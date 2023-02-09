Путин рассказал, как «сильно ругался» с Савельевым из-за самолетов

Комментируя решение оставить в России иностранные самолеты в эксплуатации, Путин процитировал пословицу «С волками жить — по-волчьи выть»

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Воздушные перевозки в России должны опираться на самолеты отечественного производства, президент Владимир Путин «сильно ругался» по этому поводу с министром транспорта Виталием Савельевым. Об этом сам Путин заявил на встрече с представителями авиационной отрасли. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Мы с ним ругались, мы с ним сильно ругались. Я всегда говорил, Виталий Геннадьевич не даст соврать, что нужно больше внимания уделять закупкам отечественной техники», — сказал президент.

Путин назвал правильным решение министра оставить в России иностранные самолеты, которые лизингодатели потребовали вернуть после введения западных санкций весной 2022 года. «И правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть», — заявил Путин, отметив, что Россия никому не хамит, но не может позволить обвалить рынок авиаперевозок.

После начала военной операции на Украине Европейский союз запретил поставки в Россию самолетов и запчастей к ним, а также страхование и обслуживание работавших тут лайнеров. После этого в России приняли закон, позволяющий отечественным авиакомпаниям регистрировать права на взятые в лизинг иностранные самолеты. К концу прошлого года Росавиация завершила основной этап выдачи сертификатов летной годности для них. Более 180 иностранных самолетов сняты с регистрации на Бермудах и в Ирландии, говорил в феврале глава ведомства Александр Нерадько.

Возраст импортных самолетов в России позволит эксплуатировать их и после 2030 года, заявил в интервью РБК глава «Аэрофлота» Сергей Александровский. С похожей оценкой, говоря об используемых в России Airbus, выступил директор дальневосточного перевозчика «Аврора».

В сентябре «Аэрофлот» подписал соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией о намерениях приобрести 339 самолетов отечественного производства. Речь идет о Superjet, минимальная стоимость которого составит 2,256 млрд руб., а также МС-21 и Ту-214 минимальной стоимостью по 3,144 млрд руб. Общая стоимость всех лайнеров составит 175,4 млрд руб., деньги на их приобретение выделят из Фонда национального благосостояния.