
Скидок стало больше: девелоперы продлили новогоднюю распродажу новостроек Недвижимость, 17:56
ЦБ выявил наличие криптовалют в большинстве финансовых пирамид 2023 года Крипто, 17:54
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
У российских борцов возникли проблемы с визами перед ЧЕ в Румынии Спорт, 17:47
Умер президент HeadHunter Михаил Жуков Бизнес, 17:43
Цены на пределе: почему стоимость аренды жилья в Москве продолжает расти Недвижимость, 17:40
Акции дома моды Hermes обновили максимум после выхода финансового отчета Инвестиции, 17:36
Сложно и дорого: что пугает россиян в получении ВНЖ и второго гражданства Pro, 17:31
ЦСКА отказался продавать чилийского легионера в иностранный клуб Спорт, 17:31
Как оформить продающую карточку для всех маркетплейсов РБК и Точка, 17:30