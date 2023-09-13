Шишкарев и «Росатом» получили паритет в управлении группы «Дело»

Госкорпорация «Росатом», которой принадлежит 49% транспортной группы «Дело», получила половину мест в ее совете директоров, рассказал основатель компании Сергей Шишкарев. Это нужно из-за роста бизнеса, утверждает он

Сергей Шишкарев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«Росатом», владеющий 49% транспортно-логистической группы «Дело», получил половину мест в ее совете директоров. Об этом заявил основатель и крупнейший акционер «Дела» (51%) Сергей Шишкарев в кулуарах Восточного экономического форума, передает корреспондент РБК.

«Мы меняем структуру совета директоров на равное участие с двух сторон», — отметил бизнесмен. По его словам, соответствующее дополнительное акционерное соглашение было подписано в августе 2023 года. «Мы договорились, за что я очень благодарен, о более активном участии «Росатома» в управлении компании. Я сам, как акционер, на это пошел, — добавил он.

Хотя Росатом получил половину мест в совете директоров, доля госкорпорации в «Деле» все равно остается на уровне 49%. «Росатом» также получил половину мест в советах директоров двух ключевых компаний группы — крупнейшего в России железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер» и ведущего оператора портовых терминалов Global Ports. РБК направил запрос представителю «Росатома».

В группу компаний «Дело», которую Шишкарев основал в 1993 году, входят стивидорные, контейнерные и железнодорожные активы. Ей принадлежат девять морских (мощностью 3,9 млн TEU (аналог 20-футового контейнера) в год) и 47 железнодорожных контейнерных (мощностью 3,7 млн TEU в год) терминалов, 13 морских судов, контейнерный парк вместимостью 234 тыс. TEU и 40 тыс. фитинговых платформ.

Почему Шишкарев поделился контролем с «Росатомом»

О том, что «Росатом» станет совладельцем группы «Дело», стало известно в конце 2019 года вскоре после того, как она выиграла аукцион по продаже «Трансконтейнера», обойдя структуры миллиардеров Романа Абрамовича и Владимира Лисина. Тогда группа предложил за контроль в контейнерном операторе 60,3 млрд руб., что было почти вдвое выше стартовой цены (36,16 млрд руб.)

В декабре 2020-го «Росатом» приобрел 30% «Дела» за 29,9 млрд руб. и получил опцион на выкуп еще 19% группы. «К моменту начала переговоров «Росатом» уже активно вел работу в направлении по созданию логистики под СМП (Северный морской путь; «Росатом» является его оператором. — РБК), и это, очевидно, требовало привлечения логистических компетенций. При этом вариант — самостоятельно выстраивать это направление — это долго и дорого, поэтому вариант партнерства и стал приоритетным», — объяснял источник РБК.

Опцион, позволивший госкорпорации увеличить долю в «Деле» до 49%, был реализован досрочно в августе 2022 года. Сумма этой сделки стороны не раскрыли, но указали, что вырученные средства группа использует для снижения своей долговой нагрузки. Увеличение доли «Росатома» направлено на дальнейшую реализацию стратегии «Дела» по развитию новых бизнес-направлений, увеличение присутствия в логистической отрасли как одной из приоритетных сфер развития в неатомном сегменте, сообщала пресс-служба транспортной компании.

«Росатом» получил два из шести мест в совете директоров «Дела»: по данным СПАРК на декабрь 2021 года, их заняли первый заместитель гендиректора «Русатом Карго» по операционной деятельности Борис Капорцев и заместитель директора «Атомэнергопрома» Екатерина Ляхова. Более поздних данных нет. Теперь у госкорпорации должно быть три из шести мест в совете, следует из слов Шишкарева. Но бизнесмен, по его словам, сохранит за собой пост председателя совета директоров.

По данным на октябрь 2022 года, в совете директоров «Трансконтейнера» у «Росатома» было пять из девяти мест: их заняли Ляхова, а также директор по международному бизнесу «Росатома» Борис Арсеев, гендиректор «Русатом Хэлскеа» Игорь Обрубов и директор департамента поддержки новых бизнесов «Росатома» Дмитрий Байдаров. Еще пять мест оставалось у представителей группы «Дело». Шишкарев не уточнил, как будет достигнут паритет с «Росатомом» в этой компании. РБК направил запросы представителям «Дела» и «Трансконтейнера».

По словам Шишкарева, у «Дела» по мере роста бизнеса появилась потребность в опыте «Росатома» как крупной госкорпорации с отлаженными подходами в управлении. «У них есть свои практики. У нас частное начало, и я развивал компанию, но сегодня компания стала настолько большой, что опыт госкорпорации, их управленческие методики, цифровизация, которую мы через них можем получить и другие компетенции, сегодня они просто необходимы». «С точки зрения развития, меня сотрудничество с «Росатомом» только вдохновляет. Оно комфортное», — утверждает он.