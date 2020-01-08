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Бизнес ,  
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Акции «Мечела» за два дня подорожали почти на 60%
Только по итогам торгов 8 января стоимость обыкновенных акций компаний на Московской бирже выросла на 30,8%
Мечел MTLR ₽99,8 +30,8% Купить
Мечел MTLRP ₽114,8 +18,17% Купить
Фото: Ведомости/ТАСС

За первые три торговых дня 2020 года стоимость бумаг горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» выросла на Московской бирже более чем на 58% — с 63,14 руб. на закрытии торгов 30 декабря до 99,8 руб. к закрытию торгов 8 января, следует из материалов биржи. При этом весь рост пришелся на последние два дня — 7 и 8 января.

Если 3 января стоимость обыкновенных акций «Мечела» опустилась на 0,4%, то уже 6 января начался их бурный рост — за день бумаги подорожали на 21,32% (до 76,3 руб.). В среду рост котировок продолжился, на пике стоимость акций поднималась до 104 руб. за штуку, что на 64,7% выше уровня закрытия финальных торгов 2019 года, однако к закрытию цена снизилась до 99,8 руб. (+58,06%).

Значительный рост показали и привилегированные акции «Мечела», с момента начала торгов 2020 года они подорожали на 28,84% — с 89,1 руб. до 114,8 руб. При этом на пике стоимость бумаг поднималась 8 января до 123,6 руб. (+38,7%).

Быстрый рост котировок «Мечела» на Московской бирже, которому предшествовало подорожание депозитарных расписок компании на Нью-Йоркской фондовой бирже (6 января их стоимость выросла на 36,3%, а 8 января котировки поднялись еще на 13,3%), происходит на фоне роста объема торгов. Если 30 декабря объем торгов обыкновенными акциями «Мечела» составил лишь около 62,5 млн руб., то 8 января — более 5,7 млрд руб.

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов не исключил того, что рост котировок «Мечела» связан с сильными пожарами в Австралии.

«Австралия — основной поставщик коксующегося угля, который производит «Мечел», сильные пожары могут вызвать перебои с его поставками и, как следствие, рост цен. Это с учетом возможного возврата Эльги может стать драйвером роста для «Мечела», — пояснил РБК эксперт.

Авторы: Евгений Калюков, Светлана Бурмистрова
Теги: «Мечел», Акции
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