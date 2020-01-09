Акции «Распадской» выросли на 14% на фоне пожаров в Австралии

Акции «Распадской» выросли на 14% на фоне пожаров в Австралии

Рост происходит на фоне пожаров в Австралии, которая является основным поставщиком коксующегося угля

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Котировки угледобывающей компании «Распадская» выросли более чем на 12% в ходе торгов в понедельник, следует из данных Мосбиржи.

К 10:45 их стоимость составляла 119,7 руб., что на 12,36% больше цены последнего закрытия. К 10:50 котировки достигли 121,3 руб. (+13,97%). К 11:00 котировки скорректировались до 119,7 руб. за акцию (+12,39%), а к 11:10 вернулись до уровня в 120,2 руб. (+12,92%).

«Распадская» владеет лицензией на ведение горных работ на территории угольного месторождения к юго-западу от Томусинского участка Кузнецкого угольного бассейна, обеспечивающего три четверти добычи коксующегося угля.

Накануне, 8 января, на 30,8% выросли акции горнодобывающей и металлургической компании «Мечел», также являющейся производителем коксующегося угля. 9 января акции «Мечела» на Мосбирже потеряли в цене — в 11:10 они продавались по 93,18 руб. (-6,6%).