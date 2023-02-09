Путин рассказал, как «сильно ругался» с Савельевым из-за самолетов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 78,32 (+1,49) Инвестиции, 16:00 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 72,89 (+1,32) Инвестиции, 16:00
Суд освободил из-под стражи председателя профсоюза «Курьер» Общество, 20:27
Путин заявил о попытке завершить начавшийся на Украине в 2014 конфликт Политика, 20:24
Болгария отказалась поддержать санкции против атомной отрасли России Политика, 20:11
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 20:10
В Киеве демонтировали памятник генералу Ватутину Политика, 20:00
Российский призер Олимпиады проведет бой с непобежденным боксером Спорт, 19:52
Минфин объяснил идею обязательной замены бондов пассивностью инвесторов Инвестиции, 19:47
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Газпром-Медиа» опроверг данные о готовности купить «МегаФон» Бизнес, 19:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:41
Клишас призвал к трибуналу над Зеленским после слов о минских соглашениях Политика, 19:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:35
Третья россиянка вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Абу-Даби Спорт, 19:35
Путин рассказал, как «сильно ругался» с Савельевым из-за самолетов Бизнес, 19:19
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 19:15
Бизнес ,  
0 

Путин рассказал, как «сильно ругался» с Савельевым из-за самолетов

Владимир Путин — о самолетах и отношениях с Западом: с волками жить — по-волчьи выть
Комментируя решение оставить в России иностранные самолеты в эксплуатации, Путин процитировал пословицу «С волками жить — по-волчьи выть»
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Воздушные перевозки в России должны опираться на самолеты отечественного производства, президент Владимир Путин «сильно ругался» по этому поводу с министром транспорта Виталием Савельевым. Об этом сам Путин заявил на встрече с представителями авиационной отрасли. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Мы с ним ругались, мы с ним сильно ругались. Я всегда говорил, Виталий Геннадьевич не даст соврать, что нужно больше внимания уделять закупкам отечественной техники», — сказал президент.

Путин назвал правильным решение министра оставить в России иностранные самолеты, которые лизингодатели потребовали вернуть после введения западных санкций весной 2022 года. «И правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть», — заявил Путин, отметив, что Россия никому не хамит, но не может позволить обвалить рынок авиаперевозок.

После начала военной операции на Украине Европейский союз запретил поставки в Россию самолетов и запчастей к ним, а также страхование и обслуживание работавших тут лайнеров. После этого в России приняли закон, позволяющий отечественным авиакомпаниям регистрировать права на взятые в лизинг иностранные самолеты. К концу прошлого года Росавиация завершила основной этап выдачи сертификатов летной годности для них. Более 180 иностранных самолетов сняты с регистрации на Бермудах и в Ирландии, говорил в феврале глава ведомства Александр Нерадько.

Возраст импортных самолетов в России позволит эксплуатировать их и после 2030 года, заявил в интервью РБК глава «Аэрофлота» Сергей Александровский. С похожей оценкой, говоря об используемых в России Airbus, выступил директор дальневосточного перевозчика «Аврора».

В сентябре «Аэрофлот» подписал соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией о намерениях приобрести 339 самолетов отечественного производства. Речь идет о Superjet, минимальная стоимость которого составит 2,256 млрд руб., а также МС-21 и Ту-214 минимальной стоимостью по 3,144 млрд руб. Общая стоимость всех лайнеров составит 175,4 млрд руб., деньги на их приобретение выделят из Фонда национального благосостояния.

Читайте на РБК Pro
Биохакинг на $2 млн: как 45-летний ИT-миллионер возвращает молодость
Готовимся к маркировке товаров на маркетплейсах: что не упустить
Почему на фоне противостояния США и КНР растет их взаимная торговля
Вы неудачно вложились в 2022 году. Как сформировать портфель сейчас
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Владимир Путин Виталий Савельев самолет закупка
Материалы по теме
«Аэрофлот» вернул часть авансов за поставки самолетов Airbus
Бизнес
WSJ узнала о давлении США на Турцию для запрета полетов Boeing из России
Политика
Крупнейшая грузовая авиагруппа России сократит почти всех пилотов Boeing
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter